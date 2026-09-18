Perú

Keiko Fujimori se desploma en aprobación ciudadana: cae de 60% a 42% y el rechazo a su figura sube hasta 44%

La encuesta de Datum muestra que la mandataria pierde 18 puntos de respaldo mientras la desaprobación aumenta 20 puntos en lo que va de su gestión

La última encuesta de Datum Internacional para América Multimedia revela una significativa caída en la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori. Se presentan también las cifras de popularidad del jefe de gabinete Luis Galarreta, el ministro de Economía Elmer Cuba y el Congreso. | Canal N
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La aprobación de la presidenta Keiko Fujimori cayó 18 puntos porcentuales en lo que va de su gestión, del 60 % al 42 %, mientras que su rechazo ciudadano aumentó del 24 % al 44 %, según una encuesta de Datum Internacional difundida este jueves por América TV.

La medición, realizada entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas a nivel nacional, muestra que la desaprobación de la mandataria supera por primera vez en esta medición a su nivel de aprobación, mientras que un 14 % de los encuestados no precisó su respuesta.

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El sondeo también consigna un 31 % de aprobación para el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, frente a un 49 % de desaprobación. El 20 % restante no sabe o no responde.

En el caso del titular de Economía, Elmer Cuba, el 31 % de los encuestados aprueba su gestión, mientras que el 43 % la desaprueba y un 26 % no precisa su opinión.

Keiko Fujimori
La desaprobación presidencial supera por primera vez a la aprobación: el sondeo, realizado entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas, registra además un 14 % que no precisó su respuesta

Respecto al Congreso, la Cámara de Senadores alcanza un 31 % de aprobación y un 47 % de desaprobación, mientras que la Cámara Baja registra un 33 % de respaldo y un 45 % de desaprobación.

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Consultado sobre este retroceso en la aprobación presidencial y si podría estar relacionado con la gestión del Ejecutivo frente al secuestro y el cuádruple crimen en Trujillo (La Libertad), el canciller Carlos Espá señaló que sería necesario contar con un estudio cualitativo para determinar las razones de los resultados.

“Como no tengo acceso a un estudio cualitativo, no podría darte una opinión”, respondió en diálogo con Canal N. Ante la pregunta de si la inseguridad es actualmente uno de los factores que más preocupa a la población, Espá respondió afirmativamente.

La encuesta de Datum fue aplicada de manera presencial en los hogares mediante dispositivos móviles a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El margen de error informado es de ±2,8 puntos porcentuales.

Keiko Fujimori
Galarreta y Cuba también registran mayor desaprobación que respaldo: el jefe del gabinete, Luis Galarreta, obtiene 31 % de aprobación frente a 49 % de desaprobación, mientras que el ministro de Economía, Elmer Cuba, alcanza 31 % y 43 %, respectivamente

Facultades legislativas

El sondeo refleja, por otro lado, una reducción del respaldo ciudadano al pedido de facultades legislativas formulado por el Gobierno. El 54 % considera que el Congreso debe aprobar la solicitud, frente al 67 % registrado en agosto.

En tanto, el porcentaje de quienes consideran que no debe otorgarlas aumentó del 24 % al 36 %. Un 10 % no precisó su respuesta. La medición también consultó sobre algunas propuestas planteadas por el Ejecutivo. El 80 % se mostró de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los penales.

Asimismo, el 78 % respaldó la incorporación de soluciones tecnológicas para digitalizar actividades y servicios del Estado, mientras que el mismo porcentaje manifestó su acuerdo con medidas destinadas a fortalecer la formalización voluntaria de micro y pequeñas empresas.

El 71 % se mostró de acuerdo con establecer reglas para considerar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Además, el 65 % respaldó modificar las reglas sobre el uso de armas de fuego, explosivos y pirotécnicos para fortalecer su control.

Por otro lado, el 64 % apoyó actualizar las normas para brindar seguridad jurídica a las inversiones mineras privadas.

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