Consejo Nacional de Trabajo debatirá aumento del sueldo mínimo a S/ 1.300 y medidas frente a la pérdida de emplos por el fenómeno El Niño

La sesión extraordinaria N.° 49 del Pleno del CNTPE está programada para este jueves 3 de setiembre, a las 9:00 a. m., en la sede del MTPE. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) convocó para este jueves 3 de setiembre a una nueva sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio en el que se discutirán medidas para enfrentar el impacto que podría generar el fenómeno El Niño sobre el empleo y los ingresos de las familias.

La reunión también tendrá como uno de sus principales puntos la propuesta de incremento de la remuneración mínima a S/ 1.300, planteada por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje del 28 de julio. El Gobierno buscará que esta iniciativa sea evaluada mediante el diálogo entre representantes de trabajadores, empleadores y el Estado.

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CNTPE discutirá medidas ante El Niño

La sesión extraordinaria N.° 49 del Pleno del CNTPE se realizará desde las 9:00 a. m. en la sede del MTPE. El encuentro marcará la reactivación de este espacio de diálogo social y tendrá como prioridad una propuesta del sector para anticipar los efectos laborales que podría provocar el fenómeno climático.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que la prevención será una de las tareas centrales del Gobierno y sostuvo que las medidas deben adoptarse antes de que las lluvias puedan interrumpir las actividades productivas. “Vamos a anticiparnos al fenómeno El Niño para proteger el empleo y los ingresos de las familias. No podemos esperar a que las lluvias paralicen las actividades productivas o afecten los centros de trabajo para recién reaccionar”, sostuvo.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que prevenir los efectos de El Niño será una prioridad del Gobierno y que las acciones deben tomarse antes de que las lluvias afecten las actividades productivas. Foto: Andina

Plantean proteger puestos de trabajo

La propuesta del MTPE considera que el fenómeno El Niño podría generar consecuencias que trasciendan los daños en infraestructura y servicios. La interrupción de actividades económicas, la paralización de jornadas y las dificultades para los negocios podrían terminar afectando los ingresos de miles de hogares.

Ante ese escenario, el ministerio planteará identificar previamente los sectores económicos y territorios con mayor exposición, además de establecer acciones para preservar la continuidad laboral y acelerar la recuperación de las actividades en las zonas perjudicadas. También se buscará reforzar la coordinación con gobiernos regionales y locales.

Como parte de esta estrategia, se propone recurrir a Llamkasun Perú para generar empleo temporal en intervenciones preventivas. De esta manera, las acciones para reducir los riesgos ante el evento climático también podrían convertirse en una fuente de ingresos para familias vulnerables.

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“Reconocemos que no vamos a eliminar el peligro, pero sí podemos minimizar sus efectos nocivos sobre la economía. Para lograrlo necesitamos actuar con anticipación y sumar el esfuerzo de los trabajadores, los empleadores y el Estado”, afirmó Sheput.

El MTPE advierte que el fenómeno El Niño podría provocar efectos más allá de los daños en infraestructura y servicios públicos. Foto: UDEP

Aumento del sueldo mínimo será evaluado

Otro de los temas centrales será la propuesta para elevar la remuneración mínima a S/ 1.300. Según el MTPE, el CNTPE activará el diálogo tripartito para evaluar el planteamiento presidencial y buscar una salida que permita mejorar los ingresos sin afectar el empleo formal ni dificultar los procesos de formalización.

La convocatoria se produce después de reuniones del ministro con centrales sindicales y organizaciones empresariales, encuentros que permitieron recoger sus principales preocupaciones y generar condiciones para una discusión conjunta. “El Ministerio de Trabajo debe ser la casa del diálogo. Nuestra responsabilidad es tender puentes, acercar posiciones y convertir la concertación en decisiones concretas que protejan a los trabajadores y contribuyan al desarrollo del país”, señaló Sheput.

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Participarán trabajadores, empresas y Estado

El Pleno contará con representantes de organizaciones como la CGTP, CUT, CTP, CATP, CONFIEP, SNI, CCL, ADEX, CAPECO, ComexPerú, ASBANC, APEMIPE, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

También participarán representantes del Gobierno, la Sunafil, la Organización Internacional del Trabajo y otras instituciones vinculadas al mercado laboral. Esta composición permitirá que las propuestas sean revisadas desde las posiciones de trabajadores, empleadores y autoridades.

El Pleno estará integrado por representantes de organizaciones como la CGTP. Foto: CGTP

Finalmente, la agenda incorporará una presentación sobre la transformación del mundo del trabajo, con énfasis en los retos que plantean el avance tecnológico y la inteligencia artificial para la capacitación, las nuevas competencias, la competitividad y la creación de empleos formales.

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