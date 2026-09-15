La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

La directiva de la San Martín informó sobre la presentación de su plantel. Créditos: Bloqueo y Punto.

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Yudy Balcázar, directiva de la Universidad San Martín, participó en un podcast local, donde dio detalles sobre la presentación de la plantilla para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El evento se denominará Gala Santa.

En diálogo con Bloque y Punto, Balcázar confirmó que la presentación será el sábado 10 de octubre en Lima. Así, descartó que la actividad se realice en Arequipa u otra ciudad del interior del país, como se había mencionado.

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La directiva de la San Martín explicó que visitaron la Ciudad Blanca para inspeccionar el coliseo, aunque el recinto no contaba con una superficie adecuada para un partido de alta competencia. También indicó que el club no dispone de la logística necesaria para trasladar el piso deportivo hasta esa ciudad.

La Gala Santa tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El cambio de sede permitirá contar con un recinto de mayor aforo y buscar mayores ingresos por taquilla. La temporada pasada, la presentación se realizó en el Coliseo FIA de la Universidad San Martín, en La Molina.

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San Martín anunció su Gala Santa 2026, donde presentará a su plantilla para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Rival confirmado de San Martín en su presentación

Asimismo, Yudy Balcázar adelantó que la Universidad San Martín enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Gala Santa. El equipo argentino llega como vigente subcampeón de la liga de su país.

Las ‘santas’ buscarán medirse con un rival internacional como parte de su preparación para el próximo Sudamericano de Clubes. La San Martín obtuvo su clasificación al torneo tras terminar como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley.

Gimnasia y Esgrima La Plata será el rival de San Martín en la Gala Santa 2026.

Fichajes de la San Martín para la temporada 2026/27

La Universidad San Martín realizó una renovación de su plantel tras perder la final ante Alianza Lima y terminar como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley.

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El primer cambio se produjo en el comando técnico. Guilherme Schmitz dejó el cargo luego de una temporada marcada por diferencias con algunas jugadoras. En su lugar asumió Martín Ambrosini, asistente técnico de la selección argentina.

Después, el club decidió no renovar a varias voleibolistas, al considerar que habían cumplido un ciclo en la institución. Una de ellas fue Fernanda Tomé, referente histórica de las ‘santas’, quien denunció que no recibió comunicación de la directiva sobre su continuidad para la temporada 2026/2027.

San Martín se despidió de Fernanda Tomé. Crédito: Instagram vóley USMP.

También dejaron el equipo Flavia Montes y las extranjeras Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer y Geraldine González. La salida que generó mayor polémica fue la de Aixa Vigil, quien fichó por Universitario de Deportes. La jugadora aún tendría un año de afiliación con San Martín, aunque no existiría un contrato que respalde esa condición.

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Pese a las bajas, la Universidad San Martín mantuvo parte de su base con las renovaciones de Brenda Lobatón, Pamela Cuya, Ginna López, Angélica Aquino y la armadora mexicana Paola Rivera.

En cuanto a los refuerzos, el club concretó el regreso de Emily Zinger, quien destacó como máxima anotadora de Regatas Lima en la temporada 2024/2025. Además, incorporó a Meegan Hart y Yanlis Féliz, ambas con paso reciente por Alianza Lima, así como a la opuesta estadounidense Kari Zumach y a la central peruana Alexandra Machado.

San Martín le dio la bienvenida a Yanlis Féliz. Crédito: USMP

Hasta el momento, esos son los movimientos de la Universidad San Martín para la próxima temporada. Según adelantó Yudy Balcázar, la institución aún busca incorporar a una extranjera más.

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