Perú

Diana Sánchez descarta regresar a ‘Combate’ como participante: “Ya estamos viejos”

La conductora explicó ante Magaly Medina que su paso juvenil por el reality dejó cerca de 40 dolencias y que hoy no asumiría pruebas de alta exigencia

Diana Sánchez descarta competir otra vez en Combate por las lesiones
Diana Sánchez descarta competir otra vez en Combate por las lesiones
Guardar

Diana Sánchez descartó volver a ‘Combate’ como participante ante la expectativa por el retorno del programa a la televisión peruana. La exintegrante del reality afirmó que las lesiones acumuladas y el paso del tiempo la alejan de una nueva experiencia en las competencias físicas que marcaron parte de su carrera.

El posible regreso de rostros históricos despertó preguntas entre los seguidores de ‘Combate’, que volverá a la pantalla después de casi ocho años de ausencia. Entre los nombres que surgieron estuvo el de Diana Sánchez, una de las figuras vinculadas a las primeras etapas del formato de ATV y quien luego desarrolló proyectos como conductora e influencer.

PUBLICIDAD

La comunicadora abordó esa posibilidad durante una conversación con Magaly Medina en el podcast de la conductora. Ante la consulta sobre una eventual vuelta al programa, Sánchez descartó esa opción sin dejar margen a dudas.

No, porque ya está la artritis, las frotaciones. Estamos viejos, Magaly”, expresó la exchica reality. La frase aludió a las consecuencias físicas que, según contó, dejó su participación en un espacio basado en pruebas de fuerza, velocidad, resistencia y habilidad.

Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting para Combate
Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting para Combate

Diana Sánchez y las lesiones que sufrió en el reality

Sánchez recordó que ingresó a ‘Combate’ cuando tenía 22 años y sostuvo que su condición física de entonces era distinta de la actual. La participante, que destacó durante años por su desempeño en las pruebas del programa, relató que acumuló numerosos problemas físicos durante esa etapa.

PUBLICIDAD

Yo tenía 22 años cuando hice ‘Combate’. De todas maneras, el cuerpo es distinto. Ahí, en ‘Combate’, me lesioné como 40 veces”, afirmó durante la entrevista con Medina.

La declaración puso el foco en una de las exigencias habituales de los realities de competencia. Los concursantes enfrentaban pruebas de contacto, circuitos con obstáculos, desafíos acuáticos y juegos que requerían preparación física. Las lesiones formaban parte de los riesgos del formato, aunque cada participante tenía una experiencia diferente frente a la intensidad de las jornadas.

Mario Hart responde a rumores de relación con Diana Sánchez y defiende su amistad. Captura: Combate.
Los integrantes de Combate se hicieron populares gracias al reality. Captura: Combate.

Diana Sánchez no planteó una negativa a cualquier vínculo con el espacio televisivo, pero sí con la posibilidad de que integre el elenco de competidores en la nueva etapa del programa.

El retorno de Combate abrió la expectativa por sus figuras históricas

El anuncio de una nueva temporada de ‘Combate’ reactivó la nostalgia entre quienes siguieron el programa durante sus emisiones anteriores. El formato se convirtió en uno de los referentes de los realities de competencia en Perú y reunió a participantes que luego mantuvieron presencia en televisión, redes sociales y otros proyectos de entretenimiento.

La eventual participación de figuras de las primeras generaciones fue uno de los temas que surgió tras confirmarse el regreso del espacio. Nombres como el de Sánchez comenzaron a circular entre los seguidores, aunque la producción todavía no difundió la lista oficial de integrantes.

Mario Hart responde a rumores de relación con Diana Sánchez y defiende su amistad. Captura: Combate.
Diana Sánchez y Mario Hart se conocieron en Combate. Captura: Combate.

La expectativa se concentra en la composición de la llamada nueva generación del programa. Mientras tanto, varios creadores de contenido e influencers revelaron que recibieron contactos de la producción, en paralelo con un casting abierto para el público.

