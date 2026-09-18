Proponen noveno retiro de AFP “ante posible crisis económica” por el fenómeno El Niño

Era inminente. El Congreso vuelve a ir por el retiro AFP, que ahora tendrá que pasar por cámara de diputados y senadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Guardar

Otra vez, el Congreso de la República vuelve a buscar un nuevo retiro AFP, un acceso libre para todos los afiliados para que saquen sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

Como se recuerda, en enero de este 2026 venció el plazo para acceder al octavo retiro, que dio la posibilidad a afiliados de sacar hasta 4 UIT (S/22.000) de sus cuentas. Tras esto, si bien varias cuentas quedaron vacías, los que siguieran trabajado y acumulando dinero, habían vuelto a juntar montos para destinarlos a su jubilación.

PUBLICIDAD

Pero esta propuesta, motivada por la diputada Catherin Palomino de Juntos Por el Perú, les permitiría sacar nuevamente sus montos. Por ahora, se desconoce si se tratara de nuevamente un retiro de hasta 4 UIT.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Otro retiro de AFP

Se ha presentado el primer proyecto para un nuevo retiro de AFP de este Congreso bicameral, un riesgo que no fue descartado por algunos bancos y expertos en sus estimaciones para este año.

“Ante posible crisis económica, proponemos retiro de AFP”, señala la congresista Catherin Palomino. La diputada reveló en sus redes sociales que ya ha presentado el proyecto que “plantea permitir, de manera voluntaria y progresiva, el retiro de los fondos personales de las AFP”.

PUBLICIDAD

“La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico”, apuntó.

Si es que se aprueba el retiro, quienes hagan uso de este, no podrán acceder a la pensión mínima en la ONP al jubilarse. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

También se debe apuntar que, si se aprueba este retiro (aún el camino es largo en el Congreso), los afiliados que hagan uso de esta facultad, no podrán acceder luego a una pensión mínima en la ONP, la cual fue reglamentada hace unos días y que asciende a S/600.

PUBLICIDAD

Como se recuerda también, este año se acumularon nueve proyectos de retiro de AFP en el anterior Congreso, el unicameral. Varios de estos podrías volver a considerarse para el debate del noveno retiro de AFP.

La Comisión de Economía del Congreso ya definió miembros de la mesa directiva. - Crédito Congreso

Los proyectos retiros de AFP

Esta es la lista que quedó de los proyectos de retiro AFP anteriores: