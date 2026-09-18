Horacio Melgarejo reconoció errores tras dura eliminación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Hubo un solo equipo que fue City Torque”

El técnico argentino lamentó la derrota en Uruguay que dejó fuera de carrera al 'papá' en el torneo internacional. (ESPN)

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Horacio Melgarejo reconoció el dominio de Montevideo City Torque tras la eliminación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. El ‘papá’ quedó fuera de las semifinales luego de perder 3-0 en Uruguay pese que el cuadro cusqueño llegó con ventaja, pero no logró sostener la diferencia en la serie.

El técnico reconoció que el equipo uruguayo controló buena parte del encuentro y fue justo ganador de la llave. Felicitó su clasificación a la siguiente ronda y aseguró que ahora se concentrará en el Torneo Clausura 2026.

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El mea culpa de Horacio Melgarejo tras eliminación de Cienciano

Horacio Melgarejo valoró la entrega del plantel de Cienciano tras el final de su campaña internacional y pidió que el equipo concentre sus esfuerzos en el Torneo Clausura. El técnico argentino sostuvo que sus jugadores afrontaron exigencias que no siempre se perciben desde afuera, entre ellas los traslados y la logística.

“Quiero felicitar y agradecer la entrega de mi grupo de jugadores que muchas veces la gente no sabe el esfuerzo, la logística. Y llegamos acá, nos vamos con la frente bien alta”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

El cuadro peruano cayó 3-0 con final polémico y le dijo adiós al torneo internacional - Crédito: ESPN.

El DT estableció un paralelismo entre los dos partidos de la serie. Recordó que, luego del encuentro en Cusco, había dicho que Cienciano fue el único equipo que propuso juego. En Montevideo, según su análisis, el dominio cambió de lado. El estratega atribuyó ese papel a Montevideo City Torque y felicitó al conjunto uruguayo por su desempeño.

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“Como lo dije en Cusco, hubo un solo equipo que fue Cienciano, lo digo acá que hubo un solo equipo y fue el City Torque. Hay que felicitar. Ganaron en todas las reglas”, señaló.

Matías Succar (d) de Cienciano disputa el balón en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. EFE/ Gastón Britos

Además, Melgarejo admitió que el cuadro cusqueño dispuso de chances que podrían haber alterado el desarrollo del duelo. El técnico planteó que una mayor eficacia habría dejado a su equipo en una posición distinta dentro del partido.

“Nosotros fallamos goles que por ahí hubiéramos venido con otra diferencia, pero hoy, a partir del primer gol, creo que el partido fue todo del City”, manifestó el entrenador argentino.

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El próximo paso será retomar la competencia local. El DT indicó que el plantel deberá modificar rápidamente su enfoque tras la despedida del certamen continental.

“A partir de mañana, cambiar el chip y mentalizarnos en el Torneo Clausura que es lo que toca”, concluyó.

El insólito momento que vivió Horacio Melgarejo durante el partido

Horacio Melgarejo fue al baño durante los últimos minutos del partido que Cienciano perdió ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, por la Copa Sudamericana 2026. El técnico argentino dejó momentáneamente el banquillo en un tramo decisivo de la eliminación.

El entrenador del ‘Papá’ se retiró del recinto cuando el encuentro ya se acercaba al final. La escena llamó la atención porque Cienciano todavía intentaba sostener sus opciones en la serie.

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El DT volvió poco después al campo de juego para seguir el desenlace. Su regreso coincidió con una nueva acción ofensiva del conjunto uruguayo.

City Torque aprovechó los espacios y sentenció la clasificación con el tercer tanto. Nahuel da Silva, que había ingresado en el segundo tiempo, anotó el 3-0 en los descuentos. El gol terminó de confirmar la despedida del cuadro cusqueño del certamen continental.

Momento insólito del técnico argentino en la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: ESPN.

Próximo partido de Cienciano en el Torneo Clausura 2026

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano se concentrará en el Torneo Clausura 2026. El ‘papá’ tendrá su próximo reto frente ADT este miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Unión Tarma por la fecha 9 del campeonato, jornada reprogramada debido a la participación del ‘papá’ en la competición Conmebol.

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