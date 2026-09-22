“Cualquiera podía representar a Deportivo Garcilaso en la selección peruana”, el lamento de Carlos Ramos por la ausencia de Beto da Silva

El volante venezolano habló de la no convocatoria de cinco futbolistas del 'rico garci' en la 'bicolor', y analizó el triunfo sobre Universitario. (Video: Jax Latin Media)

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Deportivo Garcilaso es líder del Torneo Clausura 2026 luego de la goleada sobre Universitario de Deportes en Cusco. El resultado consolidó una campaña positiva para el conjunto cusqueño, que cuenta con varias individualidades destacadas en la Liga 1 y que ahora sostiene la cima con siete jornadas por disputar.

Carlos Ramos expresó su pesar porque ninguno de los futbolistas del ‘rico garci’ fue incluido en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos en Norteamérica. El jugador mencionó a Beto da Silva, Patrick Zubczuck, Erick Canales, Aldair Salazar y Christopher Olivares como nombres que, a su juicio, podían tener una oportunidad.

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“Estamos un poco tristes porque no llamaron ni a un jugador a la selección. No llamaron a Beto, no llamaron a Patrick, no llamaron a Erick, no llamaron a Olivares, no llamaron a Aldair. Cualquiera de los que pudieran llamar hubiese estado bien”, dijo para Jax Latin Media.

Beto da Silva lleva 11 goles y 3 asistenciaas en 26 partidos con Deportivo Garcilaso en la Liga 1 2026. - créditos: Deportivo Garcilaso

El volante venezolano remarcó que la ausencia de representantes del club no modifica la dinámica del plantel y que la competencia interna explica parte del rendimiento que los llevó a la lucha por el campeonato.

“Nosotros estamos acá para respaldar eso, el trabajo semana a semana. Tienes que ver cómo se matan, incluso hasta los suplentes. Juniors Barbieri todos los días entrena bien para que Patrick todos los días dé lo mejor. Todos tienen una competencia. Olivares entrena de la mejor manera, Ascues entrena de la mejor manera y eso es lo que nos tiene arriba, peleando, porque cualquiera puede ser titular en este equipo y lo venimos demostrando fin de semana tras fin de semana”, precisó.

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La expectativa por Beto da Silva surgía a partir de sus actuaciones recientes. Aun así, Carlos Ramos consideró que la posibilidad de llegar al combinado nacional también se extendía a los otros compañeros que nombró. “Cualquiera que llamaran íbamos a estar feliz porque iba a representar a Garcilaso con la bandera del Perú”, manifestó.

“Nosotros trabajamos también para eso, para que el trabajo del equipo sea recompensado a una selección nacional. Pero tengo la firme convicción de que van a seguir trabajando para poder estar en la próxima convocatoria”, acotó.

El directivo de la Federación Peruana de Fútbol aclaró que el viaje a Lima fue por trámites y no una citación, mientras Mano Menezes arma la lista para los próximos amistosos (Jax Latin Media)

Carlos Ramos y su análisis sobre el triunfo ante Universitario

El triunfo ante Universitario dejó a Deportivo Garcilaso en la punta del Torneo Clausura. Carlos Ramos vinculó el resultado con la preparación previa y con la eficacia que tuvo el equipo durante el encuentro disputado en Cusco.

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“Darle las gracias a Dios porque fue una victoria muy trabajada en la semana. Se abrió el arco y las cosas salieron para nosotros como pensábamos”, expresó.

El mediocampista no interpretó como una sorpresa la diferencia conseguida ante el anterior líder del certamen. “Sabemos lo que es Universitario, uno de los más grandes del Perú. Pero nosotros, por lo que yo veo semana a semana, sabemos que esto no es casualidad, que el trabajo se ve reflejado en la cancha y no engaña”, comentó.

La resolución temprana del partido no hizo que el plantel bajara la intensidad. Ramos recordó como antecedente el duelo ante Atlético Grau, cuando el ‘pedacito de cielo’ había marcado tres veces, pero recibió dos goles.

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“Eso nos sirvió como un ejemplo de que no podíamos bajar los brazos en ningún momento. Ya bien llegan los goles temprano o tarde, sabemos que tenemos que dar todo para poder lograr el arco en cero”, explicó.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Carlos Ramos consideró que el tramo final del Torneo Clausura exigirá una respuesta constante de todo el grupo. “Nos quedan siete finales contra siete rivales durísimos. Todos los fines de semana es una batalla, es una guerra”, afirmó.

El jugador de 27 años cerró con una meta definida para Deportivo Garcilaso: sostener el rendimiento y terminar en la posición más alta posible. “Dejamos todo en manos de Dios para que Garcilaso quede lo más alto posible”, concluyó.

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