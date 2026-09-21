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José Carvallo cuestionó el nivel de Universitario tras derrota ante Deportivo Garcilaso: “No veo la mano de Héctor Cúper”

El exarquero se pronunció por el bajo rendimiento del conjunto ‘crema’ bajo el mando del DT argentino en el Torneo Clausura, que se vio reflejado en la abultada caída en Cusco

El exfutbolista cuestionó al técnico Héctor Cúper por el bajo rendimiento de los 'cremas' en el Torneo Clausura 2026. (Video: Al Límite / L1 MAX)
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Universitario de Deportes sufrió una goleada por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco, por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado dejó a la ‘U’ sin la posibilidad de tomar el liderato y permitió que el ‘pedacito de cielo’ se afirmara en la parte más alta de la tabla.

Para José Carvallo, la caída expuso problemas que el equipo ya había mostrado en las fechas previas y advirtió que el triunfo en el clásico no alcanzó para despejar las dudas sobre el rendimiento.

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“Semanas duras. Raro, porque vienes de un envión anímico importantísimo del clásico sin jugar bien. La ‘U’ hace dos partidos no está jugando bien. ”, dijo en primera instancia en el programa Al Límite.En general, la ‘U’ no ha jugado bien en el Torneo Clausura, no ha convencido. Tuvo tres triunfos seguidos a rivales que tenía que ganarle, pero nunca cuajó en lo futbolístico

El exfutbolista consideró que el marcador reflejó lo ocurrido en el campo y que no le sorprendía si la diferencia era más abultada. “Garcilaso, total merecedor del partido. Es más, a los 20 minutos el partido estaba liquidado con un 3-0. Inclusive quedó corto, el resultado pudo ser más”, indicó.

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El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

La crítica de José Carvallo a Héctor Cúper por el bajo nivel de Universitario

La evaluación de José Carvallo incluyó un cuestionamiento directo al técnico Héctor Cúper. El exarquero sostuvo que Universitario todavía puede competir por el Torneo Clausura, aunque atribuyó esa posibilidad a la calidad de sus jugadores y no a la conducción táctica del entrenador.

Yo me quedo con la sensación que la ‘U’ lo va a pelear desde el plantel y desde la jerarquía de los jugadores, no sé si de la mano del técnico”, expresó. Su postura apuntó a una diferencia entre los recursos individuales que posee el plantel y el funcionamiento que exhibe el equipo.

El exarquero fue más allá y aseguró: “No veo la mano del técnico”. Según explicó, el entrenador argentino tuvo tiempo de preparación desde la primera pretemporada de mitad de año, pero el trabajo táctico no terminó de convencerlo.

“Por ejemplo, venía funcionando bien la dupla Lapadula-Valera. La cambió. Ya hay un cambio en la defensa que es Di Benedetto por obligación (lesión), pero vuelves a hacer otro y lo cambias a Fara para poner a Santamaría del otro lado. Entonces, hay ciertos detalles que a mí no me convencen”, precisó.

Héctor Cúper abordó la falta de efectividad de los delanteros de Universitario y enfatizó sobre la suplencia de Gianluca Lapadula en conferencia de prensa post victoria ante ADT.
Héctor Cúper ha venido siendo cuestionado por el bajo nivel de Universitario, que se vio reflejado en su totalidad tras la derrota ante Deportivo Garcilaso. - captura: Jax Latin Media.

El cuestionamiento no implicó que José Carvallo descartara al elenco ‘merengue’ de la pelea del segundo certamen doméstico de la temporada. ya que el plantel mantiene herramientas suficientes para disputar el campeonato hasta las últimas jornadas, aunque deberá mejorar su trabajo colectivo.

Eso sí, Carvallo señaló que la derrota ante Deportivo Garcilaso llega en un momento en el que Universitario puede revisar sus fallas por el parón FIFA. “Yo creo que la ‘U’ tiene ahora tiempo como para trabajar”, expresó al analizar las opciones del cuadro ‘crema’ en el Torneo Clausura.

Su advertencia tuvo como foco al ‘rico garci’, al considerarlo como un rival de cuidado en esa lucha. “Va a ser complicado porque yo ya sabía que Garcilaso era un buen rival, pero lo que vi el día domingo me parece que Garcilaso tiene todas las chances para llevársela”, agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el cierre de la fecha 10.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el cierre de la fecha 10.

Próximo partido de Universitario

Universitario volverá a jugar por el Torneo Clausura ante Melgar, en condición de local y por la fecha 11. El encuentro está programado para el sábado 10 de octubre en el estadio Monumental de Ate, después del parón FIFA de selecciones.

El equipo de Héctor Cúper afrontará ese partido con la obligación de responder después de la goleada sufrida en Cusco. La presentación ante el cuadro arequipeño será una oportunidad para comprobar si el plantel logra tomar una regularidad que le permita competir en lo más alto de la tabla.

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