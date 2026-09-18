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A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas HOY: partido por semifinales de Brasil Cup de Vóley 2026

El equipo ‘blanquiazul’ dirigido por Alejandro Schneider intentará dar el golpe ante uno de los grandes del país de la samba. Conoce los detalles de la contienda

A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas por Brasil Cup 2026. - créditos: Alianza Lima Vóley
A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas por Brasil Cup 2026. - créditos: Alianza Lima Vóley
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Alianza Lima y Gerdau Minas se enfrentarán hoy, viernes 18 de setiembre, por la Brasil Cup 2026. El Arena Guilherme Paraense, ubicado en la ciudad de Belém, Brasil, será testigo de un cotejo clave para las ‘blanquiazules’ con miras a su preparación para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El equipo ‘íntimo’ afrontará el torneo como vigente tricampeón del torneo nacional y considerando que la competición internacional es una escala de preparación antes de la Noche Blanquiazul y del certamen doméstico.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas por Brasil Cup 2026

El duelo entre Alianza Lima y Gerdau Minas se realizará en el Arena Guilherme Paraense, en Belém (Brasil). El partido comenzará a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro iniciará a las 18:00 horas. En Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el horario será a las 19:00.

En México, el duelo se podrá seguir desde las 16:00 horas, mientras que en España comenzará a la medianoche del sábado 19 de setiembre.

Las principales novedades del conjunto dirigido por Alejandro Schneider son Sandra Ostos, María Alejandra Marín y Daniela Bulaich. De las tres, las dos primeras llegan a Belém después de jugar el Campeonato Sudamericano de Vóley de Río de Janeiro. La primera participó con la selección peruana y la segunda representó a Colombia.

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El panorama de Alianza Lima también incluye la ausencia de Diana de la Peña. La central sufrió una lesión poco antes del Campeonato Sudamericano, por lo que no pudo sumarse a la selección peruana ni estará disponible en la Brasil Cup.

Alejandro Schneider se mostró mesurado con la presión de buscar un nuevo título para el club - Crédito: Alianza Lima TV.

El proceso de recuperación de De la Peña puede tomar hasta tres semanas. Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allie Holland aparecen como las opciones que tendrá el entrenador para cubrir la posición e intentar conseguir el triunfo.

Por otro lado, Gerdau Minas llegará con el respaldo de su reciente campaña en Brasil. El elenco de Belo Horizonte terminó en el segundo puesto de la última Superliga brasileña tras sumar 54 puntos, a uno de Sesc RJ Flamengo.

El equipo mineiro tendrá a Leandro Vissotto como entrenador y contará entre sus referentes con la central Thaisa Daher, jugadora de recorrido internacional. La presencia de una figura experimentada en la red será uno de los aspectos que Alianza Lima deberá considerar para buscar dar el golpe en suelo brasileño.

Ahora, Gerdau Minas fue uno los protagonistas de la reciente temporada brasileña. Esa condición le da al encuentro un valor especial para las ‘victorianas’, que medirán sus avances frente a una escuadra acostumbrada a competir en una de las ligas más fuertes de Sudamérica.

Gerdau Minas es un rival de consideración para Alianza Lima en la Brasil Cup 2026. - créditos: Gerdau Minas
Gerdau Minas es un rival de consideración para Alianza Lima en la Brasil Cup 2026. - créditos: Gerdau Minas

Cabe mencionar, que este cruce definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del cuadrangular, donde se medirá con el ganador de la otra semifinal entre Fluminense y Osasco, ambos brasileños. El elenco que pierda disputará el partido por el tercer puesto de la Brasil Cup 2026.

Canal TV del Alianza Lima vs Gerdau Minas por Brasil Cup 2026

El Alianza Lima vs Gerdau Minas, por la Brasil Cup 2026, será transmitido el viernes 18 de setiembre en señal abierta por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 en HD. También podrá verse en la plataforma de streaming, América tvGO.

De la misma manera, Infobae Perú cubrirá el encuentro desde la previa, con el seguimiento punto a punto y toda la información tras el final del partido.

Las bicampeonas de Perú, Alianza Lima, viajan para enfrentarse a la élite del vóley sudamericano en la Brasil Cup. No te pierdas este emocionante cuadrangular contra gigantes como Gerdau Minas, Osasco y Fluminense por la gloria continental. América TV

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