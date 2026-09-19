¿Cómo saber si mi DNI está vigente en 2026? Consulta la fecha de vencimiento y cómo renovarlo

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Guardar

¿No sabes si tu DNI está vigente? La respuesta se encuentra en el propio documento, pero existen algunas particularidades que los ciudadanos deben conocer en 2026, especialmente debido a las próximas Elecciones Regionales y Municipales.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) establece que la fecha de caducidad del DNI aparece en la parte frontal del documento. Basta con revisar ese dato para conocer hasta cuándo mantiene su vigencia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este año existe una situación excepcional: Reniec autorizó que los ciudadanos puedan utilizar su DNI vencido o próximo a vencer para votar en las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre de 2026. Esta prórroga solo tiene efecto para ejercer el derecho al sufragio.

Por eso, tener un DNI vencido no significa que el documento haya recuperado su vigencia general para realizar cualquier trámite.

¿Cómo saber si mi DNI está vigente?

El procedimiento más sencillo es revisar físicamente el documento.

En el anverso del DNI aparecen, entre otros datos:

Fecha de inscripción.

Fecha de emisión.

Fecha de caducidad.

Sigue este paso a paso para solicitar un nuevo DNI si es que ha vencido, o por pérdida/robo. (ANDINA)

La fecha de caducidad es el dato que permite saber hasta cuándo está vigente el documento.

Reniec recomienda revisar esta información antes de realizar trámites que requieran identificación.

En el caso del DNI electrónico, también se puede consultar información relacionada con su vigencia a través de los servicios digitales de Reniec.

¿Qué significa la fecha de caducidad del DNI?

La fecha de caducidad indica el momento hasta el cual el documento mantiene su vigencia ordinaria.

Cuando llega esa fecha, corresponde realizar el procedimiento de renovación establecido por Reniec.

La institución señala que los ciudadanos mayores de edad pueden renovar su DNI cuando este ya está vencido o incluso hasta 60 días antes de la fecha de caducidad, con el objetivo de evitar inconvenientes.

PUBLICIDAD

Por ello, no es necesario esperar a que el DNI caduque para iniciar la renovación.

Así puedes renovar tu DNI vencido por internet a través de RENIEC - Créditos: gob.pe

¿Puedo votar con mi DNI vencido en 2026?

Sí, pero existe una condición específica.

Reniec emitió la Resolución Jefatural N.° 000023-2026-RENIEC/JNAC, mediante la cual prorrogó excepcionalmente hasta el 4 de octubre de 2026 la vigencia del DNI vencido o próximo a vencer para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esto significa que una persona cuyo DNI haya caducado puede utilizarlo para identificarse ante la mesa de sufragio durante esas elecciones.

Pero la medida tiene un alcance limitado.

No significa que el DNI vencido vuelva a estar vigente para todos los trámites.

Reniec ha sido explícito al señalar que la prórroga únicamente permite utilizar el documento para votar en las ERM 2026.

¿Hasta cuándo puedo votar con un DNI vencido?

La autorización excepcional se extiende hasta el domingo 4 de octubre de 2026, fecha de las Elecciones Regionales y Municipales.

Después de esa fecha, la prórroga electoral dejará de tener efecto.

Por ello, quienes tengan el documento vencido o próximo a vencer deben considerar realizar la renovación si necesitan utilizar el DNI para otras gestiones.

Un DNI peruano con el sello de 'VENCIDO' se muestra frente a un cartel de 'Segunda Vuelta', ilustrando la problemática de documentos caducados de cara a las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si mi DNI está vencido y necesito hacer un trámite?

En términos generales, una persona con el DNI vencido debe revisar los requisitos específicos de la institución ante la que realizará el trámite.

La prórroga electoral no debe interpretarse como una autorización general para utilizar el documento vencido en bancos, notarías, entidades públicas, empresas u otros procedimientos.

