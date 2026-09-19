Elecciones Regionales y Municipales: ¿Cómo votar correctamente?: Errores comunes que anulan tu voto

La cédula de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no tendrá fotografías de los candidatos, solo símbolos de las organizaciones políticas. Visuales IA

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre y los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir a las autoridades que asumirán la conducción de sus regiones, provincias y distritos durante el periodo 2027-2030. La jornada se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y la ONPE ha dispuesto distintos modelos de cédula según la jurisdicción y las autoridades que correspondan elegir.

Uno de los aspectos que puede generar dudas durante la jornada es la forma correcta de marcar la cédula. La elección de una organización política no se realiza escribiendo el nombre del candidato ni colocando cualquier símbolo en el espacio destinado al voto. La ONPE establece instrucciones específicas para que la voluntad del elector pueda ser identificada durante el escrutinio.

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Cómo marcar correctamente la cruz (+) o el aspa (X) en la cédula de la ONPE

Para emitir un voto válido, el elector debe colocar una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la organización política de su preferencia.

La marca debe realizarse en el espacio destinado para el voto y debe permitir identificar de manera clara la opción elegida. Por ello, no corresponde reemplazar la cruz o el aspa por círculos, vistos, líneas, garabatos u otros signos.

La cédula de las ERM 2026 contiene las opciones correspondientes a las distintas elecciones que se realizan en cada jurisdicción. La ONPE ha establecido modelos diferenciados para los electores de Lima Metropolitana, Cercado de Lima y las diferentes circunscripciones regionales.

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En las elecciones municipales, la marca se realiza sobre la organización política cuya lista corresponde al alcalde y los regidores. El elector no debe marcar de manera independiente a cada candidato a regidor, pues estos forman parte de la misma lista municipal.

En el caso de la elección regional, el elector encontrará las opciones correspondientes a gobernador y vicegobernador, así como la elección de consejeros regionales, según corresponda a su circunscripción.

¿Qué pasa si la marca se sale levemente del recuadro del símbolo?

El elector tendrá que colocar una cruz o aspa dentro del recuadro del emblema partidario, con un número de bloques que cambiará de acuerdo con su jurisdicción| Foto: ONPE

Que una parte de la marca sobresalga ligeramente del recuadro no significa automáticamente que el voto sea nulo.

Lo importante durante la calificación de la cédula es que la marca permita determinar de manera inequívoca la opción por la que el elector quiso votar. La regla fundamental establecida por la ONPE es que se utilice una cruz o un aspa y que la elección pueda ser identificada.

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Por ello, no es recomendable intentar corregir una marca una vez realizada. Hacer nuevos trazos sobre la cédula puede generar precisamente una situación de duda respecto de la voluntad del elector.

La recomendación práctica es marcar una sola vez, procurando que la intersección de la cruz o el aspa quede dentro del recuadro correspondiente y evitando realizar anotaciones adicionales.

Validez del voto si escribes nombres o realizas trazos adicionales en la cédula

Escribir el nombre de un candidato no reemplaza la marca exigida por la ONPE.

La cédula está diseñada para que el elector seleccione una organización política mediante una cruz o un aspa. Por eso, escribir nombres, frases, números de DNI o realizar signos ajenos a la votación puede afectar la validez de la cédula.

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La ONPE contempla como causal de nulidad que en la cédula aparezca escrito el número de DNI del elector o una frase o signo ajeno a ella. También es nulo el voto cuando se utiliza un signo diferente de la cruz o el aspa o cuando se marcan dos o más organizaciones políticas dentro de una misma elección.

Esto no debe confundirse con una marca que, aunque sea pequeña, grande, débil o remarcada, siga siendo reconocible como una cruz o un aspa. Lo determinante es que la marca corresponda a las instrucciones electorales y permita identificar la opción seleccionada.

Por ello, escribir comentarios, mensajes, nombres de candidatos o cualquier otro texto en la cédula no es una forma válida de expresar una preferencia electoral.

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El voto cruzado: Elegir un partido para el municipio y otro para la región

Elegir organizaciones políticas diferentes en las distintas elecciones no convierte automáticamente el voto en nulo.

La estructura de las ERM permite que el elector tome decisiones distintas para cada elección que aparece en su cédula. Por ejemplo, puede seleccionar una organización política para la elección regional y otra para la elección municipal, siempre que en cada elección realice correctamente la marca correspondiente.

La clave está en diferenciar las elecciones que contiene la cédula. La ONPE ha diseñado modelos que pueden incluir, según la jurisdicción, las elecciones de gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde y regidores provinciales y alcalde y regidores distritales.

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Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

Por tanto, marcar una organización política en la parte regional y otra en la municipal es diferente de marcar dos organizaciones políticas dentro de una misma elección. Esto último sí constituye una causal de nulidad.

También puede ocurrir que el elector deje una elección sin marcar. Esa decisión no invalida necesariamente las demás elecciones que haya realizado correctamente. Cada parte de la cédula corresponde a una elección distinta y debe ser evaluada de acuerdo con las reglas aplicables a esa elección.

Diferencia de marcado entre las cédulas físicas y la pantalla del voto electrónico

Para las ERM 2026, la ONPE ha publicado cédulas de sufragio impresas y materiales específicos para que los electores conozcan previamente su diseño. La institución incluso ofrece cédulas de simulación para practicar antes de la jornada del 4 de octubre.

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Por ello, el elector que participe en estas elecciones debe seguir las instrucciones que aparecen en la cédula que le entregue la mesa de sufragio. No debe trasladar a la papeleta instrucciones propias de otros sistemas de votación.

En una interfaz electrónica, la selección se realiza mediante una pantalla y el sistema registra la opción elegida; en cambio, en la cédula física de las ERM 2026 el elector debe utilizar un lapicero y marcar manualmente la opción correspondiente con una cruz o un aspa.

La diferencia es importante porque en la cédula impresa la marca queda físicamente registrada y posteriormente es revisada durante el escrutinio. Por ello, no se debe hacer clic, marcar casillas de manera distinta ni agregar textos como si se tratara de un formulario digital.

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La ONPE ha puesto a disposición de los ciudadanos los modelos de cédula para las distintas circunscripciones, de modo que puedan familiarizarse con el documento antes de acudir a votar.

En caso de duda durante la jornada, el elector puede consultar las instrucciones disponibles en su local de votación antes de realizar la marca. La recomendación es revisar primero las diferentes secciones de la cédula, identificar la elección correspondiente y recién después colocar la cruz o el aspa dentro del recuadro de la organización política elegida.