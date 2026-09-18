El coro peruano Voces del Sol se vuelve viral en Chile al cantar canciones de Los Prisioneros y aparece en medios de toda Latinoamérica

El coro peruano Voces del Sol se volvió viral en Chile por su versión de “¿Por qué no se van?” de Los Prisioneros.

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El coro peruano Voces del Sol se volvió tendencia en Chile luego de que un video de uno de sus ensayos, en el que interpretan la canción ‘¿Por qué no se van?’, de la banda chilena Los Prisioneros, alcanzara una amplia difusión en redes sociales. La agrupación, integrada por 140 niños y jóvenes, prepara su nuevo espectáculo ‘AMÉRICA’, que se presentará los días 19 y 20 de septiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima.

El registro, compartido originalmente en la cuenta de Instagram del coro, generó miles de reacciones entre los seguidores de la banda chilena y terminó replicado en espacios informativos de la televisión de ese país, entre ellos ’24 Horas’, de TVN, y ‘Contigo en Directo’, de Chilevisión.

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El coro peruano 'Voces del Sol' se volvió viral en toda Latinoamérica con sus impresionantes interpretaciones. Mira cómo sorprendieron con su enérgica versión de '¿Por qué no se van?' de Los Prisioneros y su asombrosa recreación del sonido de una tormenta utilizando únicamente sus cuerpos. Video: Instagram Coro Voces del Sol

La versión de ‘¿Por qué no se van?’ que cruzó la frontera

El video que generó la mayor repercusión corresponde a un ensayo en el que los integrantes del coro interpretan de forma coral el tema de Los Prisioneros. La grabación fue difundida por la cuenta oficial del coro bajo un mensaje que destacó el alcance internacional del coro. “Después de hacer historia en Barcelona al ubicarse entre los tres mejores coros del mundo, Voces del Sol vuelve a cruzar fronteras”, señaló la publicación del grupo.

El medio chileno CHV Noticias describió el impacto de la presentación entre los seguidores de la banda. “Un coro peruano de niños y jóvenes emocionó a las redes al interpretar ‘¿Por qué no se van?’ de Los Prisioneros en el ensayo de su próximo espectáculo AMÉRICA. La emotiva presentación de 140 voces fue compartida por el grupo Coro Voces del Sol, generando miles de reacciones entre los fanáticos de la icónica banda chilena”, indicó el medio en su publicación.

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El portal chileno Austerra Society también se sumó a la difusión del fenómeno y destacó otro de los recursos vocales empleados por la agrupación durante sus ensayos, en el que recrean el sonido de una tormenta sin apoyo de instrumentos. “Un trueno que retumba, gotas que comienzan a caer y el viento que anuncia una tormenta... pero no hay instrumentos ni efectos especiales: el sonido nace de las propias voces de niños y jóvenes”, describió el medio, en referencia al trabajo dirigido por Claudia Rheineck, directora musical del coro.

El increíble coro de niños y jóvenes peruanos, Voces del Sol, recrea los sonidos de una tormenta en la selva utilizando únicamente sus cuerpos. Dirigidos por su maestra, Claudia Rheineck, pasan del suave murmullo de la lluvia a la intensidad de un aguacero, para luego dar paso a un hermoso canto en lengua Ashaninka. Video: Instagram Coro Voces del Sol

La repercusión del video no se limitó a Chile. A través de sus redes sociales, Voces del Sol informó que el registro de su ensayo también fue retomado por medios de comunicación de otros siete países de la región: Argentina, México, Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. La agrupación compartió capturas de las publicaciones realizadas por distintos canales y portales de esos países, lo que evidenció el alcance regional que tuvo la presentación del coro peruano.

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El elogio de Natalia Lafourcade a otra de sus versiones

La repercusión del coro peruano no se limitó a Chile. Semanas antes de la viralización de la versión de Los Prisioneros, la agrupación había compartido en sus redes un ensayo de la canción ‘Hasta la raíz’, de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, con la expectativa de que la propia artista pudiera escucharla.

Natalia Lafourcade elogió en redes la versión de “Hasta la raíz” interpretada por el coro peruano Voces del Sol.

La cantante respondió públicamente al video con un mensaje de reconocimiento hacia el trabajo del coro. “Qué belleza de canto de voces de corazones de canciones en sus voces. Piel de gallina. Les mando todo mi cariño”, escribió Lafourcade en respuesta a la publicación.

El coro correspondió al mensaje de la artista mexicana a través de su propia cuenta oficial. “Muchas gracias, muy emocionados de que te gustara nuestra versión. Un abrazo desde Perú”, respondió la agrupación.

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El tiktoker Ric La Torre también se hizo eco del fenómeno en sus redes sociales y remarcó el alcance internacional que ha tenido el trabajo del coro peruano en los últimos días. “Niños peruanos se vuelven virales en Chile y salen en las noticias. Ciento cuarenta voces en total de jóvenes y niños que estaban practicando. Este era un ensayo claramente y cantaban ‘¿Por qué no se van?’”, relató el creador de contenido, quien además destacó la participación de actores reconocidos en el nuevo espectáculo de la agrupación.

Un coro de niños peruanos llamado 'Voces del Sol' está dando la hora tras volverse viral en Chile por su increíble interpretación de un tema de Los Prisioneros. Descubre todos los detalles de su éxito y su próximo show en el Gran Teatro Nacional. Video: TikTok @riclatorrez

‘AMÉRICA’, el espectáculo que reunirá a 140 voces en el Gran Teatro Nacional

El video viral surgió durante los ensayos de ‘AMÉRICA’, el nuevo espectáculo del coro Voces del Sol, que combina música coral, teatro y coreografía. La producción reunirá a 140 niños y jóvenes junto a una orquesta de cámara en vivo y a un elenco de actores conformado por Emanuel Soriano, Brigitte Jouannet y Pold Gastelo.

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El aclamado coro Voces del Sol, reconocido entre los mejores del mundo en Barcelona, presenta su nuevo espectáculo: 'AMÉRICA'. No te pierdas esta increíble experiencia musical este 19 y 20 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Entradas en Teleticket. Video: Instagram Coro Voces del Sol

El repertorio del espectáculo incluye versiones de canciones de artistas como Charly García, Silvio Rodríguez, Juan Luis Guerra, Calle 13, Lin-Manuel Miranda, además de los ya mencionados Los Prisioneros y Natalia Lafourcade. La dirección musical está a cargo de Claudia Rheineck, mientras que la dirección escénica y la dramaturgia corresponden a Mariana Zegarra, conocida en redes como Pasajera1977, y la dirección coreográfica está a cargo de Raúl Romero.

La trama del espectáculo gira en torno a un grupo de viajeros que emprenden un recorrido hacia una legendaria Nueva América. “A bordo de un misterioso barco que navega hacia la legendaria Nueva América, seis viajeros descubrirán que nunca estuvieron solos. Pero AMÉRICA va más allá de la migración. Es una historia sobre todas aquellas personas que, en algún momento de sus vidas, tuvieron el valor de cambiar de rumbo para buscar una vida mejor”, señala la descripción oficial del montaje.

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Voces del Sol reúne a 140 niños y jóvenes y prepara el espectáculo “AMÉRICA” para el 19 y 20 de septiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima.

El coro Voces del Sol ha desarrollado previamente colaboraciones con figuras como Vania Masías, Lucho Quequezana y el propio Raúl Romero, y se ubicó entre los tres mejores coros del mundo durante una competencia internacional realizada en Barcelona. Las funciones de ‘AMÉRICA’ se realizarán los días 19 y 20 de septiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, con entradas disponibles a través de la plataforma Teleticket.