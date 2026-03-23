Tiktokers con polos de Podemos Perú repartían hasta S/200 en la calle para promover apoyo a José Luna en etapa de precampaña

Raul Noblecilla, José Luna y Cecilia García. | Podemos Perú

En calles concurridas de Lima, entre mercados y plazas, un grupo de jóvenes con polos partidarios convirtió escenas cotidianas en espectáculos grabados para redes sociales. La dinámica, según reveló un informe del programa televisivo Panorama, consistía en proponer retos simples a transeúntes a cambio de dinero en efectivo. La consigna se repetía en cada intervención: “Pepe Luna, ¿cumple o no cumple?”. La respuesta, casi siempre, llegaba acompañada de vítores.

Las imágenes difundidas muestran entregas directas de dinero, incluso montos de hasta 200 soles. “Aquí le hago entrega de sus doscientos soles. Pepe Luna, ¿cumple o no cumple? Sí cumple”, se escucha en uno de los registros. El patrón se repitía en distintos puntos de la ciudad.

El reportaje sitúa estos hechos en el periodo en que José Luna Gálvez aún se presentaba como precandidato presidencial por Podemos Perú. Según el informe, esa condición permitió que las actividades no encajaran de forma directa en restricciones legales aplicables a candidatos formales. Sin embargo, las escenas registradas abrieron cuestionamientos sobre prácticas clientelares en campaña.

Dinero en efectivo como incentivo en la calle

Reportaje evidencia cómo jóvenes realizaban retos a cambio de dinero mientras repetían consignas políticas en espacios públicos. (Captura de video)

El mecanismo descrito en el informe se apoya en desafíos rápidos: vender productos en minutos, aceptar la presencia del equipo en una vivienda o consumir alimentos en tiempo récord. A cambio, los participantes reciben dinero en efectivo o premios.

El cierre de cada dinámica resulta similar. “Como lo prometido es deuda, acá le tenemos los doscientos soles”, dice uno de los integrantes del grupo. La frase se repite como parte de una estructura fija que concluye con la entrega del dinero. En otro fragmento, una voz afirma: “Doscientos soles. Van para usted. Muchas gracias por dejarnos entrar a su casa”.

El informe también recoge escenas en las que se promueven consignas colectivas. “Pepe paga. Pepe paga. Sácame el yape”, corean participantes y conductores de los retos. La apelación directa al pago inmediato aparece como elemento central del formato.

De acuerdo con el reportaje, la iniciativa estuvo a cargo de un grupo de jóvenes identificados como parte de “Juventud Podemos Perú”. Se trata de creadores de contenido que recorrieron distintos puntos de Lima con cámaras y teléfonos móviles. “Convocó a cuatro jovencitos que no pasaban de los diecinueve años”, señala la narración del informe.

Los nombres mencionados incluyen a Dayana, Jade, Jason y D’Angelo. Ellos protagonizan los videos y conducen los retos. El contenido se publica en plataformas digitales, donde se busca amplificar el alcance de las actividades.

En varios casos, los jóvenes también entregan productos. “Estas zapatillas, aparte de ser hermosas, ya son completamente tuyas”, dice uno de ellos antes de reiterar la consigna política. El formato mezcla entretenimiento con promoción directa del candidato.

Cambios tras la formalización de la candidatura

Las dinámicas incluían entregas de hasta 200 soles y se difundían en redes sociales para amplificar el mensaje político.

Una vez formalizada la candidatura de José Luna Gálvez, integrantes del grupo aseguran que las entregas de dinero se detuvieron. “Bueno, antes, ahora no”, responde uno de ellos al ser consultado. Otro añade: “Ahora no. Ahora tiene que decir la verdad”.

Pese a ello, el informe sostiene que la lógica de incentivo económico continuó como eje del mensaje político. En paralelo, se menciona una propuesta del propio candidato: “Vamos a asignar a todos los niños que nazcan cinco mil soles en una cuenta intransferible”.

Días recientes también registraron un pronunciamiento del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, que emitió una amonestación contra el candidato y su entorno. Según la lectura presentada, se cuestiona el uso de contenidos en redes sociales con “acusaciones, calificativos inapropiados y comentarios ofensivos”.

El reportaje concluye con una escena que resume la estrategia observada en las calles: “Lo que antes era el argumento político bien estructurado para ganar tu voto, ahora se convirtió en el infame dinero”. Mientras tanto, en los videos, la consigna persiste: “¡Pepe, sácame el yape!”.