¿Qué trámites puedo hacer gratis por internet en Perú? Consultas de DNI, RUC, propiedades, papeletas y más

¿Cómo renovar mi DNI de forma virtual o presencial? Foto: Andina

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Realizar un trámite ante una entidad pública ya no necesariamente implica acudir a una oficina, hacer una fila o destinar una mañana completa a una gestión. Diversas instituciones del Estado peruano han trasladado parte de sus servicios a plataformas digitales y, en varios casos, las consultas pueden realizarse gratuitamente.

Reniec, Sunat, Sunarp, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, el Seguro Integral de Salud (SIS) y Sunafil, entre otras instituciones, cuentan con herramientas que permiten verificar información utilizando datos como el número de DNI, RUC o placa del vehículo.

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Sin embargo, es importante hacer una distinción: que la consulta sea gratuita no significa necesariamente que el trámite posterior también lo sea. Por ejemplo, una persona puede consultar gratuitamente determinada información registral, pero tendrá que pagar si necesita solicitar un certificado o publicidad registral específica.

Estos son algunos de los principales servicios que pueden consultarse por internet en Perú.

¿Qué trámites y consultas puedo hacer gratis por internet?

Entre las consultas disponibles sin necesidad de acudir a una oficina se encuentran la consulta del RUC, verificación de afiliación al SIS, consulta de papeletas, seguimiento de trámites del DNI y algunos servicios registrales de Sunarp.

Antes de ingresar información personal, es recomendable comprobar que se está utilizando una página oficial de la institución. Los portales estatales suelen utilizar dominios gob.pe o dominios institucionales oficiales.

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¿Cómo consultar un RUC gratis en Sunat?

Una de las herramientas más útiles es la Consulta RUC de Sunat.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria permite buscar información utilizando:

Número de RUC.

Tipo y número de documento.

Nombre o razón social.

La consulta permite conocer, entre otros datos públicos, el estado del contribuyente.

Para hacerlo se puede ingresar a la Consulta RUC oficial de Sunat.

También existe el servicio de Consulta RUC en Gob.pe.

No se necesita Clave SOL para efectuar esta consulta.

Una mano sostiene una ficha impresa del Registro Único de Contribuyentes junto a una pantalla con el portal de consultas de la SUNAT en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar el estado de un trámite de DNI?

Reniec ofrece una serie de servicios digitales relacionados con el Documento Nacional de Identidad.

Desde sus plataformas es posible, por ejemplo, consultar el estado de determinados trámites y acceder a servicios vinculados al DNI.

Reniec mantiene una sección específica de trámites virtuales para ciudadanos.

Entre las opciones disponibles se encuentran la consulta del estado del trámite del DNI, servicios vinculados al DNI electrónico y otros procedimientos de identificación.

Algunos trámites de DNI sí tienen una tasa establecida, por lo que debe diferenciarse entre una consulta gratuita y un procedimiento que exige pago.

Documentos oficiales peruanos, incluido un DNI y un sobre de Reniec, junto a una tarjeta bancaria bloqueada, señalan la complejidad de los trámites administrativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si estoy afiliado al SIS?

El Seguro Integral de Salud cuenta con una plataforma denominada Consulta del Asegurado.

A través de este servicio una persona puede comprobar si se encuentra asegurada, verificar el estado de su afiliación y conocer el establecimiento de salud que le corresponde.

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La consulta se realiza en la plataforma oficial de consultas en línea del SIS.

Este servicio resulta especialmente útil antes de acudir a un establecimiento de salud porque permite revisar previamente el estado de la afiliación.

¿Cómo saber si estoy registrado en planilla?

Los trabajadores también pueden verificar por internet si su empleador los registró en la planilla electrónica.

Sunafil cuenta con el aplicativo Verifica tu Chamba, mediante el cual el trabajador puede consultar si aparece registrado en la planilla electrónica de su empleador.

El acceso se realiza desde Verifica tu Chamba de Sunafil.

La herramienta es gratuita y está orientada a que los trabajadores puedan comprobar su situación laboral registrada.

¿Cómo saber si tengo papeletas de tránsito?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone del Sistema de Consulta de Papeletas del Ciudadano.

La herramienta permite revisar información relacionada con infracciones registradas en el sistema.

Se puede acceder al Sistema de Consulta de Papeletas del MTC.

En Lima existe además la plataforma del Servicio de Administración Tributaria.

El SAT permite realizar consultas en línea de papeletas y multas administrativas. La consulta puede efectuarse mediante su plataforma oficial de consultas del SAT de Lima.

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Es importante considerar que la autoridad que administra una infracción puede variar dependiendo de dónde fue impuesta.

¿Cómo consultar información de una propiedad en Sunarp?

Sunarp también dispone de herramientas digitales relacionadas con los registros públicos.

Una de ellas es la Consulta de Propiedad, que solicita datos de identificación del usuario para acceder al servicio.

Además, Sunarp dispone de Conoce Aquí, servicio que permite visualizar información de partidas registrales bajo las condiciones establecidas por la entidad.

La institución establece límites de utilización: por ejemplo, Conoce Aquí permite hasta cinco consultas de partidas registrales al día por cada DNI vinculado.

Debe tenerse presente que visualizar información y solicitar posteriormente un certificado, copia literal u otro servicio de publicidad registral son procedimientos distintos y estos últimos pueden tener un costo.

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¿Qué servicios de Sunat puedo consultar sin Clave SOL?

Sunat concentra en su portal diversas opciones que pueden utilizarse sin iniciar sesión con Clave SOL.

Entre ellas figuran:

Consulta de RUC.

Consulta múltiple de RUC.

Inscripción al RUC.

Consulta de inscripción al RUC.

Obtención de Clave SOL.

Consultas relacionadas con comprobantes de pago.

¿Cómo evitar páginas falsas al realizar trámites por internet?

La digitalización de los servicios públicos también obliga a tener especial cuidado con las páginas a las que se entregan datos personales.

Antes de colocar el DNI, fecha de nacimiento, número de RUC u otra información, conviene comprobar que el portal pertenece realmente a la institución correspondiente.

Una práctica sencilla es acceder primero al portal oficial de la entidad y desde allí buscar el servicio.

También se recomienda evitar enlaces recibidos mediante mensajes desconocidos que soliciten pagos inmediatos, claves bancarias o información que no guarda relación con el trámite.

¿Todos los trámites digitales del Estado son gratuitos?

No. Existen consultas gratuitas, pero numerosos procedimientos tienen una tasa.

Por ejemplo, consultar un RUC en Sunat no tiene costo, pero distintos procedimientos de Reniec, Sunarp, Poder Judicial u otras entidades pueden requerir el pago de una tasa.

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Por eso, antes de iniciar una gestión debe revisarse la información actualizada de la institución y comprobar tres aspectos: requisitos, costo y canal habilitado.

¿Dónde buscar los trámites oficiales del Estado peruano?

El portal Gob.pe concentra información sobre servicios y procedimientos de las entidades públicas. Sin embargo, algunas instituciones mantienen además plataformas propias para ejecutar determinadas operaciones.

Para evitar errores, lo recomendable es ingresar siempre desde las páginas institucionales oficiales y comprobar que el trámite que se realizará corresponde exactamente al servicio buscado.

De esta manera, muchas consultas que antes exigían trasladarse a una sede pública pueden resolverse en pocos minutos desde una computadora o teléfono celular.