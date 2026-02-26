Perú

Último retiro AFP ha sido menor a anteriores debido a cuentas sin fondo

La SBS advierte que la reducción de saldos en miles de cuentas limita nuevos desembolsos y plantea que un eventual noveno retiro podría aliviar necesidades inmediatas, pero profundizar la vulnerabilidad de los afiliados en la jubilación

Guardar
Una de las razones del
Una de las razones del menor volumen retirado es que hay afiliados cuyos ahorros previsionales se han visto considerablemente disminuidos o incluso se han quedado sin saldo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El más reciente desembolso extraordinario de los fondos previsionales registró un resultado inferior al del proceso previo. Así lo informó el superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, quien explicó que el volumen retirado en esta octava etapa no alcanzó los niveles observados en la séptima.

“El octavo retiro de los afiliados a las AFP no ha sido equivalente al sétimo retiro. Ha sido menor en montos”, manifestó. De acuerdo con el funcionario, el principal factor detrás de esta reducción es que un número creciente de afiliados ya no dispone de recursos en sus cuentas individuales, lo que limita cualquier nuevo acceso a esos ahorros.

Cuentas agotadas y menor disponibilidad

Espinosa precisó que parte de la menor magnitud del retiro responde a que existen afiliados cuyos fondos previsionales se han reducido significativamente o se han agotado por completo. En esos casos, simplemente no hay saldo del cual disponer, lo que impacta directamente en el total desembolsado en esta octava autorización.

“Esa es una mala noticia, si uno piensa en términos de largo plazo, pues se trata de un ahorro previsional”, aseveró. El superintendente remarcó que estos recursos tienen como finalidad financiar la jubilación y que su disminución compromete la protección económica futura de los trabajadores.

El Congreso analiza nuevos proyectos
El Congreso analiza nuevos proyectos de ley que buscan habilitar un noveno retiro de fondos de las AFP. Foto: Más Finanzas

Añadió que la SBS trabaja en transparentar la dimensión real del problema. “Es una información que tiene que ser pública”, dijo, al señalar que próximamente se difundirá el número de afiliados que carecen de fondos o mantienen montos reducidos en sus cuentas.

Debate por un noveno retiro en el Congreso

En paralelo, el Congreso evalúa nuevas iniciativas para autorizar otro desembolso. Espinosa expresó su expectativa de que un eventual noveno retiro no prospere, aunque reconoció que estas medidas pueden ofrecer liquidez inmediata a los hogares. “Insisto, esos retiros pueden implicar tener plata inmediata en los bolsillos de las personas e incluso puede ayudar a las familias a reducir sus deudas”.

No obstante, enfatizó que el objetivo del ahorro previsional es distinto. “Lo que se retire de esa cuenta sencillamente va a ocasionar que esas personas queden descubiertas en el largo plazo, cuando les toque retirarse del mercado laboral”, advirtió.

El 19 de este mes se presentó en el Congreso de la República un proyecto que plantea permitir un nuevo retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22 mil. La propuesta corresponde al legislador Darwin Espinoza, de Podemos Perú, y cuenta con el respaldo de José Arriola, Luis Picón, Francis Paredes, Heidy Juárez y Edgar Tello.

El 19 de este mes
El 19 de este mes ingresó al Congreso de la República una iniciativa legislativa que propone autorizar un nuevo retiro de hasta 4 UIT, es decir, S/ 22 mil. Foto: Kambista

A esta iniciativa, identificada como proyecto de ley Nº 13999/2025-CR, se suma otra presentada días antes por Américo Gonza, integrante de Perú Libre, junto a miembros de su bancada. Ambas propuestas señalan que el propósito es aliviar los efectos del mayor costo de vida, la desaceleración económica, la caída de los ingresos reales y la menor rentabilidad de ciertos fondos previsionales.

Proponen noveno retiro AFP

Al igual que en años anteriores, el Congreso vuelve a poner en agenda un nuevo retiro de fondos de las AFP por hasta 4 UIT (S/ 22 mil), apenas un mes después de que concluyera el plazo para presentar solicitudes del octavo desembolso.

La iniciativa habilitaría a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a disponer de una parte de los aportes acumulados en su cuenta individual de capitalización, es decir, de los recursos destinados a financiar su jubilación.

Luego de que se presentaran dos propuestas iniciales, el legislador Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista, ingresó un tercer proyecto con el mismo propósito. En el documento se señala: “La presente ley tiene por objeto autorizar de manera facultativa a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el noveno retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de 4 UIT”.

Temas Relacionados

retiro AFPSBSperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El conjunto liderado por Francisco Hervás busca alcanzar el liderato de la liga; mientras tanto, el equipo de Natalia Málaga llega con la intención de recuperarse después de su reciente derrota frente a Alianza Lima. En segundo turno, Circolo y Atenea medirán fuerzas

Universitario vs Géminis EN VIVO

Minería ilegal ya alcanza “todas las regiones” del Perú: informe internacional alerta sobre crisis ambiental en la Amazonía

El reporte de AP advierte que la actividad extractiva avanza por ríos remotos, contamina con mercurio y ya se ha extendido desde Madre de Dios hacia Loreto, Ucayali, Huánuco y zonas de frontera, impulsada por el oro cercano a los US$ 2.000 la onza

Minería ilegal ya alcanza “todas

Stephanie Cayo podría ir al concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima

La actriz peruana ha sido vista en primera fila y en zonas exclusivas durante la gira sudamericana del cantante español y Lima no sería la excepción

Stephanie Cayo podría ir al

Lizeth Marzano y los siniestros que marcaron al país: los casos Edu Saettone, Melisa González e Ivo Dutra

La muerte de la deportista reabre una discusión recurrente: normas que existen pero no se cumplen, controles tardíos y decisiones judiciales que dividen a la opinión pública

Lizeth Marzano y los siniestros

Julio César Uribe respalda la posición de Paulo Autuori de no contratar más extranjeros en Sporting Cristal: “Tiene muy claro su plantel”

Tras la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores, el adiestrador brasileño refrendó su postura de no colmar los cupos de jugadores foráneos. De lo contrario, la directiva ‘rimense’ debería buscar a su reemplazante

Julio César Uribe respalda la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña niega que haya

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ANC del PJ absuelve a Enma Benavides en caso de presunta ayuda a Patricia Benavides en su demanda contra la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo podría ir al

Stephanie Cayo podría ir al concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima

Los duros calificativos de Rodrigo González contra Valentino Palacios tras denuncia de agresión: “maricón y cobarde”

‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2’ pone al cine peruano en vitrina internacional al lograr preselección en los Premios Platino Xcaret

El gran regreso de FMS Perú: 24 MCs batallarán por el pase a la Final Internacional en México

Juliana Oxenford responde a colegas que le piden dejar de mencionar a Marisel Linares: “No me toca pensar en ella”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Julio César Uribe respalda la posición de Paulo Autuori de no contratar más extranjeros en Sporting Cristal: “Tiene muy claro su plantel”

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Arquímedes Figuera resalta la jerarquía de Alianza Lima en la previa del duelo con UTC: “No nos podemos confiar de su mal momento”