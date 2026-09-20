Perú

Fiscalía recalifica asesinato de ‘La China’ Polo: pasó de feminicidio a presunto sicariato

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió el caso y dispuso pericias, revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de los heridos

Fiscalía recalifica a presunto sicariato el asesinato de “La China Polo” en Áncash
Fiscalía recalifica a presunto sicariato el asesinato de “La China Polo” en Áncash| Foto: Fiscalía de la Nación
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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas recalificó como presunto sicariato la investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash que fue atacada a balazos en Caraz.

El caso había sido abierto inicialmente por el delito de feminicidio. La investigación quedó a cargo del Tercer Despacho de esa fiscalía, que dispuso una serie de diligencias para esclarecer el ataque y determinar la participación de los detenidos.

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El fiscal provincial Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate dirigen las actuaciones urgentes del caso. Entre las medidas previstas figura la toma de declaraciones a las víctimas que resultaron heridas por impactos de bala durante el ataque.

Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo
Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

El despacho también solicitó el registro de las cámaras de seguridad del hotel donde uno de los presuntos atacantes se habría hospedado el 15 de septiembre. A ello se suma la pericia de absorción atómica, que permite establecer si una persona manipuló o disparó un arma de fuego.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía dispuso la necropsia de ley al cuerpo de Susy Aponte Polo. El procedimiento forma parte de la investigación para establecer las circunstancias de su muerte.

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Dos personas detenidas

Hasta el momento, la Fiscalía informó que hay dos personas detenidas en flagrancia. Se trata de Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Artila.

Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos
Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de los intervenidos y esclarecer la secuencia del ataque contra la candidata.

Comunicado del MIMP

El Programa Nacional Warmi Ñan pidió a la Fiscalía acelerar las diligencias destinadas a esclarecer el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. El requerimiento fue formulado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pese a que los familiares de la víctima cuentan con patrocinio legal privado.

En un comunicado, el MIMP condenó el crimen y expresó sus condolencias a la familia de Aponte Polo. Además, solicitó que las autoridades competentes actúen con celeridad para determinar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades.

Marcha hoy domingo en Nuevo Chimbote

Familiares, simpatizantes y ciudadanos fueron convocados este domingo 20 de septiembre a una marcha en memoria de Susy Aponte Polo. La concentración se realizará a las 15:00 en el mercado Los Olivos de Nuevo Chimbote, según la convocatoria difundida para la denominada Gran marcha por la paz.

La actividad busca rendir homenaje a la postulante de Socios por Áncash y pedir justicia, además de exigir que las autoridades aceleren las pesquisas sobre el ataque armado. La Fiscalía informó de tres detenidos: el supuesto autor material, un presunto financista y quien habría trasladado al atacante antes del crimen en Caraz.

Asimismo, tras la captura de uno de ellos, las autoridades dispusieron su trasladado a Caraz para que rinda sus manifestaciones y puedan corroborar cada detalle.

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