Reniec ha señalado que los DNI azul y amarillo vigentes mantienen su validez para diferentes trámites, mientras que la migración al DNI electrónico no significa que todos los ciudadanos deban reemplazar inmediatamente un DNI convencional que todavía está vigente.

PUBLICIDAD

Por eso, es importante distinguir entre un DNI convencional vigente y uno que ya caducó.

¿Cuándo puedo renovar mi DNI?

Los mayores de edad pueden solicitar la renovación cuando el documento ya está vencido o durante los 60 días previos a su fecha de caducidad.

Reniec recomienda no esperar al último momento.

Además, la renovación permite actualizar determinados datos que figuran en el documento.

Para consultar las condiciones vigentes, se puede ingresar al portal oficial de trámites y servicios de Reniec.

¿Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026?

El costo depende del tipo de documento y del procedimiento.

Reniec informa que, durante 2026, los ciudadanos que tienen DNI azul y realizan la renovación migrarán al DNI electrónico. Para este procedimiento se mantiene una tasa de S/30, con código de tributo 02121, válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

En el caso de quienes ya tienen DNI electrónico, Reniec establece una tasa específica para la renovación del DNIe.

Debido a que las tasas pueden modificarse según el procedimiento, antes de realizar el pago es recomendable revisar la información publicada directamente por Reniec.

¿Cómo renovar el DNI por internet?

Reniec dispone de servicios virtuales para determinados procedimientos de renovación.

Para algunos trámites, el ciudadano puede utilizar la aplicación DNI BioFacial, disponible para validar su identidad y continuar el procedimiento en la plataforma web.

La disponibilidad de la modalidad virtual depende del tipo de documento y de las características del trámite.

El procedimiento general consiste en:

Verificar que corresponde realizar una renovación. Realizar el pago de la tasa correspondiente. Ingresar al servicio habilitado por Reniec. Realizar la validación de identidad cuando sea requerida. Completar el procedimiento. Elegir la agencia correspondiente para la entrega cuando el trámite lo requiera. Consultar posteriormente el estado del trámite.

¿Cómo saber si mi DNI renovado ya está listo?

Reniec cuenta con una plataforma de Consulta del Estado de Trámite.

El sistema permite revisar el estado del último trámite realizado utilizando el número de DNI o, en determinados casos, el número de solicitud web.

Los estados pueden aparecer como:

Iniciado.

En proceso.

En agencia.

Entregado.

Observado o anulado.

Reniec señala que la consulta permite conocer el avance del procedimiento y saber cuándo el documento se encuentra disponible para recojo.

La consulta puede realizarse desde el servicio oficial de Estado de Trámite de Reniec.

¿Qué pasa si tengo DNI azul vigente?

No es obligatorio cambiar un DNI azul vigente únicamente para obtener un DNI electrónico.

Reniec informó en febrero de 2026 que los ciudadanos que cuentan con DNI azul o amarillo vigente pueden seguir utilizándolos en diversos trámites, procesos civiles, bancarios y electorales, salvo aquellos casos en los que se requiera específicamente una función de firma digital.

PUBLICIDAD

La entidad ya no emite nuevos DNI azules o amarillos, por lo que determinados trámites de renovación implican la migración al DNI electrónico.

¿El DNI de una persona mayor de 60 años vence?

La legislación establece una particularidad para los documentos emitidos a personas nacionales después de haber cumplido los 60 años.

La Ley Orgánica del Reniec señala que estos documentos tienen vigencia indefinida y no requieren renovación.

Por eso, las personas que tienen un DNI con condición de vigencia indefinida deben revisar la información que aparece en su documento.

¿Dónde puedo consultar información oficial sobre mi DNI?

Reniec concentra sus servicios de identificación en su portal institucional.

Antes de realizar un pago, entregar datos personales o ingresar información del documento, es recomendable acceder directamente a los canales oficiales de la institución.

Para conocer la vigencia, renovar el DNI, consultar el estado de un trámite o revisar los requisitos actualizados, la fuente principal debe ser Reniec.

PUBLICIDAD