Último retiro AFP ha sido menor a anteriores debido a cuentas sin fondo

Una de las razones del menor volumen retirado es que hay afiliados cuyos ahorros previsionales se han visto considerablemente disminuidos o incluso se han quedado sin saldo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El más reciente desembolso extraordinario de los fondos previsionales registró un resultado inferior al del proceso previo. Así lo informó el superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, quien explicó que el volumen retirado en esta octava etapa no alcanzó los niveles observados en la séptima.

“El octavo retiro de los afiliados a las AFP no ha sido equivalente al sétimo retiro. Ha sido menor en montos”, manifestó. De acuerdo con el funcionario, el principal factor detrás de esta reducción es que un número creciente de afiliados ya no dispone de recursos en sus cuentas individuales, lo que limita cualquier nuevo acceso a esos ahorros.

Cuentas agotadas y menor disponibilidad

Espinosa precisó que parte de la menor magnitud del retiro responde a que existen afiliados cuyos fondos previsionales se han reducido significativamente o se han agotado por completo. En esos casos, simplemente no hay saldo del cual disponer, lo que impacta directamente en el total desembolsado en esta octava autorización.

“Esa es una mala noticia, si uno piensa en términos de largo plazo, pues se trata de un ahorro previsional”, aseveró. El superintendente remarcó que estos recursos tienen como finalidad financiar la jubilación y que su disminución compromete la protección económica futura de los trabajadores.

El Congreso analiza nuevos proyectos de ley que buscan habilitar un noveno retiro de fondos de las AFP. Foto: Más Finanzas

Añadió que la SBS trabaja en transparentar la dimensión real del problema. “Es una información que tiene que ser pública”, dijo, al señalar que próximamente se difundirá el número de afiliados que carecen de fondos o mantienen montos reducidos en sus cuentas.

Debate por un noveno retiro en el Congreso

En paralelo, el Congreso evalúa nuevas iniciativas para autorizar otro desembolso. Espinosa expresó su expectativa de que un eventual noveno retiro no prospere, aunque reconoció que estas medidas pueden ofrecer liquidez inmediata a los hogares. “Insisto, esos retiros pueden implicar tener plata inmediata en los bolsillos de las personas e incluso puede ayudar a las familias a reducir sus deudas”.

No obstante, enfatizó que el objetivo del ahorro previsional es distinto. “Lo que se retire de esa cuenta sencillamente va a ocasionar que esas personas queden descubiertas en el largo plazo, cuando les toque retirarse del mercado laboral”, advirtió.

El 19 de este mes se presentó en el Congreso de la República un proyecto que plantea permitir un nuevo retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22 mil. La propuesta corresponde al legislador Darwin Espinoza, de Podemos Perú, y cuenta con el respaldo de José Arriola, Luis Picón, Francis Paredes, Heidy Juárez y Edgar Tello.

El 19 de este mes ingresó al Congreso de la República una iniciativa legislativa que propone autorizar un nuevo retiro de hasta 4 UIT, es decir, S/ 22 mil. Foto: Kambista

A esta iniciativa, identificada como proyecto de ley Nº 13999/2025-CR, se suma otra presentada días antes por Américo Gonza, integrante de Perú Libre, junto a miembros de su bancada. Ambas propuestas señalan que el propósito es aliviar los efectos del mayor costo de vida, la desaceleración económica, la caída de los ingresos reales y la menor rentabilidad de ciertos fondos previsionales.

Proponen noveno retiro AFP

Al igual que en años anteriores, el Congreso vuelve a poner en agenda un nuevo retiro de fondos de las AFP por hasta 4 UIT (S/ 22 mil), apenas un mes después de que concluyera el plazo para presentar solicitudes del octavo desembolso.

La iniciativa habilitaría a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a disponer de una parte de los aportes acumulados en su cuenta individual de capitalización, es decir, de los recursos destinados a financiar su jubilación.

Luego de que se presentaran dos propuestas iniciales, el legislador Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista, ingresó un tercer proyecto con el mismo propósito. En el documento se señala: “La presente ley tiene por objeto autorizar de manera facultativa a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el noveno retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de 4 UIT”.