Jefferson Farfán condenó públicamente las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Fernando Ugaz Zegarra señaló que los remitentes conocían información del expediente judicial y pidió una investigación urgente a las autoridades. Ocurre Ahora/ ATV

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La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo capítulo luego de que la ‘Foquita’ difundiera un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas por la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ y su abogado, Ángel Fernández Ugaz Zegarra, en relación con las amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo la periodista.

El exfutbolista decidió pronunciarse públicamente después de que se confirmara que fue denunciado ante las autoridades en el marco de las investigaciones por las amenazas contra Magaly Medina. Farfán rechazó de manera tajante cualquier vinculación con estos hechos y cuestionó que se haya sugerido públicamente que podría estar detrás de ellos sin que, según sostuvo, exista una investigación fiscal que haya determinado su responsabilidad.

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Jefferson Farfán exige a Magaly Medina retirar sus acusaciones tras amenazas de extorsión y secuestro. Captura: @Jefferson Farfán.

A través de su pronunciamiento, el exjugador de la selección peruana señaló que considera especialmente grave que su nombre haya sido relacionado con un delito antes de que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para establecer quiénes serían los responsables.

“Resulta grave que sin prueba alguna y antes de que la Fiscalía siquiera haya realizado diligencias para verificar su denuncia o haya determinado mi vinculación con los hechos denunciados, el abogado Ángel Fernández Ugaz Zegarra me presente públicamente como ‘autor mediato’ de las extorsiones”, señaló Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán exige a Magaly Medina retirar sus acusaciones tras amenazas de extorsión y secuestro. Captura: @Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán rechaza cualquier vínculo con las amenazas contra Magaly Medina

El conflicto surge en medio de una situación de extrema preocupación para Magaly Medina, quien denunció públicamente haber recibido amenazas de extorsión y secuestro. La conductora ha mostrado parte de los mensajes que llegaron a su teléfono y ha hablado en su programa sobre el temor que estas comunicaciones han generado.

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En ese contexto, la mención del nombre de Jefferson Farfán provocó la reacción inmediata del exfutbolista. En su comunicado, sostuvo que no existe fundamento para atribuirle responsabilidad por las amenazas que viene recibiendo la periodista.

Farfán también cuestionó otras expresiones realizadas por Magaly Medina luego de que la conductora hablara sobre la situación de inseguridad que atraviesa.

“Resulta inadmisible que la señora Medina diga que tales amenazas ‘parten’ de mí, que a continuación, refiera que ‘muchos futbolistas están vinculados a pandillas delincuenciales’ (...) Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerir públicamente”, añadió.

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Jefferson Farfán exige a Magaly Medina retirar sus acusaciones tras amenazas de extorsión y secuestro. Captura: @Jefferson Farfán.

Farfán exige una rectificación pública de Magaly Medina y su abogado

Ante las afirmaciones que considera injustificadas, Jefferson Farfán exigió públicamente una rectificación tanto de Magaly Medina como de su abogado.

El exfutbolista dejó constancia de que no pretende que el tema quede únicamente en una discusión mediática y pidió que las expresiones en las que se le habría relacionado con las amenazas sean corregidas de manera pública.

“Estoy exigiendo a la señora Magaly Jesús Medina Vela y a su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, que rectifiquen de manera inmediata, gratuita, pública y proporcional las insólitas imputaciones realizadas mediante medios de comunicación social en contra de mi persona, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”, sostuvo.

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Jefferson Farfán exige a Magaly Medina retirar sus acusaciones tras amenazas de extorsión y secuestro. Captura: @Jefferson Farfán.

¿Jefferson Farfán colaborará con las investigaciones por las amenazas?

A pesar de rechazar categóricamente las acusaciones, Jefferson Farfán aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso. En su comunicado, dejó abierta su disposición a brindar la información que sea requerida por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

“Colaboraré con cualquier investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú destinada a esclarecer los hechos e identificar a los verdaderos responsables”, afirmó.

Esta disposición forma parte central de la respuesta del exfutbolista. Farfán sostiene que no tiene nada que ocultar y que las investigaciones deben avanzar para determinar quiénes son los responsables de las amenazas que han puesto en alerta a Magaly Medina. Asimismo, el exdeportista fue enfático al negar haber ordenado, coordinado o participado en las amenazas contra la periodista.

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Jefferson Farfán exige a Magaly Medina retirar sus acusaciones tras amenazas de extorsión y secuestro. Captura: @Jefferson Farfán.