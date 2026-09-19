Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

Luis Galarreta y Keiko Fujimori.

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El Gobierno oficializó este sábado 19 de setiembre el encargo del despacho presidencial al primer vicepresidente de la República y primer ministro, Luis Galarreta, ante el viaje que realizará la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York, Estados Unidos. Así lo estableció la Resolución Suprema N° 277-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano.

La encargatura estará vigente entre el 21 y el 25 de setiembre, periodo en el que la mandataria participará en las actividades centrales de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Senado de la República había autorizado la salida del territorio nacional mediante la Resolución Legislativa N° 32741, aprobada el miércoles 16 de setiembre con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones.

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La resolución suprema detalla que la agenda presidencial, prevista entre el 21 y el 24 de setiembre, comprende la intervención de Fujimori en el Debate General de la Asamblea, además de su participación en reuniones y eventos de alto nivel organizados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). El documento también contempla encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno.

Una resolución suprema del gobierno peruano establece el encargo del despacho de la Presidencia de la República a Luis Fernando Galarreta Velarde.

Según informó el embajador Carlos Pareja, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York, la intervención de la jefa de Estado ante la Asamblea durará aproximadamente 15 minutos, programada para el martes 22 de setiembre. El diplomático precisó que la mandataria abordará las acciones del Gobierno para combatir el crimen internacional y que también desarrollará actividades orientadas a promover las inversiones en el país.

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Pareja detalló, además, que Fujimori tiene previstas reuniones bilaterales con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. Entre las actividades programadas durante su estancia en Nueva York figura también su participación en un foro de la American Society, que reúne a presidentes de empresas internacionales, así como encuentros con inversionistas y asesores en materia económica.

Este viaje es el primer desplazamiento oficial de Fujimori al extranjero desde que asumió la Presidencia de la República el 28 de julio.

La misma resolución suprema publicada hoy en El Peruano encarga también la Presidencia del Consejo de Ministros al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, a partir del 21 de setiembre y mientras dure el impedimento del titular, el propio Galarreta, quien ejerce simultáneamente el cargo de presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República.

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Luis Galarreta y Keiko Fujimori lideraron el Consejo de Ministros.

Planea viaje a China

El canciller Carlos Espá confirmó que la presidenta Keiko Fujimori tiene previsto viajar a China en noviembre, con el objetivo de participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de ese mes en la ciudad de Shenzhen. El funcionario precisó que, técnicamente, se tratará de una visita de líderes y no de una visita de Estado.

“Sí va a ir”, respondió Espá al ser consultado sobre la participación de Fujimori en el podcast del diario El Comercio, donde añadió que prevé acompañarla durante el desplazamiento. La delegación estaría integrada, además, por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, con una agenda centrada en asuntos económicos, comerciales y arancelarios.

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