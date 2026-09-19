Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Partido crucial! Sporting Cristal recibe a Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Roberto Mosquera necesita sostener la senda del triunfo para seguir en la lucha por el título.
Así llega Sporting Cristal al duelo
Sporting Cristal buscará sostener su recuperación ante Atlético Grau en medio de las críticas que acompañan el ciclo de Roberto Mosquera. El cuadro celeste afrontará el duelo con la necesidad de sumar para mantenerse cerca de los primeros puestos del Torneo Clausura.
Los cerveceros llegan después de imponerse 2-1 frente CD Moquegua en su visita a Moquegua. La victoria les permitió recuperar parte del terreno que habían cedido en jornadas anteriores y mejorar su ubicación en la tabla acumulada.
El encuentro enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, aunque ambos necesitan puntos. los ‘cerveceros’ apuntan a consolidar su ascenso en la clasificación.
Así llega Atlético Grau al duelo
Atlético Grau llegará con una remontada reciente al duelo ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro albo venció 3-1 a Alianza Atlético en Piura, luego de comenzar el encuentro en desventaja.
El triunfo le permitió sumar tres puntos en su lucha por alejarse de la zona comprometida con el descenso. El equipo buscará extender esa reacción fuera de casa.
La principal carta ofensiva será Raúl Ruidíaz, uno de los futbolistas con mayor valoración dentro del plantel. La Pulga intentará asumir protagonismo en el ataque albo frente al conjunto celeste. El delantero buscará que su aporte goleador ayude a los ‘albos’ a tomar distancia de la parte baja de la clasificación.
Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal y Atlético Grau podrán seguirse por L1 MAX, la señal televisiva incluida para los abonados al servicio oficial de la Liga 1. Quienes cuenten con esa suscripción accederán al partido desde sus hogares sin necesidad de contratar una plataforma digital adicional.
La alternativa para ver el encuentro por internet será L1 Play. La plataforma requiere una suscripción y permitirá seguir la transmisión en teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
La cobertura de Infobae Perú acompañará la jornada con información previa al inicio y actualizaciones minuto a minuto. El portal también publicará el resumen del resultado y el registro de los goles. Los lectores podrán revisar las principales incidencias del duelo incluso después del pitazo final. La publicación ofrecerá esos contenidos como complemento para quienes no sigan el compromiso en directo.
Horarios del Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
Los cerveceros y los albos se enfrentarán hoy, sábado 19 de septiembre, en el estadio Alberto Gallardo, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 en Perú, Colombia y Ecuador. Los seguidores de Chile, Bolivia y Venezuela podrán verlo desde las 16:30.
En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio está previsto para las 17:30. La programación contempla los distintos horarios de la región para quienes sigan el encuentro desde fuera del país.
Precios de entradas
Los hinchas que todavía no tienen sus boletos para asistir al estadio Alberto Gallardo, podrán ingresar al portal de Joinnus para separar sus asientos.
- Popular: S/. 22.90
- Oriente Central Butaca 1955: S/. 44.90
- Oriente Lateral: S/. 34.90
- Occidente Lateral: S/. 69.90
- Occidente Butaca Zona D: S/. 79.90
- Occidente Butaca Zona C: S/. 84.90
- Occidente Butaca Zona B: S/. 99.90
- Occidente Butaca Zona A: S/. 99.90
- Occidente VIP: S/. 129.90
- Palco Platino: S/. 149.90