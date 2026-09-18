Perú

Proponen noveno retiro de AFP “ante posible crisis económica” por el fenómeno El Niño

¿Vuelve el libre acceso en el Congreso? Juntos Por el Perú ha presentado el primero proyecto de ley que busca nuevamente que los afiliados puedan retirar parte de sus fondos

Mano con billetes de 100 soles
Era inminente. El Congreso vuelve a ir por el retiro AFP, que ahora tendrá que pasar por cámara de diputados y senadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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Otra vez, el Congreso de la República vuelve a buscar un nuevo retiro AFP, un acceso libre para todos los afiliados para que saquen sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

Como se recuerda, en enero de este 2026 venció el plazo para acceder al octavo retiro, que dio la posibilidad a afiliados de sacar hasta 4 UIT (S/22.000) de sus cuentas. Tras esto, si bien varias cuentas quedaron vacías, los que siguieran trabajado y acumulando dinero, habían vuelto a juntar montos para destinarlos a su jubilación.

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Pero esta propuesta, motivada por la diputada Catherin Palomino de Juntos Por el Perú, les permitiría sacar nuevamente sus montos. Por ahora, se desconoce si se tratara de nuevamente un retiro de hasta 4 UIT.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Otro retiro de AFP

Se ha presentado el primer proyecto para un nuevo retiro de AFP de este Congreso bicameral, un riesgo que no fue descartado por algunos bancos y expertos en sus estimaciones para este año.

“Ante posible crisis económica, proponemos retiro de AFP”, señala la congresista Catherin Palomino. La diputada reveló en sus redes sociales que ya ha presentado el proyecto que “plantea permitir, de manera voluntaria y progresiva, el retiro de los fondos personales de las AFP”.

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“La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico”, apuntó.

Afiliados en Profuturo AFP
Si es que se aprueba el retiro, quienes hagan uso de este, no podrán acceder a la pensión mínima en la ONP al jubilarse. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

También se debe apuntar que, si se aprueba este retiro (aún el camino es largo en el Congreso), los afiliados que hagan uso de esta facultad, no podrán acceder luego a una pensión mínima en la ONP, la cual fue reglamentada hace unos días y que asciende a S/600.

Como se recuerda también, este año se acumularon nueve proyectos de retiro de AFP en el anterior Congreso, el unicameral. Varios de estos podrías volver a considerarse para el debate del noveno retiro de AFP.

Mesa directa de comisión de economía para 2026-2027
La Comisión de Economía del Congreso ya definió miembros de la mesa directiva. - Crédito Congreso

Los proyectos retiros de AFP

Esta es la lista que quedó de los proyectos de retiro AFP anteriores:

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
  • Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril
  • Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril
  • Séptimo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo
  • Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo
  • Noveno proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en dos armadas. Fue presentado por Jose Bernardo Pazo (Somos Perú), el 21 de mayo.

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