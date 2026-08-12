Sueldo mínimo de S/1.300: ¿Cuándo se darían los dos aumentos, según el Gobierno?

Un aumento en dos tramos. Es decir, dos alzas del sueldo mínimo, que se aplicarán este y el siguiente año, hasta subir al monto de S/170. Pero primero, pasará por acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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El aumento del sueldo mínimo subirá en dos tramos, reveló el el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. El nuevo MEF calcula que una primera alza será de S/100 (US$ 29,59) y se daría tentativamente en noviembre de 2026. El segundo incremento, vendría pasado el fenómeno El Niño: será de S/70 (US$ 20,71) se calcula que se aplicaría para abril de 2027.

Asímismo, este alza de la remuneración mínima vital ya estaría en marcha: el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, reveló que se convocaría pronto al Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para que se pueda discutir este tema.

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Pero también, aclaró el nuevo MTPE que si no se logra consenso en el CNT, igual “el Gobierno va adelante (...) y se puede tomar una decisión (...) de aumentar la RMV a S/1.300 (US$ 384,62)″, que como se recuerda fue el monto prometido por la presidenta Keiko Fujimori en su Mensaje a la Nación por 28 de julio.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Aumento de RMV en dos tramos

Vamos por parte. Primero, luego del anuncio de Fujimori de subir la RMV a S/1.300, sus ministros ya han estado detallando cómo se daría esta subida.

En una última entrevista en Latina, el titular del MEF, Elmer Cuba, detalló los meses tentativos para este aumento, según lo que calcula el Gobierno. Pero sí aclaró que esto aún es en condicional, aún “no está definido”

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“Puede ser entre octubre y noviembre los primeros S/100 y después de que pase fenómeno El Niño [los S/70]. Abril de 2027 y noviembre de 2026”, calculó Cuba.

Elmer Cuba dio su primera conferencia de prensa oficial en el MEF, donde reveló que se subirá en dos tramos el sueldo mínimo. - Crédito MEF

¿Qué significa esto para los trabajadores que reciben la RMV (y montos entre el mínimo de S/1.130 hasta antes de S/1.300)? Básicamente que por el trabajo de esos meses se percibirá ya el nuevo monto.

Así, si se toma estos meses tentativos, así se aplicaría la nueva RMV:

Desde el 1 de noviembre se aplica la RMV de S/1.230 (alza de S/100), y por las labores de ese mes se percibirá este monto, ya sea que lo perciban los trabajadores en dos pagos, por cada quincena, o a fines del mes

Desde el 1 de abril se aplica la RMV de S/1.300 (alza de S/70), y por las labores de ese mes se percibirá este monto, ya sea que lo perciban los trabajadores en dos pagos, por cada quincena, o a fines del mes.

Pronto se pondrá en marcha

Asimismo, el titular del MTPE, Juan Sheput, en entrevista con Radio Nacional, reveló que ya pronto se empezará con los siguientes pasos para que se de el aumento del sueldo mínimo a S/1.300.

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Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que hay un estudio técnico que justifica el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Presidencia

“Se convocará al Consejo Nacional de Trabajo, de todas maneras, y será a la brevedad. Lo estaba hablando con su secretario técnico encargado, Jorge Larrea, y vamos a convocarlo”, sostuvo Sheput

Y si bien aclaró que sí se discutirá entre trabajadores y empresas el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300, también reveló que pasaría si no se llegar a un acuerdo.

“La palabra final la tiene el Gobierno, aunque siempre se hace el máximo esfuerzo para lograr una concertación, pero si lamentablemente no se alcanza, igual el Gobierno va adelante y desde ese punto de vista puede tomar una decisión que ya la señaló la presidenta Keiko Fujimori de aumentar la RMV a 1.300 soles”, aclaró.

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