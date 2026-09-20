Perú

Detienen en Surco a presunto implicado en asesinato de candidata Susy Aponte, ‘La China Polo’

La intervención ocurrió durante un operativo de inteligencia que permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaba el detenido, mientras las autoridades investigan su presunta participación en el ataque ocurrido en Caraz

Crimen
La PNP detuvo en Surco a un hombre de 29 años señalado como presunto implicado en el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como ‘La China’ Polo
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La Policía Nacional (PNP) detuvo este domingo en el distrito limeño de Surco a un hombre de 29 años señalado como presunto implicado en el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como ‘La China’ Polo.

La intervención se produjo durante la mañana, después de que labores de inteligencia permitieran a los agentes identificar el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso y proceder con su detención.

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Personal especializado en investigación de homicidios quedó a cargo de las diligencias para determinar su eventual participación en el ataque armado, que es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho).

Aponte estaba haciendo una visita al mercado de Caraz, acompañada por otros miembros de su campaña política, cuando fue atacada por un supuesto sicario, quien le disparó a la cabeza y causó heridas a otras personas presentes en el lugar, según reportaron los medios locales en esa ciudad.

Crimen
La captura se produjo tras labores de inteligencia que permitieron identificar e intervenir el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso. La investigación quedó a cargo de personal especializado en homicidios

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió inicialmente una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio en agravio de ‘La China’ Polo, quien era candidata al Gobierno Regional de Áncash para las elecciones del próximo 4 de octubre.

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Antes de su asesinato, Aponte había denunciado públicamente que recibió amenazas de muerte y señaló al entonces director de Investigación Criminal de la PNP, general Víctor Revoredo Farfán, a quien acusó de haber “ordenado un atentado” contra ella.

La aspirante también había denunciado presuntos vínculos de mandos policiales con la organización criminal ‘Los Pulpos’ y afirmó que había sido advertida sobre un eventual ataque por internos de tres centros penitenciarios del país.

Revoredo fue reasignado de puesto en las últimas horas, según una resolución suprema publicada este domingo, y su nuevo cargo es el de director de Asuntos Internacionales de la institución policial.

Víctor Revoredo
Revoredo fue reasignado de su cargo este domingo, junto con otros 22 altos mandos policiales. El general Ricardo Espinoza asumió la dirección de Investigación Criminal de la PNP

Así como él, otros 19 generales y tres tenientes generales de la PNP fueron reasignados de sus puestos, de acuerdo a la resolución, y el nuevo director de Investigación Criminal es el general Ricardo Espinoza, quien estuvo al mando de la región policial en La Libertad, una de las jurisdicciones con el más alto índice de criminalidad organizada en el país.

Tras ataque y secuestro en Trujillo

El asesinato de ‘La China’ Polo se produce casi un mes después del secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo, ciudad que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales focos de actividad de organizaciones criminales vinculadas, entre otros delitos, a la minería ilegal.

En ese caso, integrantes de ‘Los Pulpos’ secuestraron al empresario Jenss Lara durante la madrugada, en un falso operativo policial en el que los delincuentes, vestidos con uniformes de agentes especiales, interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a sus cuatro acompañantes: dos escoltas y dos mujeres.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque habría sido una represalia contra Lara por supuestamente haber dejado de pagar cupos a esa banda criminal para hacerlo a ‘La Jauría’, organización rival.

El empresario, quien tiene concesiones mineras en Pataz, fue liberado al día siguiente tras el pago de un rescate de al menos dos millones de soles por parte de su familia.

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