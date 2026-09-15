Perú

Adiós a las llamadas spam: es oficial, Perú obligará a empresas a usar el número 500 antes de SMS y llamadas comerciales

El MTC aprobó una nueva numeración para que las promociones por mensaje y llamadas lleguen desde números que comiencen con la ‘serie 500′, incluso si se hacen desde terceros. ¿Desde cuándo aplicará la medida?

En Perú, las llamadas spam están reguladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571), que reforzó las restricciones frente a comunicaciones comerciales no solicitadas
El MTC de Perú aprobó la serie 500 para identificar llamadas y mensajes publicitarios con una numeración específica.
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Las llamadas y los mensajes de texto con fines publicitarios deberán provenir de números que comiencen con 500, según una nueva norma aprobada por el Gobierno peruano.

La medida busca que los usuarios reconozcan cuándo una comunicación tiene un propósito comercial (conocido como llamadas ‘spam’) y puedan distinguirla de otros contactos telefónicos.

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Empresas tendrán 180 días para adecuarse a la nueva numeración

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la serie 500 mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-MTC, publicado el 15 de septiembre. Las operadoras de telefonía fija y móvil dispondrán de un plazo máximo de 180 días calendario para adaptar sus redes y aplicar las nuevas reglas.

La numeración tendrá el formato `500 XXX XXX` y será de uso exclusivo para llamadas y mensajes de texto que promocionen productos, servicios, marcas, descuentos, beneficios u ofertas. La medida incluye las comunicaciones enviadas directamente por una empresa y aquellas que terceros realicen por encargo de esta.

El código será no geográfico, por lo que podrá utilizarse en todo el país. Las operadoras deberán asignarlo a los proveedores que necesiten realizar campañas comerciales y no podrán emplear otros números para ese mismo fin.

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Operadora haciendo llamada a consumidor
Las operadoras de telefonía fija y móvil tendrán 180 días para adaptar sus redes a la serie 500 y luego difundir su uso.

El número deberá verse completo en cada llamada o SMS

La norma obliga a los operadores a garantizar que el número de la serie 500 aparezca de forma íntegra en la pantalla del usuario que recibe la llamada o el mensaje. También deberán asegurar la correcta identificación, el enrutamiento y la trazabilidad de estas comunicaciones en todos los puntos de interconexión.

Cada número deberá corresponder a un solo proveedor. Las empresas de telefonía tendrán prohibido asignar simultáneamente una misma línea de la serie 500 a dos o más compañías, una regla que apunta a evitar confusiones sobre el origen de las campañas.

La creación de este rango no elimina las llamadas comerciales ni impide que las empresas envíen publicidad. Su objetivo es reducir el anonimato de estas prácticas: cuando el sistema entre en funcionamiento, los consumidores podrán identificar que un contacto que empieza con 500 corresponde a una comunicación comercial o publicitaria.

Reglamento sobre las llamadas spam entró en vigencia el 31 de marzo. (Foto: Difusión)
El formato 500 XXX XXX se usará solo para promocionar productos, servicios, marcas, descuentos, beneficios u ofertas comerciales.

El MTC publicará un registro con los proveedores asociados

Las operadoras deberán solicitar al MTC la asignación de los números. En una primera etapa, cada empresa podrá recibir hasta cinco bloques de 1.000 líneas, con un máximo inicial de 5.000 números.

Para pedir más bloques, deberán acreditar que ya utilizan al menos el 70% de la numeración asignada previamente. Las compañías también tendrán que presentar reportes mensuales sobre los números entregados a cada proveedor y reportes semestrales sobre el nivel de uso de los bloques.

La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones creará el Registro de Asignación de la Serie de Numeración 500, que será publicado en la sede digital del MTC. La herramienta incluirá información sobre los proveedores vinculados a estos números y su condición de asignación.

Los bloques que permanezcan sin uso durante 12 meses desde su última asignación podrán retornar al Estado. El ministerio también podrá recuperar numeración si la tasa de uso resulta inferior a los parámetros previstos por la norma.

MTC
Cada llamada o mensaje comercial deberá mostrar el número completo de la serie 500 para facilitar la identificación del emisor.

Las infracciones serán consideradas muy graves

El decreto incorpora también nuevas infracciones muy graves al Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Entre ellas figuran usar un bloque nuevo sin haber empleado previamente el 70% del anterior, no asegurar la trazabilidad de las llamadas y los SMS, o impedir que el destinatario vea el número completo de la serie 500.

La fiscalización recaerá en la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC. Además, el ministerio y las operadoras deberán difundir el propósito de la nueva numeración durante el trimestre posterior al vencimiento del plazo de adecuación.

La disposición desarrolla la Ley N.° 32323, que ordenó establecer mecanismos para que los consumidores identifiquen comunicaciones comerciales y publicitarias. Dentro de 18 meses, el MTC evaluará el funcionamiento de la serie 500 y podrá modificar sus condiciones o crear nuevos rangos de numeración.

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