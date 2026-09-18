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A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Matute será el escenario del choque entre un equipo herido por el superclásico y otro hundido en la tabla. Ambos llegan con urgencias distintas, pero con la misma necesidad imperiosa de sumar tres puntos

Alianza Lima - ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
Cuatro fechas sin ganar, un clásico perdido en el último suspiro y siete puntos de distancia con el líder: ese es el peso que carga Alianza Lima al salir a la cancha este viernes ante un ADT en caída libre. (Liga 1)
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A levantar cabeza. Alianza Lima recibirá a ADT de Tarma hoy, viernes 18 de septiembre, en el Estadio Alejandro Villanueva por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El encuentro arrancará a las 20:00 horas (Perú) y podrá seguirse en vivo a través de L1 MAX y L1 Play, disponibles en los operadores DirecTV, Claro TV y Movistar TV.

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El recinto íntimo, con capacidad para más de 30 mil espectadores, será el escenario de un partido que encuentra a ambos equipos en situaciones opuestas dentro de la tabla, aunque con una necesidad común: sumar de a tres.

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima - ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
Alianza Lima y ADT se medirán este viernes 18 de septiembre desde las 8.00 p. m. en Perú. El partido será transmitido por L1 MAX y L1 Play, mientras que Líbero.pe ofrecerá el minuto a minuto. (Alianza Lima)

El partido entre Alianza Lima y ADT de Tarma podrá seguirse desde distintos puntos de América y Europa. A continuación, los horarios según cada país:

Perú: 20:00 horas

Colombia, Ecuador y México: 20:00 horas

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 22:00 horas.

Venezuela y Bolivia: 21:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas

España: 2:00 horas del sábado 19 de septiembre

La señal oficial para el territorio peruano es L1 MAX y L1 Play, accesibles a través de DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Para quienes prefieran el seguimiento textual, Líbero.pe ofrecerá el minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

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El contexto blanquiazul: cuatro fechas sin ganar y el peso del clásico

Alianza Lima - ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
Alianza Lima afrontará el duelo ante ADT con cuatro partidos consecutivos sin ganar y tras perder el clásico ante Universitario. Los blanquiazules buscarán reencontrarse con el triunfo en Matute. (Alianza Lima)

Los dirigidos por Pablo Guede llegan a este compromiso con cuatro partidos consecutivos sin victoria y con la herida fresca de la caída ante Universitario de Deportes en el superclásico del fútbol peruano. En ese encuentro, Álex Valera abrió el marcador para el equipo crema, Federico Girotti estableció la igualdad para los íntimos y, sobre el final, Lisandro Alzugaray aprovechó un blooper entre el arquero Alejandro Duarte y el defensa Gianfranco Chávez para anotar el 2-1 definitivo en Matute.

Con 13 puntos, Alianza Lima ocupa la undécima posición del Torneo Clausura, a siete unidades del líder Universitario de Deportes, que acumula 20. El objetivo del conjunto blanquiazul para esta jornada es doble: recuperar el triunfo en casa y aguardar un tropiezo de los equipos que lo superan en la clasificación, entre ellos el propio campeón de la temporada pasada y Deportivo Garcilaso, para recortar distancias hacia la punta.

La alineación que prepara el cuerpo técnico para enfrentar a los tarmeños incluye a Alejandro Duarte en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán en la línea defensiva; Fernando Gaibor, Esteban Pavéz y Jairo Vélez en el mediocampo; y Eryc Castillo, Gaspar Gentile junto a Federico Girotti en el ataque.

ADT, al borde del precipicio: sin victorias en el Clausura y urgido por los puntos

Alianza Lima - ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
ADT afrontará una visita exigente a Matute tras quedar libre en la fecha anterior y caer ante Melgar en su último partido. El conjunto tarmeño buscará su primera victoria del Clausura para salir del fondo. (ADT)

El panorama del conjunto tarmeño es considerablemente más sombrío. ADT de Tarma marcha en el penúltimo lugar del acumulado de la Liga 1 con 21 unidades y llega a Lima sin haber sumado una sola victoria en lo que va del Torneo Clausura. La situación los coloca en zona de descenso directo a la Liga 2, lo que convierte cada partido en una final anticipada.

En su última presentación, el equipo celeste visitó a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA y regresó con las manos vacías tras caer por 3-0. Esa derrota profundizó la crisis de resultados que arrastra el plantel y encendió todas las alarmas de cara a lo que resta del torneo.

Vale mencionar que ADT no disputó partido en la fecha anterior, ya que su encuentro ante Cienciano fue reprogramado para el miércoles 23 de septiembre. La postergación se debió a que el conjunto cusqueño disputará ese jueves la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque.

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