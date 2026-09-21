Temblor HOY en Perú EN VIVO: 3 sismos sacuden Cusco y uno de magnitud 4.9 remeció La Libertad, según IGP

Una mochila equipada con insumos básicos y un plano de evacuación integran un kit de preparación ante sismos junto a afiches del IGP e INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche del domingo 20 de septiembre y la madrugada del lunes 21, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó seis sismos en diferentes regiones del país. Los movimientos telúricos fueron registrados en Áncash, Cusco, La Libertad y Lima, de acuerdo con los reportes del CENSIS.

El sismo de mayor magnitud fue de 4.9 y ocurrió a las 22:58:23 horas, con epicentro localizado a 26 kilómetros al suroeste de Salaverry, en Trujillo, y una profundidad de 59 kilómetros. El evento alcanzó una intensidad de IV en Salaverry.

El último movimiento de este grupo ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, cuando un sismo de magnitud 3.7 fue registrado a las 01:39:49 horas, a 10 kilómetros al norte de Mala, en la provincia de Cañete. Conoce los detalles de los seis reportes emitidos por el IGP.