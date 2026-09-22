Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

Magaly Medina reaccionó a los comentarios que surgieron después del asesinato de La China Polo y afirmó que puede soportar las críticas, pero no que la señalen como responsable de una muerte. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La muerte de Susy Aponte Polo, conocida públicamente como La China Polo, no solo generó reacciones por las circunstancias violentas en las que ocurrió, sino que también reavivó antiguos enfrentamientos que la comunicadora había protagonizado con distintas figuras públicas. Entre ellos estuvo su conflicto con Magaly Medina, quien decidió referirse nuevamente al tema durante la edición del lunes 21 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora aseguró que, después del asesinato, algunas personas aprovecharon la situación para atribuirle una reacción que, según afirmó, nunca tuvo. Medina sostuvo que sus detractores y quienes calificó como sus “odiadores” comenzaron a decir que ella estaba feliz por la muerte de La China Polo e incluso llegaron a vincularla directamente con el asesinato.

PUBLICIDAD

Frente a esas versiones, la conductora hizo una precisión tajante. Aseguró que puede aceptar críticas, insultos y cuestionamientos relacionados con su trabajo, pero rechazó que se le atribuya responsabilidad por un crimen. “A mí díganme cualquier cosa, pero asesina no”, afirmó Magaly Medina durante su programa.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde a quienes la señalan tras el asesinato

El pronunciamiento de Medina se produjo luego de que la muerte de La China Polo generara múltiples comentarios en redes sociales. La conductora explicó que algunos de sus detractores comenzaron a interpretar sus declaraciones sobre la comunicadora como una señal de satisfacción por el desenlace. “Porque hay gente malintencionada y mis odiadores intentan decir ahora que yo estoy feliz de la vida porque mataron a la China Polo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Según Medina, esas versiones no solo tergiversaban su posición frente al asesinato, sino que además llevaban el señalamiento mucho más lejos. “O intentan decir que yo soy la asesina”, agregó.

La conductora respondió inmediatamente a esa acusación y negó cualquier participación en el crimen. Su énfasis estuvo puesto en la palabra “asesina”, una imputación que consideró completamente distinta de las críticas que suele recibir por su trabajo televisivo. “A mí díganme cualquier cosa, pero asesina no, ni mediata, ni inmediata, ni, ni, ni, ni intelectual”, sostuvo.

La conductora Magaly Medina presenta su programa de televisión en un set decorado con una fotografía insertada en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo no comulgo con eso”, afirmó Magaly

Después de negar que tuviera alguna relación con el crimen, Magaly Medina explicó que su postura personal frente a la violencia tampoco le permitiría respaldar una acción de ese tipo. “No, porque yo no comulgo con eso”, afirmó.

PUBLICIDAD

La conductora sostuvo que su manera de enfrentar los conflictos ha sido mediante sus opiniones y su exposición pública, y no a través de actos violentos.

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly: “Nadie debería ser asesinada por sus ideas”

A pesar del conflicto que reconoció haber tenido con La China Polo, Medina sostuvo que su posición frente al asesinato debía quedar claramente establecida. “Soy una mujer de opinión, que da su opinión y me parece que nadie debería ser, eh, asesinada por sus ideas. Nadie”, manifestó.

La conductora había reconocido previamente que teme a las amenazas y a la delincuencia, y había defendido el derecho de las personas a ejercer la libertad de prensa sin que ello implique poner en riesgo su vida.

PUBLICIDAD

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina sostiene que siempre se ha hecho responsable de sus opiniones

La conductora aprovechó su intervención para recordar que, a lo largo de sus años en televisión, ha expresado públicamente sus opiniones y ha asumido las consecuencias de lo que dice. “Siempre he dicho mi opinión y me he hecho cargo de ello”, sostuvo.

Al margen de las acusaciones que dijo haber recibido, Magaly Medina terminó su intervención con un pedido dirigido a las autoridades encargadas de investigar la muerte de La China Polo. “Ojalá las autoridades encuentren a quien realmente ordenó ese asesinato”, manifestó.

Su pedido estuvo acompañado por una reflexión más amplia sobre la necesidad de que los asesinatos sean investigados hasta determinar responsabilidades. “Ninguna muerte debería de quedar impune, ninguna”, afirmó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina tras muerte de La China Polo: “Nadie merece morir por sus opiniones”. Captura: Magaly TV La Firme.