Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

El exfuncionario pidió simplificar el currículo escolar y sumar una hora diaria de lectura para revertir los bajos resultados obtenidos por el país en la prueba PISA. (Crédito: Canal N)

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El exministro de Educación Idel Vexler respaldó la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del sector, José Antonio Chang. En entrevista con Canal N, el especialista valoró los ejes centrales del proyecto gubernamental, enfocados en la modernización de la infraestructura escolar, la evaluación de desempeño docente y la reestructuración del currículo nacional.

“El ministro Chang es un educador con experiencia”, afirmó Vexler, quien trabajó cinco años junto a Chang en el Ministerio de Educación (Minedu). El exfuncionario aseguró que las medidas presentadas “se van a convertir en hechos con el apoyo de todos”.

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El exministro Idel Vexler respalda las propuestas educativas anunciadas por Keiko Fujimori y el ministro José Antonio Chang en Perú. (Infobae Perú)

Evaluación de ascenso será en octubre

Vexler subrayó que la gestión de Chang retoma la meritocracia mediante una evaluación de ascenso docente programada para octubre, que permitirá a los maestros subir de escala salarial con una nota mínima aprobatoria de 14. Según explicó el exministro, un docente en la primera escala gana actualmente 3.500 soles por 30 horas de trabajo y puede llegar hasta un incremento del 200% si alcanza la octava escala.

“La meritocracia se puso en acción el 2008, continuó un poco precariamente desde el 2011 hasta el 2021 y luego se ha reactivado”, explicó Vexler a Canal N. El especialista destacó también el anuncio de una evaluación de desempeño en aula acompañada de capacitación docente a cargo de las mejores universidades del país, así como una nueva escuela para directores, cuyo acceso requerirá que los maestros se ubiquen en la cuarta escala y postulen a un concurso específico.

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El especialista celebró que se incluyan en las aulas contenidos sobre la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA para evitar sesgos ideológicos. (Crédito: Canal N)

Plan contempla 3.000 nuevos colegios

En materia de infraestructura, Vexler valoró la meta de construir 3.000 nuevos colegios, además del impulso al mantenimiento preventivo para dotar a las escuelas de conectividad, agua y servicios básicos a nivel nacional. El exministro señaló que estas obras buscan cerrar brechas de acceso en distintas regiones del país.

Respecto a los cambios pedagógicos, Vexler coincidió en la necesidad de simplificar el currículo escolar para evitar que resulte, en sus palabras, “engorroso” para los docentes. El especialista saludó la implementación de una hora diaria de lectura obligatoria, orientada a revertir los resultados de la prueba PISA, y sugirió que el programa Promolibro retorne al Minedu desde el Ministerio de Cultura para garantizar bibliotecas escolares y actividades de lectura en espacios públicos.

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Keiko Fujimori anuncia construcción de 500 colegios por año y conexión a internet para julio del 2027. (Foto: Presidencia)

Incluirán contenidos sobre terrorismo en las aulas

Vexler saludó la incorporación de contenidos sobre el conflicto que enfrentó el Estado peruano contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA en la enseñanza escolar, con el objetivo de evitar sesgos ideológicos en las aulas. El exministro consideró que este componente forma parte de una revisión integral de la currícula nacional.

El exfuncionario hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los organismos financieros internacionales para que transfieran y otorguen los créditos necesarios que aseguren el financiamiento del plan integral presentado por el Gobierno.

Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua el 7 de octubre de 1992. El juicio a puerta cerrada simbolizó la firme respuesta del Estado frente al terrorismo de Sendero Luminoso. (Andina)

Continuidad de la política educativa

Vexler enmarcó los anuncios como una continuidad de la carrera pública magisterial basada en evaluaciones y méritos, un proceso que, según indicó, se ha fortalecido en distintas etapas desde su implementación inicial. “La meritocracia continúa y con más fuerza, según los anuncios de hoy del ministro José Antonio Chang”, concluyó el exministro en la entrevista con Canal N.

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El paquete de medidas magisteriales anunciado por Chang contempla, además de la evaluación de ascenso, un programa de capacitación permanente para docentes y directores, cuya implementación se prevé en los próximos meses.