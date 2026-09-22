Perú

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

La periodista recordó un expediente por el caso ‘Los Elegantes de Áncash’, mientras documentos oficiales también registran dos sentencias firmes contra La China Polo por falsificación de documentos y falsedad ideológica

Magaly Medina reaccionó a los comentarios que surgieron después del asesinato de La China Polo y afirmó que puede soportar las críticas, pero no que la señalen como responsable de una muerte. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La muerte de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como La China Polo, volvió a poner bajo atención pública no solo las circunstancias de su asesinato, sino también los antecedentes y procesos que habían rodeado su actividad como comunicadora y candidata política en Áncash. Durante la edición del 21 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina expuso parte de la información que, según aseguró, había tenido en sus manos sobre las investigaciones que involucraban a Aponte Polo.

Entre los datos mencionados por la conductora estuvieron una investigación por presunta organización criminal, vinculada al caso denominado “Los Elegantes de Áncash”, además de referencias a una investigación por lavado de activos y otros hechos que Medina atribuyó a expedientes fiscales.

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Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

El expediente de “Los Elegantes de Áncash” que Magaly mostró

Durante su programa, Magaly Medina citó información difundida por el podcast ‘La Encerrona ‘y se refirió a una investigación que involucraba a La China Polo en el caso denominado “Los Elegantes de Áncash”. “La China Polo también tenía un proceso abierto por organización criminal. La acusaban de liderar Los Elegantes de Áncash, una red criminal de favores para licencias de conducir”, señaló Medina al reproducir parte de la información.

La conductora añadió que, según lo que había revisado, la Fiscalía había solicitado una pena de prisión contra Aponte Polo. “Hacía solo un par de meses, en julio de este año, habían pedido doce años de cárcel para ella”, manifestó.

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Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la investigación disponible sobre el caso permite precisar que se trataba de una imputación fiscal, no de una sentencia que hubiera establecido su responsabilidad por organización criminal.

En septiembre de 2025, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash había solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Aponte Polo, a quien sindicaba como presunta líder de “Los Elegantes de Áncash”. Según la Fiscalía, la organización habría operado entre 2020 y 2023 en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash, con actividad en Huaraz y Chimbote.

La hipótesis fiscal señalaba que la presunta organización estaba integrada por funcionarios, servidores y tramitadores y que habría cobrado dinero para facilitar trámites relacionados con licencias de conducir. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, los montos supuestamente exigidos podían variar según la categoría del brevete.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

La China Polo negó la imputación y denunció una persecución fiscal

El antecedente adquiere otro matiz porque Aponte Polo rechazó públicamente la acusación. En septiembre de 2025, a través de su propio medio, la comunicadora denunció una presunta persecución por parte de fiscales de Áncash y aseguró que había sido investigada durante tres años sin que se le informara del proceso.

Este fiscal Víctor Tullume Pisfil me ha investigado tres años y yo recién me he enterado. ¿Por qué han guardado eso en reserva tanto tiempo? Porque uno tiene derecho a defenderse”, declaró en aquella oportunidad.

Aponte Polo también sostuvo que recién había tomado conocimiento de que figuraba como presunta cabecilla de una organización criminal dentro de la carpeta fiscal de “Los Elegantes de Áncash”. En ese momento, la comunicadora cuestionó el desarrollo de las diligencias y afirmó que existía un problema personal detrás de la actuación del coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de Áncash.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué investigaba la Fiscalía en Áncash?

Según la información difundida en 2025, la Fiscalía sostenía que la organización investigada habría operado dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash, incluyendo sus sedes de Huaraz y Chimbote.

La hipótesis fiscal señalaba que los integrantes de la presunta red habrían intervenido en trámites de obtención, revalidación y recategorización de licencias de conducir, a cambio de pagos ilícitos.

La investigación también mencionaba la participación de escuelas de manejo y médicos evaluadores, así como presuntas irregularidades en certificados y evaluaciones. La Fiscalía dijo contar con declaraciones de colaboradores eficaces y comunicaciones que formaban parte de los elementos de investigación.

