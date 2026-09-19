Naldy Saldaña admitió que fue amante de José Burga, pero pide que no desestimen su denuncia

Naldy Saldaña admitió vínculo con José Burga y pidió no desviar atención de su denuncia

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Naldy Saldaña confirmó que mantuvo un vínculo sentimental con José Burga, animador de La Bella Luz, cuando él aún tenía una relación con Jazmín Baquero, y reconoció que cometió un error. La cantante se pronunció en TikTok tras la difusión de mensajes y declaraciones de la expareja del animador, quien relató que descubrió conversaciones entre ambos para concretar encuentros íntimos.

La vocalista pidió disculpas a las personas que, según afirmó, resultaron afectadas por sus decisiones. En su mensaje, sostuvo que el episodio ocurrió hace aproximadamente un año y medio y remarcó que ya había expresado un mea culpa en aquel momento.

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“Sí, efectivamente, cometí un error, me equivoqué, hace aproximadamente año y medio”, señaló Naldy Saldaña. La artista añadió que decidió hablar nuevamente luego de que las declaraciones y capturas de conversaciones fueran expuestas en Amor y Fuego este último 18 de septiembre.

El caso tomó atención pública mientras Saldaña enfrenta otro proceso, luego de denunciar por presuntos tocamientos indebidos a César Sánchez, exdirector de la orquesta. La cantante buscó separar ambos episodios y solicitó que su reconocimiento sobre el vínculo con Burga no sea utilizado para restar importancia a la denuncia que formuló.

La cantante reconoció que sus decisiones afectaron a varias personas

En su video, Saldaña no negó la versión presentada por Jazmín Baquero, expareja de José Burga. Por el contrario, admitió que su relación con el animador existió y asumió que sus acciones tuvieron consecuencias para el entorno de ambos.

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“En aquel entonces pedí disculpas, pedí perdón y lo vuelvo a hacer ahora a las personas afectadas que en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, expresó.

Baquero había declarado que descubrió conversaciones entre su entonces esposo y la cantante. Según su relato, encontró chats en los que ambos coordinaban encuentros y utilizaban apodos afectivos. La expareja del animador aseguró que, en un inicio, Burga negó los mensajes, aunque más adelante habría reconocido que el vínculo se prolongó durante unos cinco meses.

La vocalista reconoció que se involucró con el animador cuando él estaba casado y ofreció disculpas a las personas que afirmó haber afectado. TikTok

“Ella le dice ‘cosito’, ella le dice ‘cosita’. Primero me dijo que estaba loca. Después le dije que no me puedes negar porque tengo pruebas”, contó Baquero en declaraciones al programa Amor y Fuego.

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La exesposa de Burga sostuvo que buscó explicaciones cuando tuvo acceso a las conversaciones. “Ya me engañaste, hiciste esto, pero ¿qué pasó? Quiero saber, ¿desde cuándo está pasando esto?”, le habría preguntado. De acuerdo con su versión, él respondió que el vínculo tenía alrededor de cinco meses.

Naldy Saldaña pidió perdón a su pareja

La vocalista también reconoció que su relación con Burga afectó a Hansel Bernuy, su actual pareja. Saldaña indicó que le pidió disculpas a él, a su familia y a los parientes del animador.

“Pedí disculpas a la persona más afectada, a la que causé dolor, pedí disculpas a mi pareja, a mi familia, a su familia porque sí aceptó que fallé en ese momento”, manifestó.

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La cantante se mostró afectada durante su pronunciamiento y evitó dar detalles sobre cómo se conocieron o cuánto tiempo se extendió el vínculo. Su declaración se enfocó en admitir lo ocurrido y reiterar sus disculpas ante la exposición pública del episodio.

Naldy Saldaña afirmó que el hecho ocurrió hace aproximadamente un año y medio. No precisó si, tras aquel reconocimiento, existió algún tipo de contacto posterior con el animador fuera de sus labores en los escenarios de La Bella Luz.

El pronunciamiento de la artista surgió luego de que Baquero señalara que, después de la confesión y las disculpas iniciales, continuó observando gestos de cercanía entre ambos durante presentaciones de la agrupación.

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Naldy Saldaña admitió haber sido amante del animador José Burga.

“Después de lo sucedido yo le escribía por WhatsApp porque seguía viendo coqueteos entre ellos en el escenario”, afirmó. Baquero sostuvo que observó a la cantante tomar la mano de Burga durante presentaciones y que le hizo llegar su molestia mediante mensajes.

La exesposa del animador indicó que le reclamó a Saldaña por esas escenas. “A pesar de lo que tú sabes que yo estoy mal, sigo viendo este tipo de cosas”, relató sobre el contenido de sus conversaciones con la vocalista.

El reconocimiento de Saldaña ocurrió en un contexto marcado por la denuncia que formuló contra César Sánchez, exdirector de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos. La artista ha sostenido públicamente que ese caso debe ser tratado de manera independiente de su vida personal.

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