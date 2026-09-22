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Ethel Pozo cuestionó la actitud de alumnos investigados por el caso del Liceo Naval: “Se fueron a comer sin sentimiento de culpa”

Las grabaciones emitidas por un noticiero mostraron a jóvenes vinculados al expediente en un local de comida, mientras la víctima acudía a una clínica junto a su madre

Ethel Pozo se pronuncia sobre el caso del Liceo Naval
Ethel Pozo se pronuncia sobre el caso del Liceo Naval
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Ethel Pozo expresó su indignación por las imágenes que muestran a alumnos investigados en el caso de presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise comiendo en un chifa poco después de los hechos denunciados. La conductora consideró que la actitud de los adolescentes reflejaba una falta de culpa ante las consecuencias que el episodio pudo tener para la víctima.

Durante su programa de streaming Sin más que decir, la hija de Gisela Valcárcel comentó el video difundido por Panorama, espacio que presentó grabaciones de las cámaras de seguridad de un restaurante. Según el informe televisivo, varios de los involucrados llegaron al establecimiento alrededor de las 17:18, aproximadamente una hora después del presunto ataque.

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Las imágenes forman parte de los elementos que se analizan dentro de la investigación sobre el caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. La denuncia involucra a un estudiante y a un grupo de alumnos, algunos de los cuales afrontan medidas dictadas por la justicia juvenil.

“Me ha aterrado ver cómo han salido en la cámara de seguridad de un chifa estos jóvenes que cometieron este delito horroroso”, manifestó Ethel Pozo. La conductora sostuvo que las grabaciones le generaron preocupación por la aparente tranquilidad con la que los investigados permanecieron en el lugar.

Pozo añadió que, desde su perspectiva, el comportamiento mostrado en las imágenes no evidenciaba una toma de conciencia sobre la gravedad de la denuncia. “Se fueron a comer chifa sin ningún sentimiento de culpa de haberle, probablemente, destruido la vida a un joven que tiene los mismos derechos a ser feliz igual que ellos”, afirmó.

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Un grupo de personas con los rostros difuminados se encuentra sentado alrededor de una mesa con platos y bebidas en un restaurante
Un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise permanece en un restaurante de San Borja tras la agresión contra un compañero. (Captura video: Panorama)

Los investigados comieron chifa tras presunta agresión sexual

De acuerdo con el material presentado por Panorama, los adolescentes ingresaron al restaurante y permanecieron allí después de lo ocurrido en el colegio. En una de las secuencias, uno de los investigados realiza gestos que, según el informe, fueron interpretados como una referencia al presunto ataque.

El noticiero de Panamericana Televisión también informó que un testimonio recogido durante las pesquisas apunta a que uno de los adolescentes se comunicó con la víctima mientras estaba dentro del chifa. El mensaje habría incluido una recomendación para que cuidara su salud y una negación de participación directa en el hecho.

La investigación deberá determinar el contenido, el contexto y el alcance de esas comunicaciones, así como la participación que pudo tener cada uno de los involucrados. Hasta que exista una resolución firme, las responsabilidades penales o administrativas corresponden a las autoridades competentes.

Denuncian acoso a profesores en el Liceo Naval Almirante Guise.
Denuncian acoso a profesores en el Liceo Naval Almirante Guise.

El contraste entre las imágenes difundidas y la situación de la víctima fue uno de los puntos que Pozo enfatizó en su comentario. Según la información expuesta en televisión, mientras algunos de los alumnos acudieron al restaurante, el estudiante afectado llegó en un estado de desestabilización a la clínica Auna, donde se encontró con su madre.

Los testimonios incorporados al caso también señalan que algunos participantes habrían planteado no hablar de lo sucedido, mientras otros mencionaron la necesidad de buscar atención. Esas versiones son materia de evaluación dentro de la investigación fiscal y judicial.

Seis adolescentes cumplirán cuatro meses de internamiento preventivo

El caso avanzó con una medida de internamiento preventivo para seis de los 10 adolescentes investigados. Los jóvenes fueron enviados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por un plazo de cuatro meses mientras continúan las diligencias.

La medida se aplica dentro del sistema de justicia juvenil y busca asegurar el desarrollo de la investigación. Los otros adolescentes implicados no fueron incluidos en ese mandato de internamiento, según la información difundida sobre el proceso.

El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, explicó que la eventual mayoría de edad de alguno de los adolescentes no modificaría automáticamente su situación. Señaló que quienes están sujetos a una medida en el sistema juvenil no serán trasladados a una prisión para adultos durante el plazo ordenado por la autoridad judicial.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

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