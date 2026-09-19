Perú

Caso Liceo Naval: Pronacej descarta beneficios especiales para los seis adolescentes

Las familias podrán visitar a los adolescentes desde la primera semana de octubre, bajo el régimen establecido para quienes permanecen en el Programa 1

El Pronacej descartó un tratamiento especial para los menores y aseguró que recibirán las mismas condiciones establecidas para los demás jóvenes (Créditos: Canal N)
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Los seis adolescentes vinculados a la investigación por una presunta agresión sexual en el Liceo Naval permanecerán inicialmente en el Programa 1 de un centro juvenil, bajo las mismas condiciones establecidas para quienes ingresan a estos establecimientos. Luis Vega, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), descartó que reciban un trato especial y explicó que primero deberán pasar por una serie de evaluaciones antes de determinar su situación.

El funcionario indicó, ante los medios de comunicación, que los menores pasaron la noche junto con otros cuatro jóvenes que llegaron desde el norte del país. Durante esta primera etapa se encuentran acompañados por educadores sociales y personal de seguridad, mientras se completa el procedimiento correspondiente a los nuevos ingresos. La evaluación médica comenzó después del desayuno y permitirá conocer su estado de salud mediante una revisión clínica realizada por profesionales de la institución.

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Evaluaciones definirán el programa que seguirán

A partir del lunes, los equipos técnicos estarán a cargo de una evaluación integral. Este grupo está conformado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, quienes analizarán las condiciones de cada adolescente para establecer qué programa deberá seguir dentro del sistema juvenil.

Vega señaló que el Anexo 2 de Ancón está destinado exclusivamente a infractores mayores de edad que representan un riesgo alto en los establecimientos. Por ello, cualquier eventual traslado deberá sustentarse en los criterios establecidos por el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y en los informes elaborados por los especialistas.

El Pronacej descartó un tratamiento especial para los menores y aseguró que recibirán las mismas condiciones establecidas para los demás jóvenes - Créditos: Andina/Captura de pantalla de Canal N.
El Pronacej descartó un tratamiento especial para los menores y aseguró que recibirán las mismas condiciones establecidas para los demás jóvenes - Créditos: Andina/Captura de pantalla de Canal N.

La autoridad precisó que, normativamente, existe la posibilidad de trasladar a un joven a otro centro. Sin embargo, esa decisión no se adopta de manera automática, pues corresponde al equipo técnico y al director del establecimiento evaluar las circunstancias particulares antes de determinar una medida de ese tipo.

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En cuanto a los beneficios, Vega aclaró que estos deben ser solicitados ante el Poder Judicial. El Pronacej, explicó, tiene como función ejecutar las disposiciones emitidas por los jueces y desarrollar acciones orientadas a la rehabilitación, resocialización y reinserción de quienes cumplen una medida socioeducativa.

“Todos los jóvenes tienen el mismo tratamiento que cualquier otro”, sostuvo al ser consultado específicamente por los adolescentes involucrados en el caso del Liceo Naval. Asimismo, señaló que recibirán las intervenciones psicológicas que correspondan, debido a que los equipos especializados realizan un seguimiento permanente de acuerdo con las necesidades identificadas.

Familiares podrán visitarlos desde octubre

Respecto de las visitas, el director del Pronacej informó que la primera jornada para los seis adolescentes está prevista para la primera semana de octubre, conforme a la directiva vigente. El régimen contempla dos encuentros al mes para los familiares autorizados.

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.
La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia - Créditos: Difusión.

Padres, madres, hermanos y otros parientes directos podrán acceder al establecimiento luego de ser registrados por los equipos técnicos. Vega añadió que la institución implementa un sistema de registro en línea para verificar la identidad de quienes solicitan ingresar y contrastar esa información con el expediente correspondiente.

La defensa legal tiene un régimen distinto. El funcionario explicó que los abogados pueden acudir al establecimiento para comunicarse con sus patrocinados, previa coordinación con la dirección. De esta manera, el derecho a la defensa se mantiene durante el cumplimiento de la medida impuesta por la autoridad judicial.

Sobre las comunicaciones telefónicas, Vega manifestó que durante los primeros días los adolescentes no tendrán contacto con sus familiares. Posteriormente podrán realizar llamadas, al igual que los demás jóvenes que permanecen en los centros administrados por el Pronacej.

El funcionario también explicó que la legislación actual permite que una persona permanezca en un centro juvenil hasta cumplir íntegramente la medida socioeducativa establecida por un juez, incluso si alcanza la mayoría de edad durante ese periodo. Según indicó, actualmente existen jóvenes de 25, 26 y 27 años bajo este régimen.

Finalmente, Vega sostuvo que existen intervenciones diferenciadas para determinadas conductas, entre ellas programas destinados a agresores sexuales y tratamientos relacionados con el consumo de drogas. En el caso de los seis adolescentes, cualquier medida socioeducativa será establecida por el Poder Judicial y ejecutada por el Pronacej conforme a las disposiciones correspondientes.

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