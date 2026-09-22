Quién es Paige Lilian, la bella novia de Pato Quiñones que se hizo viral en conciertos de Manuel Turizo

Paige Lilian ganó visibilidad en redes sociales por sus coreografías en conciertos de Manuel Turizo y videos de música urbana.

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Patricio “Pato” Quiñones se encuentra en su mejor momento sentimental. El bailarín peruano cuenta con el amor de Paige Lilian, a quien presentó oficialmente hace unos meses y no duda en presumir a través de redes sociales.

Paige Lilian es la bailarina estadounidense con la que mantiene una relación y a quien conoció dentro del equipo de artistas que acompaña a Manuel Turizo. El peruano la presentó por primera vez en TV nacional en junio. Aparecieron en Los Ángeles durante un enlace televisivo desde Estados Unidos y confirmó que atraviesa un momento personal de felicidad.

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“Estoy contento de que conozcan a esta bella mujer. Ahora mismo les mandará un saludo a todos los peruanos”, expresó Quiñones en ese entonces para América Hoy. La joven intentó dirigirse al público peruano en español mientras el coreógrafo la acompañaba.

La aparición confirmó una relación que ya había dado señales en redes sociales. Desde meses antes, ambos compartían videos de coreografías, retos de baile y momentos cotidianos en TikTok. Esas publicaciones llevaron a que sus seguidores especularan sobre un vínculo sentimental, aunque el bailarín no lo había presentado de manera formal hasta ese momento.

“Estoy enamorado. Ella es bailarina, es modelo. Ella es lo máximo”, afirmó Quiñones al ser consultado por su pareja. La declaración marcó una nueva etapa para el artista peruano, quien construyó buena parte de su trayectoria fuera de la televisión nacional y trabaja de forma sostenida en producciones musicales internacionales.

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¿Quién es Paige Lilian?

El nexo entre Pato Quiñones y Paige Lilian surgió en el circuito profesional de la danza. Ambos han formado parte de equipos vinculados a presentaciones de Manuel Turizo, intérprete colombiano de canciones como “La bachata”, “Vagabundo” y “El merengue”.

La pareja se conoció en el staff de bailarines del cantante. El trabajo compartido habría permitido que entablaran cercanía antes de comenzar su romance, que ahora hicieron público desde Estados Unidos.

Lilian, de 33 años, cuenta con experiencia en espectáculos de música urbana y pop. En 2024, su presencia en el escenario durante la presentación de Turizo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar llamó la atención de usuarios en redes sociales. El show del colombiano incluyó 12 canciones y terminó con la entrega de las Gaviotas de Plata y de Oro por parte del público chileno.

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Pato Quiñones presentó a Paige Lilian como su nueva pareja durante un encuentro con la prensa peruana en Los Ángeles.

La bailarina también participó en el video “Sandunga”, tema de Don Omar, Wisin y Yandel. La bailarina es también actriz, nacida en Boca Ratón, localidad situada en el sur de Florida. Además, estudió en la Universidad de Miami y fue porrista de los Miami Dolphins.

Su trabajo con Turizo la convirtió en una figura reconocible para los seguidores del cantante. Videos de sus coreografías y presentaciones en vivo circularon con fuerza en TikTok e Instagram, donde también publica contenido relacionado con moda, baile y entrenamientos.

El coreógrafo peruano confirmó su romance con una artista del elenco de Manuel Turizo, con quien comparte videos, ensayos y presentaciones en el circuito musical internacional. TikTok

El bailarín peruano afianza su carrera en escenarios internacionales

La relación con Lilian llega en una etapa de actividad profesional para Quiñones. El bailarín, de 33, inició su exposición mediática en Perú tras participar en El gran show y luego integró Esto es guerra. También mantuvo una relación con la modelo peruana Milett Figueroa, que concluyó en 2017.

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Después de ese período en la televisión peruana, el artista priorizó su formación y desarrollo como bailarín profesional. Esa decisión lo llevó a integrarse a equipos de reconocidos exponentes de la música latina, entre ellos Daddy Yankee, Nicky Jam, Paulina Rubio y Manuel Turizo.

Uno de los momentos de mayor exposición internacional para Quiñones ocurrió en febrero de 2026, cuando participó en el espectáculo encabezado por Bad Bunny en el Super Bowl. El peruano compartió imágenes del evento y apareció junto al artista puertorriqueño como parte del elenco que lo acompañó en el campo del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

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“Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera”, escribió Quiñones en sus redes sociales luego de la presentación. El episodio consolidó su presencia en producciones de gran alcance dentro de la industria musical estadounidense.

A diferencia de sus primeras apariciones televisivas, su actividad actual se concentra en espectáculos, coreografías y giras internacionales. La oficialización de su romance con Paige Lilian se produjo, precisamente, en ese contexto: ambos comparten la danza como oficio y mantienen una presencia activa en plataformas digitales.

El bailarín peruano conoció a la artista estadounidense dentro del staff de Manuel Turizo.