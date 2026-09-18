Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas HOY: canal tv online del duelo por semifinales de Brasil Cup de Vóley 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026

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Hoy, viernes 18 de septiembre, Alianza Lima jugará la Brasil Cup 2026 como parte de su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, torneo en el que buscará su cuarto título nacional consecutivo. El vigente tricampeón viajó a Belém, en el norte de Brasil, para participar de un cuadrangular amistoso junto con Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas.

El certamen permitirá que el plantel blanquiazul mida su nivel antes de los desafíos de la próxima temporada. La competencia reunirá a tres rivales del vóley brasileño en una etapa previa al inicio de la campaña local.

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Dónde ver Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026

La Brasil Cup 2026 de Alianza Lima podrá verse en Perú a través de América Televisión, que emitirá los partidos por sus canales 4 y 704 en alta definición. La cadena también habilitará la transmisión mediante América TVGO, su aplicación digital. Los usuarios de la plataforma no deberán realizar un pago adicional para acceder a los encuentros del cuadrangular.

Los seguidores de Alianza Lima podrán acompañar su participación en Brasil por televisión abierta o desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante América TVGO. La cobertura incluirá los partidos del equipo peruano en el certamen amistoso que forma parte de su preparación para la próxima campaña.

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Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

Horario de Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026

El primer partido de Alianza Lima será ante Gerdau Minas, uno de los equipos que suele competir por los primeros puestos en Brasil. El debut de las ‘blanquiazules’ se jugará hoy, viernes 18 de septiembre, en el Arena Guilherme Paraense (también conocida como Mangueirinho), ubicada en Castanheira, Belém.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir el partido desde las 19:00 horas.

Alianza Lima enfrentará a rivales de talla mundial en Brasil Cup 2026.

Las jugadoras de Alianza Lima que participarán de la Brasil Cup 2026

Alianza Lima contará con nuevas incorporaciones para su preparación, con Sandra Ostos y María Alejandra Marín ya confirmadas en el plantel. Las dos jugadoras participaron en el Campeonato Sudamericano de Vóley de Río de Janeiro.

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Daniela Bulaich también se integrará a la concentración blanquiazul tras sus trabajos previos con la selección argentina. La atacante, de 29 años, ocupará el lugar de Elina Rodríguez y tendrá su primer contacto con sus nuevas compañeras.

El equipo íntimo no dispondrá de Diana de la Peña. La central sufrió una lesión antes del torneo sudamericano, situación que también le impidió integrar la selección peruana.

Cristina Cuba (armadora)

Maria Alejandra Marin (armadora)

Ioana Baciu (opuesta)

Taylor Fricano (opuesta)

Sandra Ostos (punta)

Esmeralda Loroña (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nayeli Yábar (punta)

Ysabella Sánchez (punta)

Clarivett Yllescas (central)

Flavia Montes (central)

Allie Holland (central)

Zahira Quiñe (líbero)

Esmeralda Sánchez (líbero)

Las dos jugadoras participaron con sus selecciones en el Campeonato Sudamericano de Brasil en Río de Janeiro. Créditos: Alianza Lima.

Programación del Brasil Cup 2026

Viernes 18 de septiembre

- Gerdau Minas vs Alianza Lima (17:00 horas / América TV, América TVGO)

- Fluminense vs Osasco (20:00 horas / América TVGO)

Sábado 19 de septiembre

- Tercer lugar (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Final (17:00 horas / América TV, América TVGO)

*Horarios de Perú

Así se jugará Brasil Cup 2026 con Alianza Lima. (Aficionados)