Perú

Reniec permite reservar citas para tramitar el DNI: revisa las sedes y cómo separar tu atención

Los ciudadanos pueden programar con anticipación la fecha y hora para realizar trámites como duplicado, renovación, rectificación y actualización de datos del DNI

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Reniec habilitó la reserva de citas para trámites de DNI en 13 sedes de atención a nivel nacional - Créditos: Andina.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó la reserva de citas para realizar trámites del documento nacional de identidad (DNI) en 13 sedes de atención. La modalidad permite a los ciudadanos programar su visita con anticipación y acudir al establecimiento seleccionado en la fecha y hora disponibles.

Desde el lunes 21 de setiembre, seis nuevos locales comenzarán a atender mediante este sistema: Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica. Los usuarios ya pueden ingresar al portal institucional para escoger una fecha y asegurar su atención.

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A estos establecimientos se suman los centros que ya funcionan con reserva previa. En Lima, figuran los locales de jirón Áncash 336-340 y 344, en el Cercado de Lima; 06 de agosto, en Jesús María; además de las sedes de Independencia y Miraflores. En otras regiones, esta modalidad está disponible en Cusco, Abancay y Huaraz.

Las direcciones exactas y los horarios de atención de cada establecimiento pueden consultarse en este ENLACE.

La programación está disponible para trámites como duplicado, renovación, rectificación o actualización de datos del DNI, tanto para mayores como para menores de edad. Para obtener una atención, los ciudadanos deben cumplir previamente con el pago correspondiente y completar el procedimiento virtual.

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Desde el lunes 21 de setiembre, seis nuevos locales se incorporarán al sistema de citas: Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica - Créditos: Andina.
Desde el lunes 21 de setiembre, seis nuevos locales se incorporarán al sistema de citas: Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica - Créditos: Andina.

¿Cómo reservar una cita para trámite de DNI en Reniec?

Paso 1: Pagar el trámite

El ciudadano debe realizar primero el pago correspondiente al procedimiento que efectuará. Si no completa este requisito, la plataforma de Reniec no permitirá continuar con la reserva.

El abono puede hacerse mediante Yape. Para ello, el usuario debe generar previamente un ticket de pago en este ENLACE, seleccionar el código correspondiente al trámite y registrar su correo electrónico. Luego aparecerá un número de ticket, que deberá copiar.

En Yape, debe ingresar a “Yapear servicios > Reniec”, colocar el código obtenido y finalizar la operación. También puede cancelar el monto en agentes BCP, Banco de la Nación o mediante págalo.pe.

Paso 2: Ingresar al Gestor de Citas

El interesado debe acceder al Gestor de Citas de Reniec mediante este ENLACE. Después, tendrá que seleccionar “Reservar cita” y completar los datos solicitados: número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Finalmente, deberá pulsar “validar”.

Si la gestión corresponde a un menor de edad, el padre, madre o representante deberá validar su identidad y acreditar el vínculo con el niño o adolescente.

Para completar la programación, el usuario debe escoger una sede habilitada, registrar su correo electrónico y elegir entre las fechas y horarios disponibles - Créditos: Reniec.
Para completar la programación, el usuario debe escoger una sede habilitada, registrar su correo electrónico y elegir entre las fechas y horarios disponibles - Créditos: Reniec.

Paso 3: Elegir el servicio

En el apartado “Tipo de servicio”, se debe seleccionar “Trámite de DNI/DNIe”. Luego, corresponde escoger el procedimiento que se desea realizar, como duplicado, renovación o actualización de datos.

Paso 4: Seleccionar la sede

El usuario deberá escoger uno de los establecimientos habilitados para recibir atención mediante cita, registrar un correo electrónico y presionar “validar”. Posteriormente, recibirá un código de validación en su bandeja de entrada, el cual tendrá que copiar y pegar en la plataforma.

Paso 5: Elegir fecha y hora

Como último paso, el ciudadano tendrá que seleccionar el día y horario disponibles para acudir al local elegido. Una vez completado este proceso, la cita quedará programada.

Trámites que no requieren cita

Reniec informó que las personas con discapacidad y las madres gestantes no necesitan reservar una atención para realizar sus trámites de DNI en las sedes habilitadas. Estos grupos serán atendidos de manera preferencial.

Asimismo, el recojo del DNI y las gestiones relacionadas con registros civiles se efectuarán por orden de llegada. Para estos servicios tampoco es necesario programar una cita.

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