Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

La selección peruana volverá a la acción por fecha FIFA para continuar con su preparación rumbo a las Eliminatorias 2030. La Liga 1 entrará en receso para que el equipo de Mano Menezes pueda asumir los cuatro encuentros que tiene planificado para los siguientes días: se medirá con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
La ‘blanquirroja’ tendrá duros rivales mundialistas que servirán como termómetro para revertir el presente futbolístico que terminó penúltimo en las Clasificatorias. El DT asumirá su tercera jornada amistosa y necesita sumar triunfos, solo ganó un duelo desde su llegada: lo hizo frente Haití por 2-1.
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Programación de amistosos de Perú por fecha FIFA
La selección peruana jugará cuatro amistosos internacionales en las fechas FIFA de septiembre y octubre. La ‘blanquirroja’ los afrontará los encuentros en el exterior con equipos que participaron en el último Mundial. A continuación, el calendario de los encuentros:
- Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)
- Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)
- Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)
- Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)
Lista de convocados de Perú para amistosos
El entrenador Mano Menezes definió una lista de 26 jugadores para los cuatro amistosos de la selección peruana. La convocatoria sufrió una modificación luego de que Fabio Gruber, defensor del Mainz 05 de la Bundesliga, quedara fuera por una lesión, según informó la Federación Peruana de Fútbol en sus redes sociales.
Para cubrir esa baja, el cuerpo técnico citó a Alfonso Barco, quien llega desde el fútbol croata.
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Romero (Universitario de Deportes)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
Defensas
- César Inga (Universitario de Deportes)
- Erick Noriega (Gremio)
- Alfonso Barco (HNK Rijeka)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (FC Copenhague)
- Matías Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Volantes
- André Carrillo (Corinthians)
- Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU de Quito)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Wilder Cartagena (Orlando City)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
- Alex Valera (Universitario de Deportes)
- Bassco Soyer (Gil Vicente)
- Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)
- Jhonny Vidales (Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
Las sorpresas de Perú para amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia
La lista de Mano Menezes para Perú presentó novedades en todas las líneas, además de ausencias que generaron comentarios. Una de las decisiones fue la convocatoria de Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos, en lugar de Diego Enríquez y Alejandro Duarte.
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El técnico también incluyó a Erick Noriega como defensor central, aunque en convocatorias anteriores había sido considerado como volante. La nómina sumó a Matías Zegarra, mediocampista de Melgar que ha tenido mayor continuidad.
En el mediocampo; Oslimg Mora, titular en Sport Boys, y Rodrigo Vilca, de Comerciantes Unidos, recibieron el llamado. Wilder Cartagena regresó tras recuperarse de una lesión.
La delantera tendrá nuevamente a Gianluca Lapadula e incorporará a Piero Magallanes, atacante que suele ser titular en Sport Huancayo.
Felipe Chávez y Renato Tapia quedaron fuera de la relación. El mediocampista no fue citado otra vez después de su conflicto con Jean Ferrari y Manuel Barreto. Christian Cueva y Carlos Zambrano tampoco integran la nómina, pese a su presente en Sport Boys.
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