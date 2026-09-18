Fenómeno El Niño cambia los precios en el terminal pesquero: ¿Cuánto cuesta el bonito y qué nuevas especies de pescado se ofertan?

Un reportaje periodístico en vivo desde el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo muestra la disponibilidad y los precios de diversas especies marinas, como bonito, tilapia, corvina y pota. Durante la transmisión, comerciantes del establecimiento exhiben los productos frescos y detallan las variaciones en los costos por kilogramo debido a los cambios climáticos generados por el fenómeno El Niño en las costas peruanas.

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El bonito volvió a venderse a 6 soles por kilo en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, tras un aumento en el ingreso de mercadería que redujo su cotización frente a las semanas previas. La mayor oferta coincidió con el calentamiento del mar asociado al fenómeno de El Niño, que altera la presencia habitual de especies en el litoral peruano.

En los puestos del mercado, los vendedores observaron una llegada anticipada de pescados vinculados a aguas más cálidas, como el perico y la cojinova. El cambio en la disponibilidad modificó los precios y amplió las opciones para las familias, los restaurantes y las cevicherías de Lima Metropolitana.

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Un equipo periodístico de Latina Noticias realiza una cobertura desde el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo. Durante la transmisión, una comerciante muestra diversas especies marinas como perico y bonito, explicando sus precios y formas de corte para los consumidores. En la emisión se informa sobre la llegada de distintas especies al mercado debido al aumento de la temperatura marina asociado al fenómeno El Niño.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé condiciones cálidas en la costa por el incremento de la temperatura del mar. El organismo indicó que El Niño Costero se mantiene bajo alerta y que el evento podría alcanzar una magnitud fuerte durante parte de 2026.

Comerciantes ofrecen variedad de especies marinas en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo ante la presencia de nuevas especies por el fenómeno El Niño.

El aumento de la oferta redujo el precio del bonito

El bonito entero, que en mercados minoristas llegó a venderse hasta en 12 soles por kilo, se ofrecía a la mitad de ese valor en el terminal de Villa María del Triunfo. La reducción estuvo ligada al volumen de pescado que ingresó a los puestos durante la jornada.

Sarita Corazón, comerciante con 38 años de experiencia, atribuyó la baja a la llegada de mayor cantidad de producto. “Ahora ya entró por cantidad”, explicó al referirse al bonito, una de las especies más buscadas por su precio y por la variedad de preparaciones que permite en casa.

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La vendedora recomendó revisar los ojos, las agallas y la firmeza de la carne antes de comprar pescado. Los ojos deben conservar brillo, las agallas no deben presentar un color oscuro y la textura debe mantenerse consistente. Estos elementos permiten identificar si la mercadería conserva condiciones adecuadas para el consumo.

Un comerciante muestra un pescado en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo en Lima durante un reporte sobre la disponibilidad de especies marinas por el fenómeno de El Niño.

La compra de ejemplares enteros también puede rendir para más de una preparación. Según Corazón, un pescado de 2,6 kilos, valorizado en 16 soles, puede alcanzar para obtener unos 10 filetes, además de los espinazos que se utilizan en chilcanos, chupes o parihuelas.

De esa pieza pueden separarse cinco filetes para freír y otros cinco para sudar. El bonito fileteado, en tanto, se comercializaba a 19 soles por kilo. La diferencia con el pescado entero responde al proceso de limpieza, retiro de espinas y corte que realiza el vendedor.

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La tilapia se ubicó entre las alternativas de menor precio, con una cotización de 6,50 soles por kilo. Puede prepararse frita, en sudado, jalea o entera. La pota limpia, sin piel, se ofrecía a 4 soles por kilo y aparecía como una opción para ceviche, guisos y preparaciones rápidas en olla.

Varios filetes de cojinova en un mercado de Villa María del Triunfo ilustran la llegada de especies asociadas al fenómeno El Niño.

El calentamiento del mar adelantó el ingreso del perico

La presencia del perico desde septiembre llamó la atención de los comerciantes, debido a que su mayor disponibilidad suele vincularse con los meses de verano. Cintia, vendedora del terminal, relacionó ese adelanto con el aumento de la temperatura marina y con la llegada de especies que buscan aguas más cálidas.

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El perico fileteado costaba 36 soles por kilo, luego de alcanzar precios de entre 40 y 42 soles. Su carne se destina a ceviches, tiraditos, chicharrones, jaleas, escabeches y platos fritos. Los vendedores señalaron que mantiene una textura consistente después de entrar en contacto con el limón.

Un filete de 1,5 kilos puede rendir aproximadamente seis porciones abundantes de ceviche. La disponibilidad también permite que el producto sea enviado a ciudades de la sierra y la selva, entre ellas Andahuaylas y Cusco, donde se comercializa para consumo doméstico y en negocios gastronómicos.

Comerciantes y clientes recorren el terminal pesquero de Villa María del Triunfo mientras el fenómeno de El Niño altera la presencia de especies y sus precios.

La cojinova también registró un mayor ingreso, de acuerdo con los vendedores. El filete se ofrecía a 32 soles por kilo y se destinaba principalmente a cevicherías, que buscan cortes blancos y uniformes para la presentación de sus platos.

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En el mercado se aprovechaban también las partes menos demandadas de esta especie. El corte oscuro que queda próximo a los huesos, conocido entre los comerciantes como “omega”, se vendía a 2 soles por kilo. Se utiliza en fondos de pescado, chilcanos, ceviches y sudados, mientras los filetes claros se reservan para preparaciones que requieren una presentación definida.

El calentamiento del océano puede desplazar especies de aguas frías y modificar el calendario de llegada de otros pescados al mercado. El Senamhi informó que las temperaturas del aire en la costa peruana se mantienen por encima de sus valores climáticos como consecuencia del calentamiento del mar.

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Un comerciante sostiene un pez bonito frente a un micrófono en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, donde el kilo se comercializa a seis soles.

Tilapia, pota y corbina ampliaron las opciones de compra

Entre los productos disponibles también figuró la corbina de río, conocida en los puestos como corbina de la selva. Su precio alcanzaba 16 soles por kilo. Los comerciantes la recomendaban para ceviche, sudado, frito, jalea y parihuela por tratarse de un pescado de carne blanca.

La cabrilla mostraba un comportamiento distinto al del bonito. Su valor subió a 25 soles por kilo, después de cotizarse entre 23 y 24 soles durante el día anterior. El buri, un pescado de mayor tamaño que los vendedores comparan con el perico por sus usos en cocina, se vendía a 28 soles por kilo.

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La comerciante Sarita Corazón declara ante un medio sobre la reducción de precios por la mayor oferta de pescado en Villa María del Triunfo.

La lisa fileteada costaba 38 soles por kilo, mientras sus hueveras se ofrecían a 16 soles. La variedad de precios dentro de un mismo terminal permite que los compradores comparen especies, cortes y rendimientos antes de decidir qué llevar para cada preparación.

La oferta registrada en Villa María del Triunfo reflejó el efecto de una mayor entrada de pescado en algunos puestos y de cambios en la dinámica marina vinculados a las aguas cálidas. El bonito se mantuvo como una de las opciones más accesibles, junto con la tilapia y la pota, mientras el perico y la cojinova anticiparon parte de la oferta habitual de verano.

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