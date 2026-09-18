Precios de gasolina, diésel, GNV y GLP en Perú para este viernes 18 de septiembre de 2026

Dos estaciones de servicio en Lima muestran variaciones en las tarifas de venta de gasolina, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las diferencias entre estaciones de servicio pueden superar los S/ 3 por galón en Lima. Por eso, los conductores pueden consultar los precios declarados de GNV, GLP, gasohol y diésel antes de acudir a un grifo.

La plataforma Facilito, administrada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), reúne los valores informados por los operadores en Lima y las regiones. Cada establecimiento actualiza sus propias tarifas, por lo que el monto final puede cambiar durante el día.

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La última referencia disponible en la capital ubicó el gasohol regular entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium figuró entre S/ 20,79 y S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV osciló entre S/ 23,19 y S/ 26,99.

La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular registra una diferencia de S/ 2,54 por galón en Lima

Los valores declarados para Lima muestran brechas según el distrito y la estación de servicio elegida.

Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

La distancia entre el menor y el mayor precio del gasohol regular alcanza S/ 2,54 por galón. En el caso del diésel, la diferencia llega a S/ 3,80 por galón.

Para calcular si conviene desplazarse hacia otro distrito, los usuarios pueden considerar el gasto de combustible del trayecto, el tiempo de viaje y la capacidad del tanque.

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Un panel informativo de Osinergmin y Facilito detalla las tarifas del gasohol y el diésel en una estación de servicio urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Comas y Carabayllo figuran entre las zonas con tarifas menores

Los registros disponibles en Facilito de Osinergmin muestran algunos de los precios más bajos declarados en distintos distritos de Lima Metropolitana.

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium desde S/ 20,09 por galón.

Los Olivos: gasohol regular desde S/ 19,09 por galón.

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.

San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.

Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.

Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.

Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

El valor más bajo no siempre corresponde a la estación más cercana. La plataforma permite ordenar los resultados por tarifa, distancia y ubicación antes de decidir dónde cargar combustible.

La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón.

Sus precios tampoco son uniformes. Dependen del establecimiento, el distrito, la región y la disponibilidad informada por cada operador. La verificación resulta útil para quienes realizarán viajes interprovinciales, circularán por zonas con pocos grifos o necesitan confirmar si una estación cuenta con el producto requerido.

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El GNV se consulta por metro cúbico.

El GLP vehicular se consulta por galón.

Las tarifas pueden variar entre estaciones cercanas.

La disponibilidad del combustible puede modificarse durante el día.

La búsqueda permite identificar grifos operativos antes de iniciar el recorrido.

Un mapa de Perú, con autos de juguete que marcan rutas, ilustra la distribución geográfica de los precios de combustibles como gasolina y diésel, con el logo de Petroperú visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo buscar el precio de un grifo antes de salir

La plataforma oficial de Facilito permite comparar las tarifas declaradas en todo el país y ubicar estaciones de servicio según el producto que necesita el conductor.

Ingresar a la plataforma web de Facilito.

Elegir departamento, provincia y distrito.

Seleccionar el combustible requerido.

Revisar los grifos cercanos.

Ordenar la lista por precio o distancia.

Confirmar que el establecimiento aparezca como operativo.

Verificar la disponibilidad del producto antes de dirigirse al lugar.

Los datos son declarados por los propios operadores, por lo que la consulta previa permite revisar el precio vigente antes de abastecerse.

Un empleado de una estación de servicio de Petroperú abastece de combustible a un vehículo en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la presión de los neumáticos ayuda a reducir el consumo

El gasto mensual del vehículo no depende solo de la tarifa del combustible. Algunas prácticas pueden reducir el consumo en recorridos urbanos y viajes por carretera.

Planificar las rutas y reunir varias diligencias en un mismo viaje.

Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.

Mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.

Cumplir con el mantenimiento del motor, los filtros y el sistema de inyección.

Retirar objetos que agreguen peso innecesario al vehículo.

Evitar que el motor permanezca encendido durante periodos prolongados cuando el vehículo está detenido, si las condiciones de seguridad lo permiten.

Revisar el nivel de combustible antes de iniciar un trayecto largo.