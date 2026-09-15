Perú

Crimen en La Victoria: asesinan a parqueador frente al Mercado Mayorista de Frutas

Cámaras de seguridad registraron el ataque contra el trabajador en los exteriores del centro de abastos. La víctima fue identificada como Jorge Lara Almanza

Imágenes de una cámara de seguridad registran el preciso instante en que sicarios a bordo de una mototaxi asesinan de 14 balazos a Jorge Lara Almanza, un parqueador de 62 años, en los exteriores del Mercado de Frutas de San Luis.| Video: Latina Noticias
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Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en los exteriores del Mercado Mayorista de Frutas, en La Victoria. La víctima, identificada por la Policía como Jorge Lara Almanza, recibió varios disparos cuando realizaba labores de limpieza y ayudaba a estacionar vehículos en la cuadra cinco de la avenida Pablo Patrón.

El ataque ocurrió cerca de las 3:45 de la madrugada, en una zona que a esa hora concentraba a trabajadores y unidades de carga que trasladaban mercadería hacia el mercado. Imágenes de cámaras de videovigilancia reveladas por Latina Noticias, registraron la llegada de una mototaxi desde la que se efectuaron los disparos.

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Asesinan a parqueador del Mercado Mayorista de Fruta en La Victoria| Foto: Captura de Latina Noticias
Asesinan a parqueador del Mercado Mayorista de Fruta en La Victoria| Foto: Captura de Latina Noticias

Ataque queda registrado en cámaras de seguridad

En el video se observa a la víctima con un polo blanco mientras cruza la vía, cerca de un tráiler estacionado. En ese momento, desde la mototaxi se realizaron al menos 14 disparos, según el citado medio.

Lara Almanza cayó tras recibir varios impactos de bala. La secuencia también muestra que algunas personas aceleraron el paso ante el ataque, mientras otros trabajadores continuaron con sus actividades en los alrededores.

El hombre trabajaba desde las primeras horas de la madrugada. Los testimonios señalan que solía llegar entre las 2:00 y las 2:30 para limpiar la zona y colaborar con el estacionamiento de los vehículos que ingresan o circulan cerca del mercado.

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Los vecinos y trabajadores consultados indicaron que no sería la primera vez que ocurre un hecho de violencia en este punto de La Victoria. También mencionaron asaltos y otros episodios delictivos en los alrededores del centro de abastos.

Las primeras versiones recogidas en la zona señalan que el homicidio podría estar relacionado con un posible cobro de cupos. No obstante, esa hipótesis aún se encuentra bajo investigación y no ha sido confirmada por las autoridades.

Canales de ayuda

SAMU: Ante una emergencia médica, como una persona herida, inconsciente, con dificultades para respirar o que requiere traslado urgente, se puede llamar gratuitamente al 106. El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda orientación telefónica y, de ser necesario, coordina el envío de una ambulancia o motoambulancia.

Bomberos: Para reportar incendios, fugas de gas, rescates, accidentes o situaciones que impliquen peligro, la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende a través del 116.

PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe reportes de delitos, actos de violencia, accidentes de tránsito y otras situaciones que requieran intervención policial mediante la línea 105.

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