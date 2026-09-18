Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 18 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó dos sismos de magnitud 4,0 y 3,7 registrados el 17 de septiembre en las regiones de Ucayali y Piura

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el 17 de septiembre se registraron dos sismos de magnitud 4,0 y 3,7 en las regiones de Ucayali y Piura. Los movimientos tuvieron epicentros próximos a Sepahua y Sechura, respectivamente, y alcanzaron una intensidad de entre II y III en las localidades cercanas, de acuerdo con los reportes oficiales.

El primer evento ocurrió a las 05:32, mientras que el segundo se produjo a las 17:29. Ninguno de los dos reportes difundidos por el organismo incluyó alertas adicionales para la población, aunque las autoridades recomiendan revisar los canales oficiales después de cada temblor y mantener preparados los implementos básicos para una emergencia.

13:05 hsHoy

Sismo en Tumbes

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 01:41 del 18 de septiembre, con epicentro a 26 kilómetros al norte de Zarumilla, en la región Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 47 kilómetros y fue percibido con intensidad II en Zarumilla.

13:02 hsHoy

El sismo de magnitud 4,0 ocurrió cerca de Sepahua, en Ucayali

El movimiento de mayor magnitud fue detectado a las 05:32 del miércoles 17 de septiembre. Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0674, el epicentro se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua, en la provincia de Atalaya, región Ucayali.

El temblor alcanzó una magnitud de 4,0 y tuvo una profundidad de 27 kilómetros. Su ubicación fue establecida en las coordenadas -11.37 de latitud y -73.32 de longitud.

Mapa satelital de Perú con dos puntos rojos, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 18 de septiembre de 2026.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala las regiones de Piura y Ucayali con marcadores rojos con fecha del 18 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IGP indicó que la intensidad percibida en Sepahua fue de entre II y III. Esa escala describe movimientos que pueden sentirse de forma leve por algunas personas, en especial dentro de viviendas o edificios, sin que necesariamente generen daños en las estructuras.

La profundidad de un sismo es uno de los elementos que se consideran al momento de establecer cómo podría sentirse en las poblaciones cercanas. También influyen la distancia entre el epicentro y las zonas habitadas, las condiciones del suelo y las características de las construcciones.

07:15 hsHoy

Un temblor de magnitud 3,7 se registró al sur de Sechura

Horas después, a las 17:29, el IGP informó otro movimiento telúrico, esta vez en la región Piura. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0675 precisó que el epicentro estuvo situado a 37 kilómetros al sur de Sechura.

El evento tuvo una magnitud de 3,7 y una profundidad de 38 kilómetros. Las coordenadas consignadas por el organismo fueron -5.88 de latitud y -80.76 de longitud.

Mapa físico de Perú sobre una mesa de madera con dos alfileres rojos, una regla y un cuaderno con la marca IGP.
Un mapa de Perú ubica epicentros en Ucayali y Piura junto a un cuaderno con el símbolo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad estimada también fue de II a III en Sechura. Este tipo de movimiento puede ser advertido por residentes cercanos al epicentro, aunque suele tener una percepción limitada en áreas más alejadas.

Los datos oficiales incluyen la hora, la magnitud, la profundidad, la referencia geográfica y la intensidad. Esa información permite identificar las características de cada evento y evitar la difusión de versiones sin sustento sobre presuntos terremotos, réplicas o alertas de tsunami.

07:09 hsHoy

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que reúne zonas de actividad sísmica y volcánica en los países ubicados alrededor de ese océano.

En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso, conocido como subducción, provoca una acumulación de energía que puede liberarse a través de sismos de diferente intensidad y profundidad.

Mapa de Perú con franjas rojas y amarillas, cuatro gráficos de ondas sísmicas sobre el territorio y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú señala el nivel de riesgo sísmico y la ubicación de cuatro epicentros recientes en el territorio peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica se concentra con frecuencia en la costa y la sierra, aunque los movimientos también pueden producirse en áreas de la Amazonía. Por esa razón, la preparación ante emergencias resulta necesaria para hogares, centros educativos, oficinas, comercios y espacios públicos.

Las autoridades recomiendan que las familias identifiquen las zonas seguras de sus viviendas y acuerden un punto de encuentro en caso de que sus integrantes se encuentren separados durante un movimiento sísmico.

