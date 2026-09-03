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Obras fue la segunda fuerza presidencial en 11 de las 13 provincias de Puno

El candidato regional Jesús Mamani sostuvo que su agrupación quedó segunda en la mayoría de las provincias puneñas. Los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026 muestran que el Partido Cívico Obras ocupó esa posición en 11 jurisdicciones y ganó en San Román

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El Partido Cívico Obras obtuvo el segundo lugar en 11 de las 13 provincias de Puno durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La agrupación también alcanzó el primer puesto en San Román, mientras que en la provincia de Puno quedó cuarta, según los resultados electorales revisados en una verificación difundida este 3 de septiembre.

El dato respalda la declaración de Jesús Mamani, candidato al Gobierno Regional de Puno por Obras, quien afirmó en una entrevista regional que su organización se consolidó como la segunda fuerza en la región y que obtuvo respaldo mayoritario en varias provincias.

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“Nosotros, en la región de Puno, somos la segunda fuerza en las elecciones nacionales. El Partido Cívico Obras ha quedado en segundo lugar”, sostuvo Mamani. El candidato también señaló que su agrupación había ganado en San Román y que se ubicó detrás del primer puesto en diversas jurisdicciones.

La revisión de los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), recogida por PerúCheck, concluyó que la afirmación es verdadera en términos regionales y provinciales.

¿No votaste en la segunda vuelta? Así puedes solicitar una dispensa ante el JNE. (Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

Ricardo Belmont obtuvo 115.259 votos en toda la región

En el cómputo regional, el candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, recibió 115.259 votos válidos, equivalentes al 17,7% del total registrado en Puno. Esa cifra ubicó a su agrupación en el segundo lugar.

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El primer puesto regional correspondió a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), con 162.460 votos. Detrás de Obras se ubicaron, de acuerdo con el orden de votación, Alfonso López Chau, de Ahora Nación; Yonhy Lescano, de Cooperación Popular; Ronald Atencio, de Alianza Electoral Venceremos; Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza, y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno.

La tabla adjunta al informe consigna que Juntos por el Perú obtuvo el 24,978% de los votos válidos regionales. Obras alcanzó el 17,721%, mientras que Ahora Nación sumó el 11,347%.

Los resultados presidenciales fueron tomados como referencia por Mamani para sostener que el Partido Cívico Obras cuenta con una posición competitiva en Puno de cara a los comicios regionales.

Ricardo Belmont. REUTERS/Leslie Moreno
Ricardo Belmont. REUTERS/Leslie Moreno

Obras ocupó el segundo puesto en 11 provincias puneñas

La región Puno cuenta con 13 provincias. Obras quedó en segundo lugar en Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, Sandia y Yunguyo.

En esas 11 provincias, la agrupación se mantuvo detrás de la lista más votada y por encima del resto de las organizaciones que participaron en la primera vuelta presidencial. Ese resultado concentró la mayor parte de las ubicaciones provinciales en segundo puesto para Obras.

San Román constituyó una de las dos excepciones. Allí, la candidatura presidencial de Belmont alcanzó el primer lugar con 33.230 votos válidos. Ahora Nación quedó segunda en esa provincia con 25.385 votos.

La otra excepción fue la provincia de Puno. En esa jurisdicción, Cooperación Popular encabezó la votación con 24.089 sufragios, seguida por Juntos por el Perú, con 20.890, y Ahora Nación, con 17.812. Obras ocupó el cuarto lugar al reunir 16.021 votos.

La afirmación se ajusta a los resultados de la primera vuelta

Los resultados permiten distinguir dos dimensiones de la declaración del candidato regional. A nivel de toda la región, Obras fue la segunda organización más votada. A nivel provincial, esa ubicación se repitió en 11 de las 13 jurisdicciones.

La primera vuelta presidencial mostró además un desempeño distinto en las dos provincias restantes: triunfo de Obras en San Román y cuarto lugar en la provincia de Puno. Estos registros son la base de la calificación favorable otorgada a la afirmación de Mamani.

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