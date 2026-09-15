Perú

¿Podría Rafael López Aliaga recibir la credencial de alcalde de Lima? Esto dice experto

Para el especialista José Tello, no existe impedimento legal alguno el candidato a primer regidor limeño terminaría por asumir el cargo de manera automática

El analista político José Tello explica en detalle el marco legal que permitiría a Rafael López Aliaga (RLA) recibir las credenciales de alcalde si su lista gana las elecciones, abordando la controversia sobre la 'reelección encubierta'.
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El especialista en derecho electoral José Tello afirmó que no existe impedimento legal para que Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, reciba la credencial que lo acredite como alcalde en caso de que su lista gane en los comicios del domingo 4 de octubre.

En entrevista con Exitosa, Tello aseveró sin dudas que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no podría negarle las credenciales a López Aliaga. Según explicó, la Ley Orgánica de Municipalidades habilita ese reemplazo de forma directa y ninguna norma electoral puede restringirlo por analogía.

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Tello citó el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades para fundamentar su postura. “¿Qué dice la ley orgánica de municipalidades? Dice que en ausencia del alcalde asume el primer regidor o el que le siga”, explicó el especialista. Añadió que, en el caso de la comuna limeña, esa posición correspondería al excandidato presidencial de Renovación Popular. “Tienes a Rafael López Aliaga, que es el primer regidor, y él tendría que asumir la alcaldía de Lima, porque así lo manda la ley orgánica de municipalidades”.

Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones
Rafael López Aliaga recibe credencial de senador del Jurado Nacional de Elecciones

El experto sostuvo que, una vez concluido el proceso electoral y entregadas las credenciales a los ganadores, cualquier ausencia del alcalde activa de manera automática este mecanismo de reemplazo. “La elección termina justamente cuando se obtiene el resultado y se proclama a los ganadores y se le entrega la credencial al señor López Aliaga de primer regidor y ante la ausencia del alcalde asume la alcaldía”, explicó Tello.

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¿Y la prohibición de reelección?

Al consultársele sobre la prohibición de reelección inmediata, José Tello sostuvo que una norma restrictiva no puede aplicarse por analogía a otro marco legal distinto. “La propia Constitución dice que una norma restrictiva no se aplica por analogía”, señaló.

“La restricción de la ley electoral yo no la puedo aplicar análogamente en lo que es la ley orgánica de municipalidades, que es para la gestión ya propiamente el gobierno local, ya no es ley electoral”, sostuvo el especialista.

Un hombre de mediana edad con gorra azul claro con una R, camisa celeste y saco azul oscuro, sentado en una silla negra frente a un fondo oscuro con luces.
Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para respaldar su interpretación, el experto recurrió a un antecedente del año 2010, cuando a Alex Kouri fue tachado y no pudo competir por la alcaldía de Lima, elección que ganó Susana Villarán. El experto precisó que, en ese proceso, quien asumió la vocería de la campaña fue otro dirigente del partido: “Quien lideró la campaña electoral e incluso participó en el debate representando a Cambio Radical fue Fernán Altuve ”, señaló.

JNE decidirá

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el pleno del organismo definirá si Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, podrá recibir la credencial de alcalde en caso de que su lista gane las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La respuesta surge tras el reclamo de catorce agrupaciones políticas, que exigieron un pronunciamiento antes del viernes 11 de septiembre sobre el vacío interpretativo que genera el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Desde Cusco, Burneo aclaró que el plazo no lo condiciona, aunque ya coordinó con la secretaría del JNE para incluir el tema en la agenda del pleno.

Renovación Popular fue el único partido que votó en contra de la moción, que reunió 14 votos a favor. El planteamiento se dio en el marco de las negociaciones para el debate de candidatos a la alcaldía de Lima, previsto para el 21 y 22 de septiembre.

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