El caso, por tanto, no se limitaba a una denuncia periodística. Existía una carpeta fiscal en la que Aponte Polo figuraba como investigada y en la que el Ministerio Público había solicitado una medida de prisión preventiva.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Los documentos oficiales que sí registran dos sentencias firmes

Existe, sin embargo, otro aspecto de los antecedentes de La China Polo que sí aparece consignado en un documento oficial del sistema electoral peruano. En febrero de 2026, el Jurado Electoral Especial de Huaraz emitió una resolución relacionada con la hoja de vida electoral de Susy Ysabel Aponte Polo de Tello. El documento señala que la candidata había omitido consignar dos sentencias condenatorias firmes.

La primera correspondía a una sentencia de 30 de septiembre de 2015, emitida por el Tercer Juzgado Penal de Lima Norte, relacionada con el delito de falsedad ideológica. Según la resolución del JEE, se le impuso una pena de tres años de privación de libertad suspendida por tres años.

La segunda correspondía a una sentencia de 7 de diciembre de 2017, emitida por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de Lima, por el delito de falsificación de documentos. También se consignó una pena de tres años.

La información también fue recogida por medios como La República y Canal N, que señalaron que ambas sentencias tenían pena suspendida y que, de acuerdo con la información electoral, las penas ya habían sido cumplidas.

Este punto es diferente del expediente de “Los Elegantes de Áncash”: mientras en ese caso se trataba de una investigación por presunta organización criminal, las dos condenas mencionadas en la resolución del JEE corresponden a sentencias firmes.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina habló también de otros expedientes

Durante su intervención, Magaly Medina no se limitó al caso de las licencias de conducir. La conductora también mencionó otros antecedentes que, según dijo, figuraban en la información que había revisado.

En 2021, también le abrieron a la China Polo una investigación por lavado de activos junto al gobernador regional Henry Borja”, señaló al reproducir la información presentada en su programa. También hizo referencia a una investigación de 2023. “En el 2023, la investigaron por hacer favores de imagen a cambio de dinero”, afirmó.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

El antecedente que sí aparece en su hoja de vida electoral

Magaly Medina también hizo referencia durante su programa a las condenas que, según afirmó, tenía La China Polo. “Además, la China Polo tuvo dos sentencias ya cumplidas por falsificación de documentos en 2010 y falsea genérica en 2013”, señaló.

La documentación oficial permite precisar la información: el JEE de Huaraz registró una sentencia por falsificación de documentos y otra por falsedad ideológica, vinculadas a expedientes judiciales de 2010 y 2013, aunque las sentencias fueron emitidas posteriormente.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las denuncias de Magaly y los documentos que decidió mostrar

En su programa, Magaly Medina explicó por qué decidió hablar públicamente de estos antecedentes después de la muerte de La China Polo. “Nosotros hemos tenido todos estos informes, reportes y denuncias, todos la hemos tenido en nuestras manos. Nunca la hemos usado, nunca la usamos. Nunca me defendí”, afirmó.

La conductora sostuvo que había tenido acceso a información relacionada con las investigaciones, pero que no la utilizó durante los enfrentamientos que mantuvo con Aponte Polo. Incluso afirmó haber revisado personalmente el expediente relacionado con la investigación por organización criminal.

He visto el expediente, así de expediente, donde sus familiares y ella estaban vinculados a una organización dentro del Ministerio de Transportes de Áncash, donde sacaban brevetes a cambio de algún dinero. Todo el expediente lo tenemos, está ahí”, manifestó.

Magaly también señaló que había revisado información sobre las sentencias y otros antecedentes. “Tenía sentencias. O sea, una mujer que atacaba, que no sacaba pruebas y que difamaba con muchísima libertad y soltura, tenía todas estas investigaciones”, expresó.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

La muerte de La China Polo volvió a poner los expedientes bajo la lupa

El asesinato de La China Polo, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz, se encuentra actualmente bajo investigación fiscal. Dos personas cumplen detención preliminar por 15 días mientras se realizan diligencias para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

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