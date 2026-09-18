Israel Dreyfus pone nerviosa a Luciana Roy en juego de miraditas: “¿Por qué te tiembla la boquita?”

Israel Dreyfus y Luciana Roy protagonizaron un divertido momento en 'Magaly TV: La Firme'. Primero se enfrentaron en 'No te Soporto' con ácidas bromas, y luego subieron la temperatura con el 'Juego de Miraditas', donde la tensión fue más que evidente. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La visita del elenco de ‘Sin + qué decir’ a ‘Magaly TV La Firme’ dejó varios momentos de diversión, pero uno de los que más llamó la atención ocurrió durante un particular juego de miraditas. La dinámica enfrentó cara a cara a Israel Dreyfus y Luciana Roy, quienes tuvieron que sostenerse la mirada mientras el resto de los presentes observaba sus reacciones.

Lo que comenzó como un reto aparentemente sencillo terminó generando bromas en el set, especialmente cuando la locutora radial empezó a evidenciar cierta dificultad para mantener la compostura frente al exchico reality. La cercanía entre ambos hizo que la situación se volviera cada vez más incómoda y divertida para los participantes.

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La escena ocurrió durante la participación del elenco de ‘Sin + qué decir’, que llegó al programa de ATV para conversar y participar en distintas dinámicas. Entre ellas estuvo el reto de miradas, que rápidamente concentró la atención de Magaly Medina.

Israel Dreyfus sorprende a Luciana Roy durante juego de miraditas y Magaly Medina lanza comentario. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Roy e Israel Dreyfus se enfrentaron en un juego de miradas

La consigna era directa: mirarse frente a frente sin perder la concentración. Sin embargo, mantener la seriedad durante varios segundos resultó más complicado de lo esperado, sobre todo para Luciana Roy, quien intentaba evitar las risas mientras permanecía frente a Israel Dreyfus.

Desde su lugar, Magaly Medina siguió atentamente la escena y no tardó en hacer un comentario sobre el efecto que este tipo de dinámicas tiene dentro de un programa de televisión. “Cuando juega eso sube el rating”, advirtió la conductora, entre las risas de los presentes.

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La tensión propia del reto hizo que los integrantes del elenco comenzaran a observar con mayor atención las reacciones de los protagonistas. Mientras Luciana intentaba conservar la seriedad, Israel Dreyfus parecía mantenerse más tranquilo frente a la situación. La dinámica continuó durante algunos instantes hasta que la cercanía comenzó a jugarle en contra a la locutora radial.

Israel Dreyfus sorprende a Luciana Roy durante juego de miraditas y Magaly Medina lanza comentario. Captura: Magaly TV La Firme.

Luciana Roy intenta no reírse frente a Israel Dreyfus

Luciana Roy trató de mantener la mirada, pero sus gestos terminaron revelando que la situación le resultaba difícil de manejar. En medio del reto incluso recibió una provocación para acercarse un poco más.

“Puedes dar un paso más si quieres”, le dijeron durante la dinámica. La reacción de Luciana fue inmediata. La joven cerró la boca para intentar contener la risa y mantener la seriedad que exigía el juego. Sin embargo, el gesto terminó haciendo más evidente su incomodidad frente a la situación.

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El momento provocó nuevas bromas en el estudio, mientras Israel Dreyfus continuaba con una actitud mucho más relajada. La diferencia entre ambos fue precisamente uno de los detalles que llamó la atención de los integrantes del programa.

Magaly Medina tampoco dejó pasar la oportunidad de analizar quién parecía estar más nervioso en ese momento. Aunque Luciana había mostrado claramente su dificultad para contener la risa, la conductora decidió poner la atención también sobre Israel.

Israel Dreyfus sorprende a Luciana Roy durante juego de miraditas y Magaly Medina lanza comentario. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina señala a Israel Dreyfus durante el reto

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ observó las reacciones de ambos y lanzó una apreciación que sorprendió a los participantes. “A mí me parece que el que está nervioso es Israel”, dijo Medina.

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El comentario generó más expectativa alrededor del reto, aunque finalmente el exchico reality consiguió mantener la calma y continuar con la dinámica. La escena se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la participación del elenco.

La situación tomó un nuevo giro cuando la atención se centró nuevamente en Luciana Roy y en sus gestos. La conductora y los demás invitados continuaron siguiendo sus reacciones, hasta que apareció una de las frases que marcó el momento. “¿Por qué te tiembla la boquita?”, le preguntaron a Luciana Roy durante el juego.

Israel Dreyfus sorprende a Luciana Roy durante juego de miraditas y Magaly Medina lanza comentario. Captura: Magaly TV La Firme.

El elenco de ‘Sin + qué decir’ también participó en el juego ‘No soporto’

El juego de miraditas no fue la única dinámica que protagonizó el elenco durante su presencia en ‘Magaly TV La Firme’. Los invitados también participaron en ‘No soporto’, una actividad que permitió intercambiar confesiones y pullas en tono de broma.

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La dinámica consistía en que cada participante revelara aquello que supuestamente no soporta de otra persona. La propuesta dio pie a una serie de comentarios entre los integrantes del elenco y la propia Magaly Medina.

Israel Dreyfus sorprende a Luciana Roy durante juego de miraditas y Magaly Medina lanza comentario. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina lanza pullas contra María Pía Copello

Una de las primeras en recibir los comentarios de Magaly Medina fue María Pía Copello. La conductora le dijo que no soporta tener que hacer de “terapista” cada vez que algo le ocurre.

Medina también recordó que no tolera que Copello no haya asistido a su streaming cuando estaba invitada. La conductora aprovechó así la dinámica para mencionar una situación que, dentro del juego, fue presentada con un tono de complicidad entre ambas.

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Pero las pullas no terminaron allí. Medina señaló que no soporta que su amiga “la pegue de fotógrafa” de sus amigos guerreros. La conductora incluso bromeó con que la próxima vez podrían ir a un boxeo.

María Pía Copello no se quedó callada y respondió con sus propias indirectas hacia Medina. Entre sus comentarios estuvo una referencia al color de cabello de la periodista de espectáculos, además de otra pulla relacionada con aquellas conversaciones privadas que, según señaló, no puede contar en su streaming.

Israel Dreyfus sorprende a Luciana Roy durante juego de miraditas y Magaly Medina lanza comentario. Captura: Magaly TV La Firme.

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