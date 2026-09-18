Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 18 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el 17 de septiembre se registraron dos sismos de magnitud 4,0 y 3,7 en las regiones de Ucayali y Piura. Los movimientos tuvieron epicentros próximos a Sepahua y Sechura, respectivamente, y alcanzaron una intensidad de entre II y III en las localidades cercanas, de acuerdo con los reportes oficiales.

El primer evento ocurrió a las 05:32, mientras que el segundo se produjo a las 17:29. Ninguno de los dos reportes difundidos por el organismo incluyó alertas adicionales para la población, aunque las autoridades recomiendan revisar los canales oficiales después de cada temblor y mantener preparados los implementos básicos para una emergencia.