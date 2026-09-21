Perú

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 3 sismos sacuden Cusco y uno de magnitud 4.9 remeció La Libertad, según IGP

Los movimientos telúricos fueron registrados entre la noche del domingo 20 y la madrugada del lunes 21 de setiembre. El de mayor magnitud fue de 4.9 y tuvo epicentro al suroeste de Salaverry, en La Libertad

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Mochila azul abierta con agua, linterna, botiquín y radio, junto a un plano de evacuación sobre una mesa de madera.
Una mochila equipada con insumos básicos y un plano de evacuación integran un kit de preparación ante sismos junto a afiches del IGP e INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche del domingo 20 de septiembre y la madrugada del lunes 21, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó seis sismos en diferentes regiones del país. Los movimientos telúricos fueron registrados en Áncash, Cusco, La Libertad y Lima, de acuerdo con los reportes del CENSIS.

El sismo de mayor magnitud fue de 4.9 y ocurrió a las 22:58:23 horas, con epicentro localizado a 26 kilómetros al suroeste de Salaverry, en Trujillo, y una profundidad de 59 kilómetros. El evento alcanzó una intensidad de IV en Salaverry.

El último movimiento de este grupo ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, cuando un sismo de magnitud 3.7 fue registrado a las 01:39:49 horas, a 10 kilómetros al norte de Mala, en la provincia de Cañete. Conoce los detalles de los seis reportes emitidos por el IGP.

09:57 hsHoy

Sismo de magnitud 3.7 se registró en Mala

A las 01:39:49 horas del lunes 21 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.7. El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al norte de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 89 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Mala.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
10:09 hsHoy

Sismo de magnitud 3.4 se registró en Cusco

A las 23:56:56 horas del domingo 20 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 3.4 en la región Cusco. Según el IGP, el epicentro se ubicó a 11 kilómetros al este de Cusco, con una profundidad de 9 kilómetros. La intensidad máxima registrada fue de II en Cusco.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
10:03 hsHoy

Sismo de magnitud 4.9 se registró en La Libertad

A las 22:58:23 horas del domingo 20 de septiembre, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.9, el de mayor magnitud entre los seis movimientos registrados durante la noche y madrugada. El epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste de Salaverry, en Trujillo, región La Libertad, con una profundidad de 59 kilómetros. La intensidad máxima fue de IV en Salaverry.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
10:03 hsHoy

Sismo de magnitud 3.4 se registró en Cusco

A las 21:02:51 horas del domingo 20 de septiembre, un sismo de magnitud 3.4 fue registrado a 11 kilómetros al este de Cusco. El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad de II en Cusco, según el reporte del IGP.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
10:03 hsHoy

Sismo de magnitud 4.0 se registró en Cusco

A las 20:07:32 horas del domingo 20 de septiembre, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.0 con epicentro a 12 kilómetros al este de Cusco. El evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en Cusco.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
10:03 hsHoy

Sismo de magnitud 3.4 se registró en Áncash

A las 19:19:56 horas del domingo 20 de septiembre, el IGP reportó un sismo de magnitud 3.4 con epicentro a 5 kilómetros al sur de Carhuaz, en la región Áncash. El movimiento tuvo una profundidad de 13 kilómetros y registró una intensidad de II-III en Carhuaz.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
Temblor HOY en Perú EN VIVO: 6 sismos se registraron en Perú, incluido uno de magnitud 4.9 en La Libertad. Captura: IGP.
10:02 hsHoy

Los simulacros del INDECI: para qué sirven y cómo participar

Una calle urbana está llena de personas y vehículos detenidos. Se observan edificios de gran altura y árboles a lo largo de la vía
Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) organiza anualmente los Simulacros Nacionales Multipeligro, ejercicios que ponen a prueba la capacidad de respuesta de la población ante sismos, tsunamis y aluviones. En 2026 se realizaron dos ediciones: la primera el 29 de mayo —en conmemoración del sismo de 1970 en Áncash— y la segunda el 14 de agosto, en recuerdo del terremoto de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El ejercicio se desarrolla en tres momentos: la activación de sirenas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), la permanencia en zonas seguras internas durante los primeros dos minutos y la evacuación hacia puntos de reunión externos con la mochila de emergencia en mano.

