Diana Sánchez descarta regresar a ‘Combate’ como participante: “Ya estamos viejos”

Diana Sánchez descarta competir otra vez en Combate por las lesiones

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Diana Sánchez descartó volver a ‘Combate’ como participante ante la expectativa por el retorno del programa a la televisión peruana. La exintegrante del reality afirmó que las lesiones acumuladas y el paso del tiempo la alejan de una nueva experiencia en las competencias físicas que marcaron parte de su carrera.

El posible regreso de rostros históricos despertó preguntas entre los seguidores de ‘Combate’, que volverá a la pantalla después de casi ocho años de ausencia. Entre los nombres que surgieron estuvo el de Diana Sánchez, una de las figuras vinculadas a las primeras etapas del formato de ATV y quien luego desarrolló proyectos como conductora e influencer.

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La comunicadora abordó esa posibilidad durante una conversación con Magaly Medina en el podcast de la conductora. Ante la consulta sobre una eventual vuelta al programa, Sánchez descartó esa opción sin dejar margen a dudas.

“No, porque ya está la artritis, las frotaciones. Estamos viejos, Magaly”, expresó la exchica reality. La frase aludió a las consecuencias físicas que, según contó, dejó su participación en un espacio basado en pruebas de fuerza, velocidad, resistencia y habilidad.

Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting para Combate

Diana Sánchez y las lesiones que sufrió en el reality

Sánchez recordó que ingresó a ‘Combate’ cuando tenía 22 años y sostuvo que su condición física de entonces era distinta de la actual. La participante, que destacó durante años por su desempeño en las pruebas del programa, relató que acumuló numerosos problemas físicos durante esa etapa.

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“Yo tenía 22 años cuando hice ‘Combate’. De todas maneras, el cuerpo es distinto. Ahí, en ‘Combate’, me lesioné como 40 veces”, afirmó durante la entrevista con Medina.

La declaración puso el foco en una de las exigencias habituales de los realities de competencia. Los concursantes enfrentaban pruebas de contacto, circuitos con obstáculos, desafíos acuáticos y juegos que requerían preparación física. Las lesiones formaban parte de los riesgos del formato, aunque cada participante tenía una experiencia diferente frente a la intensidad de las jornadas.

Los integrantes de Combate se hicieron populares gracias al reality. Captura: Combate.

Diana Sánchez no planteó una negativa a cualquier vínculo con el espacio televisivo, pero sí con la posibilidad de que integre el elenco de competidores en la nueva etapa del programa.

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El retorno de Combate abrió la expectativa por sus figuras históricas

El anuncio de una nueva temporada de ‘Combate’ reactivó la nostalgia entre quienes siguieron el programa durante sus emisiones anteriores. El formato se convirtió en uno de los referentes de los realities de competencia en Perú y reunió a participantes que luego mantuvieron presencia en televisión, redes sociales y otros proyectos de entretenimiento.

La eventual participación de figuras de las primeras generaciones fue uno de los temas que surgió tras confirmarse el regreso del espacio. Nombres como el de Sánchez comenzaron a circular entre los seguidores, aunque la producción todavía no difundió la lista oficial de integrantes.

Diana Sánchez y Mario Hart se conocieron en Combate. Captura: Combate.

La expectativa se concentra en la composición de la llamada nueva generación del programa. Mientras tanto, varios creadores de contenido e influencers revelaron que recibieron contactos de la producción, en paralelo con un casting abierto para el público.

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Entre los nombres que trascendieron figuran la uruguaya Agus Padilla, el artista MacBridde y la influencer Gia Meier, hija del cantante Christian Meier. Ninguno de ellos fue presentado de forma oficial como integrante del elenco, por lo que sus eventuales incorporaciones aún dependen de la decisión de la producción y de ellos mismos.

El regreso de ‘Combate’ también plantea interrogantes sobre el formato que tendrá esta nueva etapa, el perfil de sus concursantes y la presencia de antiguos participantes. La producción del reality no ha comunicado todavía la fecha de estreno ni la nómina definitiva de competidores. Las confirmaciones sobre los participantes podrían conocerse tras el proceso de selección y las presentaciones previas al retorno del programa.

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Los influencers respondieron a consultas de sus seguidores sobre el reality de ATV, aunque solo una de las figuras descartó sumarse por falta de tiempo. Ric La Torre/ Tiktok