Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

El Partido Aprista Peruano mantendrá la elección “un militante, un voto”, pese al impacto por los 11 mil desafiliados que no pueden ejercer sus derechos plenos

Ricardo Mc Cubbin

El APRA nació fuera del
El APRA nació fuera del Perú, pero arraigó profundamente en su historia política, resistiendo dictaduras y gobernando con ideales de cambio social. (Andina)

Al cierre del plazo legal, solo el Partido Aprista Peruano (Apra) comunicó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que realizará sus primarias en la modalidad de ‘un militante, un voto’, frente a las elecciones generales de 2026. Es la única organización entre 39 listas partidarias y alianzas electorales del país que aplicará este mecanismo, en contraste con los otros partidos y coaliciones que optaron por la elección de delegados.

De acuerdo a Peru21, la crisis interna de la agrupación fundada por Victor Raúl Haya de la Torre se agudiza porque aún no reincorpora oficialmente a sus 11 mil desafiliados, un vacío que marca la inminente elección interna. La secretaria general nacional, Belén García, advirtió al medio que “es una burla porque reconoce la afiliación, pero el militante no puede elegir ni ser elegido”, y explicó que la reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo repone la afiliación, sin devolver derechos plenos de representación o sufragio.

El contexto viene marcado por el fallo del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, que en septiembre anuló varias inscripciones y generó incertidumbre sobre la legitimidad del padrón. Desde entonces, dirigentes y militancia exigen revertir la medida para garantizar la transparencia y la participación en todas las etapas del proceso.

Javier Velásquez Quesquén vuelva a
Javier Velásquez Quesquén vuelva a estar inscrito en el partido aprista. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Velásquez Quesquén, reincorporado al padrón

El excongresista Javier Velásquez Quesquén figura nuevamente como activo en el padrón tras la revisión del JNE. Otros históricos, como Pilar Nores y Renzo Ibáñez, también reaparecieron en la base de datos electoral. “El militante que se afilia a un partido manifiesta su voluntad y la expresa en una ficha. Yo he firmado mi ficha y lo he hecho por 45 años”, afirmó Velásquez Quesquén para RPP. El exparlamentario insistió en que la eliminación vulneró derechos básicos de participación política y desestabilizó la vida interna del partido.

Especialistas en derecho electoral estiman que la vuelta de Velásquez Quesquén habilita su potencial candidatura. El excongresista lidera una de las listas internas junto a Carla García, hija del expresidente Alan García, impulsando el reposicionamiento estratégico de la organización en el escenario nacional. “He dicho claramente que solo postularé como militante del Apra, no como invitado”, aseguró en declaraciones públicas.

Uno de los últimos cuadros
Uno de los últimos cuadros históricos del aprismo, Jorge del Castillo ha dejado huella en la vida pública peruana desde su juventud hasta las crisis más recientes del país. (Andina)

Militantismo, presión al JNE y futuro partidario

Mientras tanto, militantes sostuvieron el 4 de septiembre un encuentro formal con voceros del Jurado Nacional de Elecciones para exigir garantías que permitan el ejercicio pleno de derechos en las próximas primarias. La discusión sobre el padrón sigue abierta y condiciona no solo el proceso electoral inmediato, sino la propia estabilidad institucional del APRA.

La disputa y los pedidos de reintegro de los 11 mil militantes desafiliados ahora marcan el camino hacia la definición de candidaturas y la legitimidad de la representación interna, situación que determinan las próximas decisiones estratégicas del partido rumbo a 2026.

Por el momento, se conoce que el Velásquez Quesquén y el excongresista Jorge del Castillo, se encuentran entre los interesados a postular a la presidencia de la República. El segundo, incluso, había puesto como condición que se decida al representante del partido bajo la modalidad ‘un militante, un voto’, para postular.

