Perú

Solicitud de retiro AFP vence el lunes 19 de enero: links oficiales y el paso a paso para la última oportunidad de acceder a tu fondo

Hasta este lunes tienes la última oportunidad de solicitar el desembolso de hasta S/ 22 000, con el primer pago programado a 30 días de tu registro. Conoce los enlaces para hacer la operación desde tu celular o computadora

Conoce lo que debes hacer
Conoce lo que debes hacer si ingresaste equivocadamente el número de tu cuenta bancaria en la solicitud de retiro AFP

El cronograma del retiro extraordinario de AFP 2026 entra en su recta final y miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) aún no han completado el registro para acceder a sus fondos. La Asociación de AFP confirmó que el plazo para presentar la solicitud fue extendido de manera excepcional hasta este lunes 19 de enero, fecha que marcará el cierre definitivo del periodo libre habilitado para este proceso.

La ampliación no solo responde a una medida operativa —debido a que el sistema no permite registros durante los fines de semana—, sino que coincide con un cambio clave que impacta directamente en el bolsillo de los aportantes: el incremento del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para 2026. Este ajuste permite que quienes registren su solicitud en enero accedan a un monto máximo mayor, elevando el tope del retiro hasta S/ 22.000.

¿Hasta cuándo puedes solicitar el retiro AFP 2026 y cuánto dinero puedes recibir?

Las solicitudes se podrán enviar
Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero.

El periodo libre del retiro AFP se inició el 4 de diciembre de 2025 y, en principio, culminaba el domingo 18 de enero de 2026. Sin embargo, al no estar habilitada la plataforma durante el fin de semana, se dispuso que el lunes 19 de enero sea el último día para registrar solicitudes, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Durante esta etapa, cualquier afiliado puede presentar su solicitud, sin importar el último dígito o letra de su DNI, ya sea para una primera o segunda solicitud, siempre que el monto total no supere el límite permitido.

Uno de los puntos más relevantes de esta prórroga es el impacto del nuevo valor de la UIT 2026, fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en S/ 5.500, frente a los S/ 5.350 vigentes en 2025. Esto eleva el tope del retiro extraordinario de S/ 21.400 a S/ 22.000, es decir, S/ 600 adicionales para quienes presenten su trámite bajo el valor actualizado.

De acuerdo con el Reglamento de la SBS (Resolución N.º 03444-2025), el monto aplicable depende del valor de la UIT vigente al momento de presentar la solicitud, no de la fecha de aprobación ni de pago.

El desembolso del retiro AFP se realizará en hasta cuatro armadas mensuales, cada una equivalente a 1 UIT (S/ 5.500). El primer pago se efectuará 30 días después de ingresada la solicitud, y los siguientes cada 30 días calendario, hasta completar el monto solicitado.

Paso a paso para registrar tu solicitud y links oficiales de cada AFP

El octavo retiro AFP es
El octavo retiro AFP es de hasta S/ 21.400.

El proceso para solicitar el retiro AFP 2026 se mantiene 100 % digital y se realiza únicamente a través de las plataformas oficiales de cada administradora. Para iniciar el trámite, se recomienda tener a la mano el DNI, la clave web y una cuenta bancaria personal donde se realizará el depósito.

Pasos generales para registrar tu solicitud de retiro AFP:

  • Ingresa a la web oficial de tu AFP dentro del horario establecido.
  • Inicia sesión con tu DNI y contraseña.
  • Selecciona la opción retiro extraordinario de hasta 4 UIT.
  • Elige el monto a retirar (hasta el tope permitido).
  • Registra o confirma tu cuenta bancaria.
  • Envía la solicitud y guarda el comprobante digital.

Links oficiales para la primera solicitud de retiro AFP

¿Cómo hacer la segunda solicitud de retiro AFP?

Conoce si hoy puedes hacer
Conoce si hoy puedes hacer tu retiro AFP.

Los afiliados que ya realizaron una primera solicitud, pero no alcanzaron el tope de S/ 22.000, pueden registrar una segunda solicitud, siempre que la suma de ambos pedidos no supere las 4 UIT.

  • AFP Integra: desde la Agencia Digital (web o app), opción habilitada para segunda solicitud.
  • AFP Habitat: a través del mismo enlace oficial de retiro.
  • Prima AFP: en su Agencia Virtual, sección “Mis trámites”, apartado “Otros”.
  • Profuturo AFP: mediante el libro de reclamaciones virtual disponible en su web.

Para consultas adicionales, las AFP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mantienen activos sus canales de atención, considerando que este lunes 19 de enero representa la última oportunidad para registrar el retiro extraordinario bajo las condiciones vigentes de 2026.

