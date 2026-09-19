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Programación de las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV

Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT empezarán con su lucha rumbo a la final del campeonato nacional en el receso por la fecha FIFA. Entérate de los detalles de los primeros cotejos

Programación de las semifinales de la Copa de la Liga 2026
Programación de las semifinales de la Copa de la Liga 2026
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Se reanudará la Copa de la Liga 2026 y entrará en su etapa decisiva con Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT como los cuatro equipos clasificados a las semifinales. Los clubes superaron sus respectivos desafíos y ahora iniciarán la disputa por alcanzar la final del torneo nacional.

La pausa de la Liga 1 por la fecha FIFA dará paso al retorno de la competencia. Con las semifinales en marcha, el campeonato definirá al equipo que levantará el trofeo.

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Programación de las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026

Domingo 27 de septiembre

  • Sport Boys vs Alianza Atlético (13:00 horas / Estadio Miguel Grau, Callao / Bicolor+)
  • ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / Estadio Unión, Tarma / Bicolor+)
Así se jugarán las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026.
Así se jugarán las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026.

Canal TV para ver las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Los partidos de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 se transmitirán gratis a través de Bicolor+ en YouTube, la plataforma que cuenta con los derechos de emisión del certamen.

Los aficionados podrán seguir en directo cada una de las eliminatorias y conocer a los equipos que conseguirán el pase a la definición del torneo.

La cobertura también estará disponible en Infobae Perú, que ofrecerá la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas y las declaraciones de los protagonistas de las series entre Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Atlético y ADT.

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Cruces de semifinales de la Copa de la Liga 2026.
Cruces de semifinales de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa Caliente.

Así se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Las semifinales de la Copa de la Liga 2026 serán la única instancia que se disputará en series de ida y vuelta. Los cuatro clubes clasificados competirán por los dos cupos en el partido decisivo.

Sporting Cristal enfrentará a ADT en una de las llaves. El conjunto celeste avanzó tras eliminar a Sport Huancayo, mientras que el equipo tarmeño dejó en el camino a CD Moquegua.

La otra serie tendrá a Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana como protagonistas. La escuadra chalaca obtuvo su clasificación luego de imponerse por penales ante Atlético Grau. El cuadro de Sullana, a su vez, superó a UTC de Cajamarca en los cuartos de final para asegurar su presencia en esta fase.

Los encuentros de ida se jugarán el domingo 27 de septiembre. Las revanchas quedaron previstas entre el 7 y el 8 de octubre, durante el receso de la Liga 1 por la fecha FIFA, donde la selección peruana jugará amistosos frente Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Y algunos clubes no podrán contar con sus jugadores seleccionados.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?

El premio que recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 ofrecerá un incentivo económico y deportivo para el club que obtenga el título.

El campeón recibirá USD 200.000, equivalentes a S/ 670.000, como premio por la consagración. El monto podrá servir de respaldo para la planificación institucional y deportiva de la próxima campaña.

El trofeo también tendrá incidencia en la Liga 1 2027. La Federación Peruana de Fútbol otorgará dos puntos adicionales en la Tabla Acumulada del siguiente campeonato al equipo que levante la copa.

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