Entre los nombres que trascendieron figuran la uruguaya Agus Padilla, el artista MacBridde y la influencer Gia Meier, hija del cantante Christian Meier. Ninguno de ellos fue presentado de forma oficial como integrante del elenco, por lo que sus eventuales incorporaciones aún dependen de la decisión de la producción y de ellos mismos.

El regreso de ‘Combate’ también plantea interrogantes sobre el formato que tendrá esta nueva etapa, el perfil de sus concursantes y la presencia de antiguos participantes. La producción del reality no ha comunicado todavía la fecha de estreno ni la nómina definitiva de competidores. Las confirmaciones sobre los participantes podrían conocerse tras el proceso de selección y las presentaciones previas al retorno del programa.

Los influencers respondieron a consultas de sus seguidores sobre el reality de ATV, aunque solo una de las figuras descartó sumarse por falta de tiempo. Ric La Torre/ Tiktok

Temas Relacionados

Diana SánchezCombateperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 18 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó dos sismos de magnitud 4,0 y 3,7 registrados el 17 de septiembre en las regiones de Ucayali y Piura

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 18 de septiembre de 2026

Proponen noveno retiro de AFP “ante posible crisis económica” por el fenómeno El Niño

¿Vuelve el libre acceso en el Congreso? Juntos Por el Perú ha presentado el primero proyecto de ley que busca nuevamente que los afiliados puedan retirar parte de sus fondos

Proponen noveno retiro de AFP “ante posible crisis económica” por el fenómeno El Niño

Vence el plazo de 48 horas: ¿Qué pasará con los 10 alumnos retenidos por agresión sexual en el Liceo Naval?

La decisión sobre un posible internamiento preventivo corresponderá al juez de familia, quien deberá evaluar los argumentos presentados por el Ministerio Público, según el abogado Julio Rodríguez

Vence el plazo de 48 horas: ¿Qué pasará con los 10 alumnos retenidos por agresión sexual en el Liceo Naval?

Horacio Melgarejo reconoció errores tras dura eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

El técnico argentino hizo mea culpa en la derrota del ‘papá’ por 3-0 en Uruguay que lo dejó fuera del torneo internacional. Felicitó al equipo ‘charrúa’ por su clasificación a las semifinales

Horacio Melgarejo reconoció errores tras dura eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

La gasolina más barata y más cara de Lima este 18 de setiembre

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

La gasolina más barata y más cara de Lima este 18 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

Escolares del Liceo Naval implicados en agresión sexual podrían ser internados, señala presidenta del Poder Judicial

Rafael López Aliaga anuncia marchas para presionar a Keiko Fujimori por leyes: “Voy a estar ‘jode y jode’”

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

Diputado Jesús Pérez grita que las cifras de criminalidad “no son huev***s” y ministro César Astudillo abandona pleno

ENTRETENIMIENTO

Israel Dreyfus pone nerviosa a Luciana Roy en juego de miraditas: “¿Por qué te tiembla la boquita?”

Israel Dreyfus pone nerviosa a Luciana Roy en juego de miraditas: “¿Por qué te tiembla la boquita?”

Magaly Medina rompe su silencio sobre la agresión en el Liceo Naval y apunta directamente a los padres y educadores

Hijos de Enrique Espejo ‘Yuca’ se pronuncian a una semana de su muerte con emotivo mensaje: “Gracias por no dejarnos solos”

El coro peruano Voces del Sol se vuelve viral en Chile al cantar canciones de Los Prisioneros y aparece en medios de toda Latinoamérica

Willie González y Ray Sepúlveda se suman a ‘Una Noche de Salsa 15′: fechas, cartel y entradas

DEPORTES

Horacio Melgarejo reconoció errores tras dura eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

Horacio Melgarejo reconoció errores tras dura eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas HOY: canal tv online del duelo por semifinales de Brasil Cup de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas HOY: partido por semifinales de Brasil Cup de Vóley 2026

Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo