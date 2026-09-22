Perú

Caso Liceo Naval: así es la vida en Maranguita de los escolares que atacaron a su compañero en un bus

Christian Solano, exdirector del establecimiento, indicó que las entrevistas y el informe psicosocial permitirán establecer el perfil de cada ingresante durante la fase inicial prevista por el sistema de reinserción

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)
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Los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, permanecerán inicialmente en un pabellón de ingreso, donde recibirán evaluaciones psicológicas, sociales y educativas antes de incorporarse al sistema de reinserción social.

Los escolares forman parte de un grupo de 10 adolescentes denunciados por una presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros, de 16 años, que cursaba cuarto de secundaria. Según informó 24 Horas, los seis jóvenes ya pasaron dos noches en el centro juvenil.

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La primera etapa de su permanencia tendrá lugar en el pabellón de Inducción y Diagnóstico, denominado Bienvenida. Allí se concentra a los adolescentes que ingresan al centro y permanecen durante sus primeros 50 días, aproximadamente, de acuerdo con Christian Solano, exdirector del centro juvenil.

Seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en Maranguita.
Seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en Maranguita.

Los primeros 50 días

Durante ese periodo, los seis escolares convivirán con otros adolescentes que también acaban de ingresar a Maranguita. La rutina estará marcada por entrevistas y evaluaciones destinadas a establecer un perfil de cada joven.

El pabellón en el que están se llama Inducción y Diagnóstico, llamado Bienvenida, donde están, repito, los jóvenes que ingresan en los primeros cincuenta días aproximadamente”, explicó Solano en declaraciones recogidas por 24 Horas.

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El exdirector precisó que, mientras permanecen en ese ambiente, los adolescentes recibirán una evaluación psicológica, social y de educación social. El proceso contempla entrevistas y la elaboración de un informe psicosocial.

“Ahí, por ejemplo, los van a entrevistar, los van a evaluar, les hacen un informe psicosocial para ver su perfil de adolescente”, señaló el exdirector del centro juvenil.

Ese documento será remitido al juzgado y podrá ser considerado en una investigación posterior. “Este estudio, por ejemplo, va al juzgado y va a ser tomado en cuenta para una segura investigación posterior”, detalló Solano.

Imagen dividida con el busto de un monumento frente a un colegio a la izquierda y personas con capuchas junto a policías a la derecha
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro investiga la denuncia de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, donde padres de familia exigen acciones concretas.

El perfil psicosexual

Tras la fase de bienvenida, los adolescentes pasarán al sistema de reinserción social del centro juvenil. En esa instancia se evaluarán sus conductas y actitudes, según la información difundida por el programa.

Para los seis estudiantes, el proceso incluiría una intervención psicoeducativa orientada a conocer su perfil psicosexual. “Estos jóvenes serían parte del sistema de una intervención de corte psicoeducativa para ver el perfil psicosexual”, indicó Solano.

El exfuncionario también mencionó una propuesta de intervención terapéutica del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), que podría aplicarse debido a que el caso corresponde a una denuncia por una infracción contra la libertad sexual.

“Pronacej tiene en ese sentido una propuesta de intervención terapéutica que creemos, y me imagino, van a aplicar al respecto, porque acá hablamos de un caso de una infracción contra la libertad sexual”, manifestó.

Solano añadió que ese tipo de intervención demanda trabajo especializado de profesionales de psicología, trabajo social y educación.

El informe psicosocial de los escolares será remitido al juzgado y podrá considerarse en una investigación posterior.
El informe psicosocial de los escolares será remitido al juzgado y podrá considerarse en una investigación posterior.

Escuela de padres

El proceso de reinserción previsto para los adolescentes también incluirá a sus familias. Los papás deberán participar en una escuela de padres, debido a que la crianza forma parte del tratamiento planteado dentro del sistema.

El exdirector de Maranguita señaló que el manejo de los adolescentes internados está a cargo de Pronacej y debe regirse por criterios de igualdad. “La norma es clara, ¿no? El manejo del adolescente está a cargo de Pronacej y hay un tema de igualdad sin distinguir sexo, raza, origen, etcétera”, expresó.

Según Solano, cualquier trato diferenciado o intento de conseguir un favorecimiento para alguno de los escolares constituiría una falta grave. Señaló, además, que esa posibilidad tampoco sería compatible con el objetivo de cambio que plantea el sistema de reinserción.

Sería una falta grave”, dijo. Luego agregó que un trato distinto “no puede ser viable por ningún punto de vista” y que tampoco resultaría terapéutico para los adolescentes.

Policías con gorras oscuras conducen a varias personas cubiertas con capuchas blancas hacia un vehículo blanco de noche.
Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del centro juvenil

En una semana, los seis estudiantes iniciarían clases en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) que funciona dentro de Maranguita. La continuidad educativa formará parte de su permanencia bajo internamiento preventivo.

Después de concluir la etapa de bienvenida, los adolescentes pasarán a convivir con los más de 600 jóvenes internados en el centro juvenil. El traslado al sistema de reinserción social ocurrirá luego de las evaluaciones iniciales y de la elaboración de los informes correspondientes sobre cada uno de ellos.

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