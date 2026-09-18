Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori cayó 18 puntos porcentuales en lo que va de su gestión, del 60 % al 42 %, mientras que su rechazo ciudadano aumentó del 24 % al 44 %, según una encuesta de Datum Internacional difundida este jueves por América TV.
La medición, realizada entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas a nivel nacional, muestra que la desaprobación de la mandataria supera por primera vez en esta medición a su nivel de aprobación, mientras que un 14 % de los encuestados no precisó su respuesta.
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El sondeo también consigna un 31 % de aprobación para el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, frente a un 49 % de desaprobación. El 20 % restante no sabe o no responde.
En el caso del titular de Economía, Elmer Cuba, el 31 % de los encuestados aprueba su gestión, mientras que el 43 % la desaprueba y un 26 % no precisa su opinión.
Respecto al Congreso, la Cámara de Senadores alcanza un 31 % de aprobación y un 47 % de desaprobación, mientras que la Cámara Baja registra un 33 % de respaldo y un 45 % de desaprobación.
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Consultado sobre este retroceso en la aprobación presidencial y si podría estar relacionado con la gestión del Ejecutivo frente al secuestro y el cuádruple crimen en Trujillo (La Libertad), el canciller Carlos Espá señaló que sería necesario contar con un estudio cualitativo para determinar las razones de los resultados.
“Como no tengo acceso a un estudio cualitativo, no podría darte una opinión”, respondió en diálogo con Canal N. Ante la pregunta de si la inseguridad es actualmente uno de los factores que más preocupa a la población, Espá respondió afirmativamente.
La encuesta de Datum fue aplicada de manera presencial en los hogares mediante dispositivos móviles a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El margen de error informado es de ±2,8 puntos porcentuales.
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Facultades legislativas
El sondeo refleja, por otro lado, una reducción del respaldo ciudadano al pedido de facultades legislativas formulado por el Gobierno. El 54 % considera que el Congreso debe aprobar la solicitud, frente al 67 % registrado en agosto.
En tanto, el porcentaje de quienes consideran que no debe otorgarlas aumentó del 24 % al 36 %. Un 10 % no precisó su respuesta. La medición también consultó sobre algunas propuestas planteadas por el Ejecutivo. El 80 % se mostró de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los penales.
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Asimismo, el 78 % respaldó la incorporación de soluciones tecnológicas para digitalizar actividades y servicios del Estado, mientras que el mismo porcentaje manifestó su acuerdo con medidas destinadas a fortalecer la formalización voluntaria de micro y pequeñas empresas.
El 71 % se mostró de acuerdo con establecer reglas para considerar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Además, el 65 % respaldó modificar las reglas sobre el uso de armas de fuego, explosivos y pirotécnicos para fortalecer su control.
Por otro lado, el 64 % apoyó actualizar las normas para brindar seguridad jurídica a las inversiones mineras privadas.
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