Hijos de Enrique Espejo ‘Yuca’ se pronuncian a una semana de su muerte con emotivo mensaje: “Gracias por no dejarnos solos”

Mariella Zanetti despide y envían sus condolencias a Enrique Espejo, ‘Yuca’ debido a su muerte. YouTube: 'Q'Bochinche'.

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La muerte de Enrique Espejo ‘Yuca’ dejó un profundo pesar entre familiares, amigos, colegas y seguidores que durante años acompañaron su trayectoria en la televisión y el humor peruano. El recordado comediante falleció el pasado 11 de septiembre a los 75 años, dejando atrás una extensa carrera vinculada al entretenimiento nacional y una imagen que permanece en la memoria de varias generaciones.

A una semana de su partida, los hijos de Enrique Espejo decidieron pronunciarse públicamente por primera vez para agradecer las numerosas muestras de cariño que recibieron durante el velorio y los días posteriores al fallecimiento del artista. La familia utilizó las redes sociales para compartir un emotivo comunicado en el que expresó su gratitud hacia todas las personas que estuvieron cerca de ellos durante uno de los momentos más difíciles que les ha tocado atravesar.

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El mensaje fue publicado en Instagram y estuvo dirigido a familiares, amigos, compañeros de trabajo, figuras del mundo artístico y seguidores de ‘Yuca’. Sus hijos destacaron que el acompañamiento recibido durante el duelo se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza para todos los integrantes de la familia.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.

Hijos de ‘Yuca’ agradecieron el acompañamiento durante el velorio

En el inicio de su comunicado, los hijos de Enrique Espejo ‘Yuca’ se dirigieron a todas las personas que estuvieron presentes para despedir al comediante. Para la familia, el acompañamiento recibido durante el velorio fue una muestra del cariño que el artista consiguió construir a lo largo de su vida.

“De parte de toda nuestra familia, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron y estuvieron presentes en el velorio de nuestro querido papá, ‘Yuquita’”, expresaron sus hijos.

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La despedida de ‘Yuca’ reunió a personas vinculadas a diferentes etapas de su trayectoria. El comediante logró mantenerse durante décadas como una figura reconocida dentro del entretenimiento peruano, especialmente por su participación en espacios humorísticos de la televisión nacional.

Su fallecimiento generó numerosas reacciones en el ambiente artístico, donde colegas y amigos recordaron su trabajo y la personalidad que mostró durante su paso por los escenarios y programas de televisión.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.

Familia de Enrique Espejo agradece los mensajes y abrazos recibidos

Los hijos del comediante también hicieron énfasis en el respaldo que recibieron de familiares y amigos durante los primeros días después de la muerte de su padre. En medio del duelo, señalaron que cada gesto de afecto tuvo un significado especial para ellos.

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“Gracias por estar a nuestro lado, acompañarnos, sostenernos y darnos fuerza en estos momentos de tanto dolor. Gracias por cada abrazo, cada palabra de cariño, cada mensaje y por no dejarnos solos”, señalaron.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan el vínculo del comediante con el mundo artístico

En otro momento del comunicado, los familiares de Enrique Espejo ‘Yuca’ dedicaron palabras especiales a las personas que compartieron con él durante su carrera. Sus hijos mencionaron a sus compañeros de trabajo, productoras, canales, programas y colegas del mundo artístico.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.

“A sus compañeros de trabajo, productoras, canales, programas, colegas y amigos del mundo artístico, gracias por compartir con él tantos momentos”, expresaron.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.

La familia destaca la huella que Enrique Espejo dejó en sus seguidores

En la parte final de su comunicado, los hijos de ‘Yuca’ se dirigieron a las personas que siguieron su carrera y que, después de conocer la noticia de su muerte, expresaron públicamente su cariño y admiración por el comediante.

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La familia aseguró sentirse profundamente emocionada al comprobar que el artista dejó una marca importante en la vida de numerosas personas.

“Nos emociona profundamente saber que nuestro papá dejó una huella tan especial en la vida de tantas personas y que su alegría, su talento y su esencia permanecerán en el corazón de quienes lo conocieron, compartieron con él y lo admiraron”, manifestaron.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.

Enrique Espejo ‘Yuca’ falleció a los 75 años

Enrique Espejo ‘Yuca’ falleció el 11 de septiembre a los 75 años, generando una ola de mensajes de despedida en el ambiente artístico peruano. Su partida puso fin a una trayectoria de varias décadas dedicada al humor y la televisión.

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Durante los días posteriores a su muerte, familiares, colegas y seguidores expresaron su pesar y recordaron distintos momentos de su carrera. El velorio se convirtió en uno de los espacios donde personas cercanas al comediante pudieron despedirlo y acompañar a sus familiares. Ahora, una semana después de su fallecimiento, sus hijos rompieron el silencio para agradecer públicamente todo ese respaldo.

Hijos de ‘Yuca’ recuerdan al comediante tras su partida y agradecen a colegas y seguidores: “Su alegría permanecerá”. Captura: Instagram.