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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026: los partidos de las ‘leonas’ en el torneo Conmebol

La ‘U’ se alista para su participación en la competencia internacional que se jugará en Quito desde este jueves 15 de octubre. Conoce el camino del equipo de Carlos Véliz

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026
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Universitario de Deportes jugará la Copa Libertadores Femenina 2026 en Quito, torneo que se disputará entre el 15 y el 31 de octubre. El equipo dirigido por Carlos Véliz integrará el grupo B junto con Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Argentina y Palmeiras de Brasil.

Las ‘leonas’ buscarán superar por primera vez la fase inicial y avanzar a los cuartos de final de la competencia continental. El cuadro peruano obtuvo su clasificación tras vencer a Sporting Cristal en la final del Torneo Apertura, resultado que le aseguró una plaza en el certamen sudamericano.

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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Fecha 1

- Universitario de Deportes vs Palmeiras (jueves 15 de octubre / 19:00 horas / estadio Banco Guayaquil, Quito)

Fecha 2

- Independiente del Valle vs Universitario de Deportes (domingo 18 de octubre / 19:00 horas / estadio Banco Guayaquil, Quito)

Fecha 3

- Belgrano vs Universitario de Deportes (21 de octubre / 19:00 hora / estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito)

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes quedó ubicado en el grupo B, donde enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Argentina y Palmeiras de Brasil. El sorteo definió la distribución de los 16 equipos participantes en cuatro grupos.

Grupo A

  • Corinthians de Brasil
  • Colo-Colo de Chile
  • Caracas FC de Venezuela
  • Representante de Colombia 2

Grupo B

  • Independiente del Valle de Ecuador
  • Belgrano de Argentina
  • Universitario de Perú
  • Palmeiras de Brasil

Grupo C

  • Cruzeiro de Brasil
  • Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador
  • Bolívar de Bolivia
  • Olimpia de Paraguay

Grupo D

  • Representante de Colombia 1
  • Libertad de Paraguay
  • Nacional de Uruguay
  • Universidad de Chile de Chile
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Conmebol.

Así se jugará la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina reunirá a 16 clubes, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos. Durante la fase inicial, cada participante disputará tres encuentros: uno frente a cada rival de su zona.

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Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Desde esa ronda, el torneo tendrá partidos únicos de eliminación directa, tanto en cuartos como en semifinales.

La fase de grupos se jugará entre el 15 y el 21 de octubre, con tres jornadas. Las fechas de los cuartos de final y las semifinales todavía no fueron precisadas. El partido por el tercer puesto y la final están programados para el 31 de octubre.

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El reto de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

Esta será la sexta participación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Femenina 2026. El club también disputó las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023, aunque no logró superar la fase de grupos en ninguna de ellas.

El equipo intentará cortar esa racha en la edición de 2026, en la que buscará acceder por primera vez a los cuartos de final del certamen continental.

Para ese objetivo, la directiva conformó un plantel con nuevos refuerzos. Las incorporaciones incluyen a la portera estadounidense-peruana Mía Shalit, la defensora estadounidense Valeria Itzel y la zaguera peruana Grace Cagnina.

También llegaron la lateral paraguaya Milagros Rolón, la volante chilena Ana Gutiérrez, la extrema chilena Lesly Olivares y la delantera peruana Alesia García.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

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