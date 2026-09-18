Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 18 de septiembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,37 soles peruanos, lo que representa una disminución del 0,11% en comparación con el precio de cierre de la sesión previa, que fue de 3,38 soles. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 0,56%, aunque en el contexto interanual, muestra una bajada del -2,95%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, tras una caída continua en su valor. La volatilidad actual del 3,58% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,59%, lo que sugiere una etapa de estabilidad en el mercado cambiario.

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