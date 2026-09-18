Perú

Efemérides del 18 de septiembre: Se recuerda el impresionante legado futbolístico que dejó para la eternidad Freddy Ternero

La fecha reúne los aportes del entrenador de Cienciano, el arquero Ottorino Sartor, el científico Eleazar Guzmán Barrón y el coleccionista Pedro de Osma, además de la jornada por la equidad de ingresos

Efemérides - Perú - historias - 26 marzo
Como jugador defendió la camiseta de Universitario, como técnico llevó a Cienciano a lo más alto y como alcalde apostó por su comunidad. Freddy Ternero dejó una huella imborrable en el Perú. (Andina)
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El 18 de septiembre reúne en Perú el recuerdo de Freddy Ternero, Eleazar Guzmán Barrón, Ottorino Sartor y Pedro de Osma, cuatro figuras ligadas a campos distintos como el fútbol, la investigación científica y la preservación del arte. La fecha también coincide con el Día Internacional de la Igualdad Salarial, una jornada promovida por las Naciones Unidas para visibilizar la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres.

La conmemoración internacional se instauró en 2020 a partir de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el respaldo de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo es impulsar políticas públicas, normas laborales y mecanismos de transparencia que permitan reducir las desigualdades de remuneración asociadas al género.

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La brecha salarial constituye uno de los indicadores que siguen presentes en los mercados de trabajo de distintos países. La jornada del 18 de septiembre plantea que el acceso de las mujeres al empleo no garantiza por sí solo condiciones económicas equivalentes, debido a factores como la segregación ocupacional, la menor presencia en puestos de decisión, las tareas de cuidado no remuneradas y las diferencias en las oportunidades de ascenso.

El técnico Freddy Ternero (izquierda) y el arquero Óscar Ibáñez (derecha) formaron parte del plantel de Cienciano que campeonó en Copa Sudamericana 2023
El técnico Freddy Ternero (izquierda) y el arquero Óscar Ibáñez (derecha) formaron parte del plantel de Cienciano que campeonó en Copa Sudamericana 2023

Freddy Ternero dejó los únicos títulos internacionales de clubes peruanos

La fecha recuerda también a Freddy Ternero, fallecido el 18 de septiembre de 2015 a causa de un cáncer renal. Su trayectoria atravesó varias etapas del fútbol peruano: fue jugador, entrenador, comentarista y dirigente político. Su nombre quedó asociado de forma central a uno de los ciclos más recordados de Cienciano de Cusco.

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Como director técnico del conjunto cusqueño, Ternero condujo al club a la conquista de la Copa Sudamericana de 2003, un logro que significó el primer título internacional para una institución peruana. Cienciano venció a River Plate en la final disputada en Arequipa, con un gol de Carlos Lugo en el tiempo suplementario.

El equipo mantuvo ese impulso al año siguiente y ganó la Recopa Sudamericana de 2004 frente a Boca Juniors. El partido terminó igualado y el cuadro peruano se impuso en la definición por penales. Esas dos coronas permanecen como los únicos títulos internacionales obtenidos por clubes de Perú, un registro que convirtió a Ternero en una referencia obligada de la historia deportiva nacional.

Freddy Ternero fue el entrenador y artífice de los logros de Cienciano a nivel internacional. | Foto: EFE
Freddy Ternero fue el entrenador y artífice de los logros de Cienciano a nivel internacional. | Foto: EFE

Ottorino Sartor integró la selección peruana campeona de 1975

En la misma fecha se recuerda a Ottorino Sartor, arquero nacido en 1945, cuya carrera estuvo vinculada a Defensor Arica, Universitario de Deportes y la selección peruana. Formó parte del plantel que obtuvo la Copa América de 1975, cuando Perú consiguió su segundo título en el torneo continental.

Sartor disputó 27 encuentros internacionales entre 1966 y 1979. Durante ese período compartió convocatorias con futbolistas que integraron una generación relevante para el seleccionado peruano, que además logró la clasificación al Mundial de Argentina 1978. Su presencia en el arco ofreció una alternativa en un equipo que tuvo distintos referentes en esa posición.

El guardameta extendió su carrera profesional hasta 1986. Su paso por Universitario y por Defensor Arica lo vinculó a dos etapas del campeonato peruano, mientras que la consagración continental de 1975 aseguró su lugar entre los integrantes de un plantel que todavía forma parte de la memoria del fútbol peruano.

Efemérides - Perú - historias - 18 septiembre
Ottorino Sartor, arquero peruano que brilló en el Mundial de 1978, nació un 18 de septiembre de 1945, dejando un legado imborrable en el fútbol peruano con más de 27 partidos con la selección. (El Peruano)

Eleazar Guzmán Barrón y Pedro de Osma dejaron aportes en ciencia y patrimonio

El 18 de septiembre incluye además la memoria de Eleazar Guzmán Barrón, médico y bioquímico nacido en Huari, Áncash, en 1899. Estudió Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desarrolló investigaciones relacionadas con la bioquímica y la energía atómica. Su actividad académica combinó la investigación con la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Efemérides - Perú - historias - 18 septiembre
Hoy recordamos a Eleazar Guzmán Barrón, nacido el 18 de septiembre de 1899, quien se destacó como pionero en bioquímica y su rol en investigaciones sobre energía atómica en Estados Unidos. (BNP)

Guzmán Barrón recibió la Orden El Sol del Perú y promovió la creación de facultades de Medicina en el país. Su trayectoria se desarrolló en un período de expansión de la enseñanza científica peruana, cuando las universidades y los centros de investigación buscaban ampliar sus capacidades en disciplinas médicas y experimentales. La formación de investigadores y médicos fue una de las áreas a las que dedicó parte de su trabajo.

Pedro de Osma junto a su hermana Angélica (Museo Pedro de Osma)
Pedro de Osma junto a su hermana Angélica (Museo Pedro de Osma)

La lista de figuras vinculadas a esta jornada se completa con Pedro de Osma, filántropo y coleccionista de arte virreinal. Reunió piezas procedentes de Cusco y Ayacucho, que conservó en su residencia de Barranco. Tras su muerte, su hermana Angélica de Osma continuó el proyecto de protección de la colección. El museo abrió sus puertas al público en 1987 y desde entonces resguarda pinturas, muebles, platería, textiles y otros objetos que permiten acercarse a una parte del patrimonio artístico peruano.

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