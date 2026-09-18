Magaly Medina rompe su silencio sobre la agresión en el Liceo Naval y apunta directamente a los padres y educadores

Magaly Medina expresa su total indignación ante el terrible caso de agresión sexual cometido por alumnos del Liceo Naval. Un análisis profundo sobre la responsabilidad de los padres, educadores y la complicidad del silencio en la sociedad. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La presunta agresión sexual contra un escolar del Liceo Naval Almirante Guise generó preocupación y diversas reacciones debido a la gravedad de los hechos denunciados. En medio de este contexto, Magaly Medina se pronunció durante la emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’ y cuestionó el papel de los padres y educadores en la formación de los adolescentes.

La conductora de ATV centró su reflexión en la manera en que algunos jóvenes pueden llegar a normalizar actos de violencia, humillación y sometimiento contra otros compañeros, así como en el silencio de quienes presencian o conocen situaciones de este tipo. Para Medina, lo ocurrido no debería ser reducido a una supuesta broma entre escolares, pues consideró que detrás de estos comportamientos existe un problema que involucra también al entorno de los menores.

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La periodista manifestó su indignación al referirse al caso y pidió no ser indiferentes ante una situación que, según sostuvo, debería llevar a padres y educadores a preguntarse qué tipo de valores están recibiendo los adolescentes.

Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la violencia entre escolares

Durante su programa, Magaly Medina hizo referencia al caso del escolar que habría sido víctima de una agresión por parte de otros estudiantes. La conductora remarcó que las imágenes y hechos conocidos no deberían ser interpretados como una situación propia de la edad o como una simple travesura entre compañeros.

“Ante el horror que hemos visto, al ver a un colegial abusado, humillado agredido por otros compañeros de otro colegio, no podemos ser indifenretes a esta noticia, que nos esta´diciendo lo grave que estamos haciendo los padres los educadores, para tener como hijos a este tipo de adolescentes que creen que agredir, humillar , someter a otro joven de su edad, es una broma”, señaló la ‘Urraca’.

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Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina habla sobre el silencio ante situaciones de violencia

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Magaly Medina fue precisamente el silencio frente a la violencia. La conductora sostuvo que permanecer callado ante una situación que causa daño también debería generar una reflexión, especialmente cuando se trata de menores de edad.

“Pero también acá hay que hablar de silencio de complicidad, silencio es ver algo que está haciendo daño y no hacer nada, el silencio también es un delito, el haber callado, pero qué como sociedad que tan enferma estamos, que la violencia muchas veces es permitida, el humillar a alguien en el colegio el someterlo el hacrle crueles bromas, es algo digno de grabar... es algo digno de ser macho, masculino, que le estamos enseñando a nuestros hijos, que ejemplo le estamos dando”, manifestó.

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Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestionó así la manera en que determinadas expresiones de violencia pueden ser presentadas entre adolescentes como una forma de demostrar fortaleza o masculinidad. Para Medina, esa percepción termina desvirtuando los límites entre una interacción entre compañeros y una conducta que puede provocar consecuencias graves en otra persona.

Su reflexión también estuvo relacionada con la difusión de este tipo de situaciones. La referencia a que algunos actos sean considerados “dignos de grabar” apunta a la preocupación por el comportamiento de quienes, en lugar de intervenir, pueden registrar una agresión o convertirla en contenido para compartir posteriormente.

En ese contexto, la periodista insistió en la necesidad de que los adultos conversen con los menores sobre respeto, límites y consecuencias, pero también sobre la responsabilidad que existe cuando alguien presencia un acto de violencia.

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Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.

La reflexión de Magaly Medina sobre el ejemplo de los padres

En otro momento de su intervención, Magaly Medina recordó una situación que aseguró haber presenciado a las afueras de una comisaría. La conductora relató que observó a un padre protagonizar un comportamiento agresivo y utilizó este episodio para plantear una reflexión sobre el ejemplo que los adultos transmiten a sus hijos.

“Vi a un padre que salía de la comisaría y agredía, escupir, si tenemos un ejemplo de un padre asi, cómo está criando este hombre a su hijo, ahí tenemos la respuesta... tienen que hacernos reflexionar a todos, sobre que tipo de hijos estamos cuidando”, precisó Medina.

Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué responsabilidad tienen los adultos frente a la violencia escolar?

El pronunciamiento de Magaly Medina se produjo en medio de la preocupación generada por la presunta agresión contra un escolar. Más allá del caso específico, la conductora planteó una discusión sobre el papel de los padres, educadores y compañeros cuando se presenta una situación de violencia dentro o alrededor del ámbito escolar.

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Su intervención puso especial énfasis en la necesidad de no minimizar las agresiones bajo la idea de que se trata de “bromas” entre adolescentes. También cuestionó la reacción de quienes observan este tipo de hechos y optan por guardar silencio.

Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.

Para Medina, el caso debería llevar a una reflexión sobre la formación que reciben los menores y sobre los mensajes que pueden estar recibiendo respecto de la violencia, la masculinidad y la manera de relacionarse con sus compañeros.

La periodista también insistió en que los adultos tienen un rol fundamental para establecer límites y enseñar que humillar, someter o agredir a otra persona no constituye una conducta aceptable.

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Magaly Medina reflexiona sobre presunta agresión en Liceo Naval y cuestiona la formación de adolescentes. Captura: Magaly TV La Firme.