Para los hogares, el INDECI recomienda elaborar un Plan Familiar de Emergencia que defina las funciones de cada integrante, establezca un punto de encuentro y mantenga las rutas de salida libres de obstáculos. En centros laborales, la evacuación debe realizarse por escaleras de emergencia, nunca por ascensores, siguiendo las instrucciones de las brigadas. Las alertas de tsunami o aluvión se difunden a través del sistema SISMATE y las sirenas locales, con instrucciones de desplazarse de inmediato hacia zonas altas o alejadas del litoral.

09:58 hsHoy

Cómo inspeccionar tu vivienda después de un sismo

Un hombre con gorra verde señala una grieta profunda en la pared amarilla de una habitación junto a una puerta verde
Un poblador inspecciona una grieta en la pared de un inmueble en Upahuacho, Ayacucho, tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en la provincia de Parinacochas.

Una vez que el movimiento telúrico cesa y se verifica que todos los ocupantes están seguros, el INDECI recomienda realizar una inspección preliminar del inmueble antes de retomar la rutina. Los puntos críticos a revisar son las grietas diagonales en muros estructurales, las fisuras en columnas y el desprendimiento de acabados pesados como cornisas o revestimientos que puedan comprometer la estabilidad del edificio. Las grietas en forma de “X” en paredes o la inclinación visible de columnas son señales de alerta que requieren la evaluación de un ingeniero.

Si se detectan daños estructurales o existe duda sobre la seguridad del inmueble, la recomendación es no ingresar y comunicarse con las autoridades locales o con los equipos de Defensa Civil para solicitar una inspección técnica. Ante réplicas, la población debe alejarse de zonas con riesgo de caída de objetos, evitar el uso de ascensores y mantenerse informada a través de los canales oficiales del IGP y el INDECI.

09:58 hsHoy

La mochila de emergencia: qué debe tener y por qué no puede faltar en casa

Mochila roja abierta sobre una mesa rodeada de botellas de agua, conservas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio y mantas.
Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos no perecederos, un botiquín, linterna y radio para responder ante sismos y desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada hogar tenga preparada una mochila de emergencia diseñada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre. El peso total no debe superar los 8 kilos y debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales para facilitar el acceso rápido durante una evacuación. La mochila debe estar ubicada en un lugar accesible y cercano a la ruta de salida, y todos los integrantes del hogar deben conocer su contenido y ubicación.

El contenido recomendado incluye agua embotellada, alimentos no perecibles como barras de cereal, enlatados y chocolate, un botiquín de primeros auxilios con alcohol, gasas, vendas y medicamentos para enfermedades crónicas, artículos de higiene personal, ropa de abrigo, linterna a pilas, radio portátil, silbato, dinero en efectivo preferentemente en monedas, y una agenda con contactos de emergencia. Para hogares con bebés, adultos mayores o mascotas, el INDECI recomienda incorporar artículos específicos como pañales, medicamentos prescritos y comida para animales. Los productos con fecha de vencimiento deben revisarse y renovarse de forma periódica.

09:58 hsHoy

Cuándo el DHN descarta —o activa— una alerta de tsunami

No todo sismo marino genera un tsunami. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú evalúa tres condiciones para determinar si existe riesgo de maremoto: que el epicentro se ubique en el mar o cerca de la línea de costa, que la magnitud sea igual o superior a 7.0 Mw y que la profundidad del foco sea menor a 60 kilómetros. Si el sismo no cumple alguna de estas tres condiciones, el riesgo de tsunami se descarta de inmediato.

El sistema opera a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), que recibe los parámetros sísmicos del IGP y los evalúa en tiempo real. Si el riesgo se confirma, el CNAT emite un boletín de alerta —que ordena prepararse para evacuar— o de alarma —que ordena evacuar de inmediato— hacia zonas altas. En caso de un tsunami de origen cercano, como el de 1746 que impactó el Callao apenas 24 minutos después del sismo, el tiempo disponible para la evacuación es de entre 15 y 20 minutos.

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