Infografía sobre sismos en Perú. Muestra un globo terráqueo, mapas de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego, y diagramas de subducción y monitoreo sísmico.
Explicación de las causas de la actividad sísmica en Perú, incluyendo el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:02 hsHoy

Sismo en Tumbes

Un sismo de magnitud 3.5 se registró a la 01:41 horas de este viernes 18 de septiembre de 2026 en la región Tumbes, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP/CENSIS).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 26 kilómetros al norte de la localidad de Zarumilla, con una profundidad de 47 kilómetros y una intensidad de grado II sentida en la zona. Hasta el momento, las autoridades locales de Gestión del Riesgo de Desastres no han reportado daños materiales ni personales.

06:12 hsHoy

Qué hacer antes y durante un sismo

Contar con un plan de emergencia puede reducir riesgos. Entre las medidas recomendadas están asegurar los muebles y mantener despejadas las vías de salida de la vivienda.

  • Identificar espacios seguros, lejos de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer.
  • Fijar muebles, espejos, televisores, cuadros y otros artículos pesados.
  • Definir rutas de evacuación y un punto de reunión familiar.
  • Mantener libres pasillos, escaleras, puertas y accesos.
  • Revisar las instalaciones de gas y electricidad de forma periódica.
  • Participar en simulacros organizados por las autoridades o por las instituciones educativas.
  • Tener a la vista teléfonos de emergencia y documentos importantes.
Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu
Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu

Durante el movimiento, se aconseja conservar la calma, protegerse en una zona segura y evitar correr hacia las escaleras o las salidas mientras persista el temblor. También se debe evitar el uso de ascensores.

En zonas costeras, la población debe prestar atención a los avisos oficiales. Si las autoridades emiten una alerta de tsunami, corresponde alejarse de la costa y dirigirse hacia lugares altos o puntos de evacuación establecidos.

05:47 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda preparar una mochila de emergencia con elementos que permitan afrontar las primeras 24 horas posteriores a un desastre. Su contenido debe ajustarse a las condiciones de cada hogar.

En viviendas donde viven bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas, es necesario incorporar insumos específicos y medicamentos de uso habitual.

La mochila puede incluir los siguientes artículos:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Conservas, galletas, barras energéticas o frutos secos.
  • Linterna con pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos personales.
  • Mascarillas, alcohol, desinfectante y productos de higiene.
  • Silbato, manta y ropa de abrigo.
  • Copias de documentos personales en una bolsa hermética.
  • Dinero en efectivo.
  • Pañales, biberones, alimentos especiales o insumos médicos, cuando sean necesarios.
Vista superior de una mochila naranja abierta con linterna, radio, botiquín, agua, conservas, manta, documentos y el logotipo del INDECI.
Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos no perecibles y suministros de primeros auxilios junto al logotipo del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la mochila, se aconseja disponer de una caja de reserva en un lugar protegido de la vivienda. Allí pueden guardarse provisiones para los días posteriores a una emergencia, como agua, alimentos, herramientas básicas y artículos de limpieza.

05:11 hsHoy

Cómo consultar los reportes oficiales del IGP

El IGP difunde sus reportes sísmicos mediante sus canales oficiales y detalla la información técnica de cada movimiento registrado. Antes de compartir videos, mensajes o capturas de pantalla en redes sociales, se recomienda corroborar los datos publicados por el organismo.

La verificación de la magnitud, el epicentro y la profundidad permite descartar información falsa y conocer si existe alguna recomendación específica para las zonas afectadas.

Teléfono móvil en una mesa de madera con una pantalla que dice alerta sísmica y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú frente a un mapa.
Un teléfono móvil sobre una mesa exhibe la aplicación de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú junto a un mapa del país con zonas marcadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un sismo, también es aconsejable revisar si hay fugas de gas, cables expuestos o daños visibles en la estructura de la vivienda. Si se detecta una situación de riesgo, se debe evitar el ingreso al inmueble hasta contar con una evaluación adecuada.

Para comunicarse con familiares tras una emergencia, las autoridades sugieren priorizar los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería, ya que las llamadas pueden saturar las redes telefónicas.

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